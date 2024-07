Abitibi Metals gewährt Usha Resources eine Option auf das VMS-Konzessionsgebiet Southern Arm mit einem Kupfer-Gold-Abschnitt von ca. 7,3 km

Vancouver (British Columbia) / 17. Juli 2024 / IRW-Press / Usha Resources Ltd. (USHA oder das Unternehmen) (TSX-V: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Option (die Option oder das Optionsabkommen) mit Abitibi Metals Corp. (Abitibi oder der Optionsgeber) unterzeichnet hat, die das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet Southern Arm (Southern Arm oder das Konzessionsgebiet, Abbildung 1) beinhaltet.

Höhepunkte:

– Southern Arm beherbergt einen etwa 7,3 km langen Kupfer-Gold-Abschnitt entlang der regionalen Verwerfung Bapst im Vulkangestein der Brouillan-Fenelon-Gruppe, die die nahegelegene Mine Selbaie (etwa 15 km westlich) und die Lagerstätte B26 (etwa 16 km südwestlich) beherbergt und vielversprechend für VMS-artige Mineralisierungen mit mehreren Metallen ist.

– Es wurden mehrere Bohrziele identifiziert, einschließlich Hollywood, wo anomale Metallwerte in einem etwa 1,8 km großen Gebiet identifiziert wurden, das entlang des Streichens weiterhin offen ist.

– Das Konzessionsgebiet befindet sich in einer Region, die für ihren Reichtum an Edel- und Basismetallen bekannt ist. Bemerkenswerte Projekte in der Nähe umfassen:

o Ca. 16 km von der hochgradigen Kupferlagerstätte B26 entfernt, die eine angedeutete Ressource von 6,97 Mio. t mit 2,94 % CuÄq (1,32 % Cu, 1,80 % Zn, 0,60 g/t Au und 43 g/t Ag) sowie eine vermutete Ressource von 4,41 Mio. t mit 2,97 % CuÄq (2,03 % Cu, 0,22 % Zn, 1,07 g/t Au und 9 g/t Ag) beherbergt

o Ca. 15 km vom Goldprojekt Fenelon entfernt, das eine angedeutete Ressource von 2,4 Mio. oz Au sowie eine vermutete Ressource von 1,7 Moz Au beherbergt

o Ca. 15 km von der historischen Mine Selbaie entfernt, die 53 Mio. t mit 0,96 % Cu, 1,9 % Zn, 0,58 g/t Au und 40,7 g/t Ag produzierte

– Die Explorationsziele bei Southern Arm wurden vom technischen Team von Abitibi Metals erstellt, das bei der Weiterentwicklung der geplanten Explorationsstrategie des Unternehmens eine beratende Funktion übernehmen wird. Ein vollständig finanziertes Bohrprogramm ist für Herbst 2024 geplant.

– Die Option auf Southern Arm wurde nach der Zahlung von 75.000 USD durch Stardust Power Inc. (MC 675 Mio. $) gemäß der Absichtserklärung ausverhandelt, die das Recht auf den Erwerb einer 90-%-Beteiligung vorbehaltlich einer NSR-Royalty in Höhe von 2 % am Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake von Usha für eine Vergütung in Höhe von insgesamt bis zu 26.025.000 USD über einen Zeitraum von fünf Jahren, einschließlich Zahlungen in Höhe von 1.525.000 USD in bar, 750.000 USD in Form von Aktien, 15.750.000 USD in Form von Aktien oder in bar nach Ermessen von Stardust Power sowie einer Beteiligung von (8 Mio. USD), gewährt.

Die vollständigen Details der Absichtserklärung sind in der Pressemitteilung von Usha vom 17. Mai 2024 angegeben. Die Transaktion unterliegt weiterhin der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Garantie dafür gibt, dass das endgültige Abkommen abgeschlossen wird.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, sagte: Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Abitibi Metals bei Southern Arm, die Usha als diversifiziertes Metallunternehmen in Nordamerika etabliert und die Möglichkeit bietet, in der besten Bergbauprovinz Kanadas ein unternehmensbildendes Asset zu erschließen. Durch ihren rigorosen, systematischen Explorationsansatz beginnen wir mit einem über 7 km langen Abschnitt mit mehreren Zielen, einschließlich Hollywood, wo anomale Metallwerte in einem etwa 1,8 km großen Gebiet identifiziert wurden, das weiterhin offen ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Abitibi, um Southern Arm weiterzuentwickeln, und planen, im kommenden Herbst ein vollständig finanziertes erstes Bohrprogramm durchzuführen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76268/USHA20240717Acquisition_de_PRcom.001.png

Abbildung 1 – Karte der regionalen Schürfrechte

Details des Konzessionsgebiets Southern Arm

Das Konzessionsgebiet umfasst 76 Schürfrechte mit einer Größe von insgesamt über 42 km² im lagerstättenreichen Bergbaugebiet Abitibi (Abbildung 1). Das Konzessionsgebiet enthält eine Geologie, die für VMS-artige Mineralisierungen mit mehreren Metallen günstig ist (Abbildung 2), und historische Bohrprotokolle dokumentieren brekziöse felsische Exhalithorizonte, die eine Chlorit- und Serizialteration durchlaufen haben, die mit erhöhten Zn-Werten Mercier, D., de Corta, H. und de Cabissole, B. (1995) Rapport dune campagne de forage propriété SG3; GM54389, Energie et Ressources naturelles Quebec.

einhergeht (Abbildung 2).

Es liegt an der Ostseite des Brouillan-Plutons und die Geologie des Festgesteins wird vom Vulkangestein der Brouillan-Fenelon-Gruppe dominiert, das auch die nahegelegene Mine Selbaie und die Lagerstätte B26 beherbergt. Dieses Gestein befindet sich entlang der regionalen Verwerfung Bapst, die eine Spreizung der Verwerfung Southern Detour darstellt und mit einer Zn-, Pb-Ag-, Mo- und Cu-Mineralisierung entlang des Abschnitts in Zusammenhang steht.

Das Konzessionsgebiet beherbergt einen etwa 7,3 km langen leitfähigen Abschnitt mit mehreren bereits identifizierten Bohrzielen, einschließlich Hollywood, wo anomale Metallwerte in einem etwa 1,8 km großen, weiterhin offenen Gebiet identifiziert wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76268/USHA20240717Acquisition_de_PRcom.002.png

Abbildung 2 – Geologie des Festgesteins des Konzessionsgebiets Southern Arm

Bedingungen des Abkommens

Gemäß dem Optionsabkommen kann das Unternehmen eine 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet erwerben, indem es insgesamt 5.000.000 Stammaktien des Unternehmens ausgibt und Arbeitsausgaben in Höhe von 2.000.000 $ tätigt, wie in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Zahlung Aktien Betriebsinvestition

Unterzeichnung 2.500.0001, 2 –

1. Jahrestag 2.500.0002 –

2. Jahrestag – 2.000.000

Gesamt 5.000.000 2.000.000 $

Anmerkungen 1. Zahlbar innerhalb von 15 Tagen nach dem Erhalt der Genehmigung des Abkommens durch die Börse (die

Genehmigung).

2. Die Aktien des Unternehmens werden unter Annahme eines Wertes ausgegeben, der auf dem diskontierten

Marktpreis zum Zeitpunkt der Ausgabe

basiert.

Das Unternehmen hat dem Optionsgeber eine NSR-Royalty in Höhe von 2 % (die NSR) für die Schürfrechte des Konzessionsgebiets gewährt, für die es keine historischen Royaltys gibt.

Die geplante Transaktion, einschließlich der Ausgabe der Aktien, unterliegt einer endgültigen Genehmigung der TSX Venture (die Börse). Die Aktien unterliegen den geltenden Haltefristen gemäß dem kanadischen Wertpapierrecht und den Börsenrichtlinien.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Deepak Varshney, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die von den Optionsgebern zur Verfügung gestellten historischen Berichte wurden von dem qualifizierten Sachverständigen überprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historische, nicht konforme Abschnitte behandelt.

Über Usha Resources Ltd.

Usha Resources Ltd. ist ein nordamerikanisches Mineralerwerbs- und -explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung qualitativ hochwertiger Konzessionsgebiete mit kritischen Metallen gerichtet ist, die bohrbereit sind und beträchtliches Erschließungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Das Portfolio von Usha mit Sitz in Vancouver in British Columbia bietet eine Diversifizierung mit zahlreichen Zielen und umfasst Southern Arm, ein Kupfer-Gold-VMS-Projekt in Quebec, Jackpot Lake, ein Lithium-Sole-Projekt in Nevada und White Willow, ein Lithium-Pegmatit-Projekt in Ontario, das das Aushängeschild des wachsenden Portfolios an Hartgestein-Lithium-Vermögenswerten darstellt. Usha wird an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel USHA, am OTCQB-Markt unter dem Kürzel USHAF und an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel JO0 gehandelt.

USHA RESOURCES LTD.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 778-899-1780, per E-Mail unter info@usharesources.com oder unter www.usharesources.com.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und/oder Annahmen, die vom Unternehmen vorgenommen wurden, sowie auf Informationen, die dem Unternehmen gegenwärtig zur Verfügung stehen und die, obwohl sie als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Informationen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, unsichere und unbeständige Aktien- und Kapitalmärkte, einen Mangel an verfügbarem Kapital, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, zukünftige Preise für Basismetalle und andere Metalle, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie andere Risiken in der Bergbaubranche.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem Explorationsstadium. Die Exploration ist hochgradig spekulativ, birgt viele Risiken, erfordert erhebliche Ausgaben und führt möglicherweise nicht zur Entdeckung von Mineralvorkommen, die gewinnbringend abgebaut werden können. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit auf keinem seiner Konzessionsgebiete über Reserven. Es kann daher nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Usha Resources Ltd.

Deepak Varshney

1575 Kamloops Street

V5K 3W1 Vancouver, BC

Kanada

email : deepakvarshney101@gmail.com

Pressekontakt:

Usha Resources Ltd.

Deepak Varshney

1575 Kamloops Street

V5K 3W1 Vancouver, BC

email : deepakvarshney101@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

