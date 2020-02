Abisolierer stellt sich automatisch auf Leiterquerschnitt ein

Mit einem Abisolierer, der sich automatisch auf den Leiterquerschnitt einstellt,

wird dieser Arbeitsschritt optimiert, weil nur noch ein einziges Werkzeug nötig ist, Fehler werden minimiert.

In zunehmend automatisierten Fertigungsprozessen stellt Handarbeit oftmals eine Schwachstelle dar. Hier sind innovative Lösungen gefragt, um die Tätigkeiten zu optimieren. Getreu ihrem Motto „We tech you up!“ hat die Wetec GmbH & Co. KG, der renommierte Systemlieferant für die Elektronikfertigung, nun einen einzigartigen Abisolierer vorgestellt, der diesen Arbeitsschritt geradezu revolutioniert. Dank einer völlig neuen, patentierten Technik, deren Entwicklung von Wetec angestoßen wurde, stellt sich das neue Werkzeug automatisch auf den Leiterquerschnitt ein. Dadurch benötigt der Nutzer nur noch einen einzigen Abisolierer für vielfältige Anwendungen. Das macht den Arbeitsschritt schneller, sicherer und effektiver, Fehler werden nahezu ausgeschlossen.

Mit einem Abisolierbereich von 0,16 mm bis 0,8 mm (34 bis 20 AWG) und dem verstellbaren Längenanschlag von 5 bis 45 mm ist das neue Werkzeug flexibel einsetzbar und eignet sich für die meisten gängigen Anwendungen in Industrie, Elektronik, Computer- und Netzwerktechnik, Telekommunikation und dem Modellbau. Insbesondere bei feinen sowie mehrfaserigen und mehrlagigen Leitern und Drähten zeigt sich die ganze Überlegenheit des neuen Werkzeugs.

Robust und langlebig

Für den professionellen Einsatz wurde der neue Abisolierer besonders hochwertig konstruiert. Der schlagzähe Kunststoff, aus dem die Griffe gefertigt sind, macht ihn leicht und gleichzeitig robust. Das Schneidwerk zum Abisolieren besteht aus hochwertigem Solinger Messerstahl und ist bei normaler Nutzung sehr langlebig. Dank seiner kompakten und handlichen Abmessungen lässt sich der Abisolierer zudem bequem verstauen. Er ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet.

Der neue Abisolierer von Wetec kann in Kürze im Onlineshop von Wetec unter https://shop.wetec.de/ (Suchwort: Abisolierer) für 22,90 Euro zuzüglich MwSt. bezogen werden.

WETEC ist einer der bedeutendsten Systemlieferanten für C-Teile in der Elektronikfertigung. Seit 30 Jahren ist Wetec ein kompetenter und zuverlässiger Partner für Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und einigen anderen europäischen Ländern. Inzwischen gehören namhafte Firmen wie Siemens, Braun, Miele, ebm-pabst, Bosch und EADS Deutschland zu den weit über 1.000 Kunden. Aber auch klein- und mittelständische Unternehmen versorgt Wetec zuverlässig und kompetent.

Als großes Handelsunternehmen steht Wetec ständig im Mittelpunkt des Marktes. Kompetenz und Kommunikation sind die Basis für die erfolgreiche Arbeit. Insgesamt etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange der Kunden. Die technischen Außendienstler beraten Kunden deutschlandweit vor Ort. Mitarbeiter im Innendienst sorgen dafür, dass alle Aufträge und Anliegen stets prompt und reibungslos bearbeitet werden. Nicht zuletzt dank der erfahrenen und fleißigen Mitarbeiter der Logistikabteilung kann Wetec sehr kurze Lieferzeiten umsetzen.

Weil insbesondere im Fertigungsprozess von Elektronikbetrieben die Qualitätsansprüche oftmals sehr hoch sind, hat Wetec bereits im Jahr 2008 ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt und die offizielle Bestätigung bekommen, dass es den hohen Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2000 gerecht wird. Außerdem erfüllt das Unternehmen die strengen Kriterien des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung. Das Sicherheits- und Kühllager sowie eine hochwertige Logistikkette sorgen dafür, dass auch sensible Produkte stets sachgerecht gelagert und transportiert werden.

Als Systemlieferant greift Wetec auf etwa 100.000 Produkte zurück, die innerhalb kürzester Zeit geliefert werden können. Darüber hinaus werden auf Wunsch komplette Sortimente für die Kunden zusammengestellt. Von kleinen, individuell für besondere Anforderungen zusammengestellten Einheiten bis hin zu komplett und auf Maß ausgerüsteten Fahrzeugen bekommen die Kunden bei Wetec alles aus einer Hand. Zur Komplettierung des Angebots fertigt Wetec zudem einige Produkte selbst an.

