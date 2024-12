Abitibi Metals – 60 % Ressourcenzuwachs & Bedeutende Bohrergebnisse in Aussicht

Exklusives Interview mit dem CEO der aussichtsreichen Kupfer- und Goldgesellschaft Abitibi Metals. Jetzt auf Deutsch!

Begleiten Sie uns bei einem Gespräch mit CEO Jon Deluce von Abitibi Metals (WKN A3EWQ3 / CSE AMQ) über die jüngsten Meilensteine des Unternehmens. Dazu gehört eine aktualisierte Ressourcenschätzung, die eine Steigerung des Ressourcenbestands um 60 % auf 18 Millionen Tonnen mit 2,15 % Kupferäquivalent zeigt.

Diese Ressourcenerhöhung, zusammen mit den bevorstehenden Phase-2-Bohrergebnissen und einem geplanten Bohrprogramm bis Januar, positioniert Abitibi Metals für erhebliches Wachstum. Das Unternehmen strebt ein Ressourcenpotenzial von 30-50 Millionen Tonnen an und hat innerhalb eines Jahres bemerkenswerte Fortschritte erzielt. In Quebec, einer erstklassigen Bergbauregion, profitiert Abitibi von starker staatlicher Unterstützung und hervorragender Infrastruktur, was das Entwicklungspotenzial des Projekts unterstreicht.

Hier geht es zum Interview:

Abitibi Metals – 60 % Ressourcenzuwachs & Bedeutende Bohrergebnisse in Aussicht

Mehr Informationen auf Deutsch: https://goldinvest.de/abitibi-metals-corp

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der das Originalvideo veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird nur zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fliegengitter schützen vor Spinnen: Ihr Zuhause bleibt spinnenfrei