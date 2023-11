„About Hospitality“: bundesweiter Thementag für die Hotellerie findet zum zweiten Mal statt

Die HSMA Deutschland e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, erneut eine interaktive Plattform anzubieten, um die attraktiven Jobmöglichkeiten der Branche vorzustellen und aktuelles Fachwissen zu teilen.

Initiiert von Menschen aus der Hotellerie dreht sich bei dem bundesweit organisierten Thementag „About Hospitality“ alles um die Hotellerie sowie ihre spannenden, vielseitigen Jobs und Karrieremöglichkeiten. Der Branchenverband will nun an den Erfolg aus dem vergangenen Jahr anknüpfen und somit weiterhin dafür sorgen, dass auch junge Menschen ein Netzwerk aufbauen können. Zielgruppe sind auf der einen Seite junge Hoteliers, (dual-)Studierende, Auszubildende und Job-Suchende. Andererseits auch erfahrene Hoteliers, die Lust darauf haben, generationsübergreifend in das Gespräch mit Menschen zu kommen und ihr Netzwerk zu erweitern, um auch offene Stellen zu besetzen. Das Event bietet daher eine einzigartige Gelegenheit, die Welt der Hotellerie aus erster Hand zu erleben. Die Besucher erwarten zahlreiche Unternehmen vor Ort. Mit inspirierenden Vorträgen von Experten und spannenden Diskussionen werden die Teilnehmenden Einblicke in die Trends und Entwicklungen der Branche gewinnen.

Zeév Rosenberg, Präsident der HSMA Deutschland e.V. & Head of Business Development bei der AMANO Group, freut sich auf die Veranstaltung: „Dieses besondere Event bringt Wissensgeber, Chancengeber und natürliche neugierige Talente zusammen, um die spannende Welt der verschiedenen Berufsbilder in der Hotellerie ausgiebig zu erkunden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Karrieremessen ist ‚About Hospitality‘ vor allem ein interaktives Event mit inspirierenden Vorträgen und innovativen Diskussionsformaten, die die gesamte Bandbreite der Hospitality-Branche beleuchten. Wir setzen im Rahmen dieses Thementages auch besonders auf den Nachwuchs, damit sie unsere unvergleichliche Vielfältigkeit in authentischer Atmosphäre kennenlernen können und sich ein Netzwerk aufbauen, wovon alle profitieren.“

„Vom E-Commerce Director bis zur Hausdame, vom Barkeeper bis zur Revenue Managerin und vom Convention Sales Manager bis zur HR-Koordinatorin – unsere Industrie bietet so viel mehr als das, was offensichtlich ist. In cooler Hotelatmosphäre schaffen wir als Verband gemeinsam mit unseren Partnern allen Interessierten einen Raum zum persönlichen Austausch, zum Netzwerken und die Möglichkeit, die vielfältigen Jobs und spannenden Menschen der Branche kennenzulernen. Unterstützt wird die Aktion durch zahlreiche Unternehmen aus der Branche“, ergänzt Sarah Vieth, Marketing & Event Managerin der HSMA Deutschland e.V.

Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, ist „About Hospitality“ in diesem Jahr wieder an vier unterschiedlichen Standorten besuchbar. Das Event findet am 30. November 2023 gleichzeitig in Berlin im The Social Hub, in Hamburg im East Hotel Hamburg, in München im Andaz München Schwabinger Tor und in Köln im Lindner Hotel Cologne City Plaza statt.

„About Hospitality“ stellt ein einzigartiges Forum zur Verfügung, auf dem Wissen geteilt, Chancen erläutert und neugierigen Talenten die umfangreichen Entwicklungsmöglichkeiten in der Hotellerie nähergebracht werden. Der Thementag soll eine einzigartige Gelegenheit bieten, die Hotellerie in all ihren Facetten zu erkunden und herauszufinden, wie der eigene berufliche Werdegang dort verwirklicht werden kann. Die Teilnahme an dem Event ist kostenfrei. Aufgrund der ausgewählten Standorte sind die Locations deutschlandweit gut zu erreichen. Die HSMA Deutschland e.V. kooperiert mit der Deutschen Bahn und bietet für „About Hospitality“ das vergünstigte Veranstaltungsticket an.

Fotoquelle: Thomas Loris/HSMA Deutschland e.V.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HSMA Deutschland e.V.

Frau Anna Heuer

c/o Design Offices, Koppenstraße 93

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 47812663

web ..: http://www.hsma.de

email : info@hsma.de

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hi-View meldet Neuigkeiten aus dem Unternehmen Neuartige Therapie zur Regeneration schmerzhafter Bandscheiben