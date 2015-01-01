-
Absagen ohne Ende – oder doch der direkte Weg zum Traumjob?
Strategie bei Absagen – wer sich professionell aufs Jobinterview vorbereitet, Feedback analysiert und Interviews übt, kann Rückschläge schnell in neue Chancen verwandeln.
Berlin – Absagen gehören für Jobsuchende fast zum Alltag: Im Schnitt erhält jeder Bewerber fünf bis sieben Absagen, bevor er eine Zusage erhält. Für viele sind sie frustrierend, doch Experten betonen: Absagen sind kein Zeichen von Versagen, sondern Teil des Prozesses.
Experten raten zur Vorbereitung
„Wer Absagen analysiert und seine Unterlagen entsprechend anpasst, erhöht seine Chancen“, sagt Jessica Wahl, erfahrene Job- und Bewerbungscoachin. Sie empfiehlt, Stellenausschreibungen genau zu prüfen, den Lebenslauf und das Anschreiben individuell anzupassen sowie typische Interviewfragen zu üben.
Auch psychologische Aspekte spielen eine Rolle. „Absagen wirken sich auf das Selbstwertgefühl aus – man sollte sie sachlich betrachten“, erklärt Dr. Lena Hoffmann, Psychologin. Kleine Belohnungen nach jeder Bewerbung können dabei helfen, motiviert zu bleiben.
Praxisbeispiel aus Berlin
In Berlin trifft der Wettbewerb besonders Bewerberinnen wie Maria Schneider, Projektleiterin im Marketing, die innerhalb von sechs Monaten über 20 Absagen erhielt. „Am Anfang hat mich das total deprimiert. Aber dann habe ich angefangen, jede Rückmeldung zu nutzen, um mich zu verbessern. So habe ich Schritt für Schritt meine Chancen erhöht.“
Personaler bestätigen die Bedeutung von Resilienz: „Wer Feedback ernst nimmt und seine Unterlagen kontinuierlich optimiert, erhöht seine Chancen langfristig“, sagt Thomas Berger, HR-Manager eines Berliner IT-Unternehmens.
Jessica Wahl ergänzt: „Routinen helfen, die Energie hochzuhalten. Wer feste Bewerbungszeiten einplant und kleine Erfolge feiert, behält den Fokus.“
Tipps für die Jobsuche
Gezielt vorbereiten: Lebenslauf und Anschreiben an jede Stelle anpassen, Bewerbungsgespräche üben.
Auf sich achten: Pausen, Bewegung und kleine Belohnungen helfen, Frust abzubauen.
Feedback nutzen: Absagen analysieren, Rückmeldungen einholen und Unterlagen kontinuierlich verbessern.
So gelingt der nächste Job schnell
Trotz Rückschlägen gilt: Eine Absage ist nicht das Ende der Suche, sondern der Anfang. Wer professionell vorbereitet ist, steigert seine Chancen erheblich. Oft führt bereits die nächste Einladung zum Vorstellungsgespräch zum neuen Job. Rückschläge sind also lediglich ein Schritt auf dem Weg zum Erfolg.
Das Institut für Personal Performance Coaching begleitet seit 20 Jahren Fach- und Führungskräfte sowie Persönlichkeiten in herausfordernden beruflichen Kontexten.
Jessica Wahl, Senior Performance Coach, Atem-, Stimm- und Sprechtherapeutin, und Jörg Tewes, Diplom-Schauspieler und Senior Performance Coach, sind international als führende Experten für Performance- und Karriere-Coaching bekannt.
Das Coaching findet in einem einzigartigen Ambiente im Herzen von Berlin-Kreuzberg statt: Das Institut befindet sich in einer wunderschönen Kirche, die eine Atmosphäre von Ruhe, Konzentration und Klarheit bietet – ein bewusster Kontrapunkt zur pulsierenden Dynamik der Großstadt.
Der Fokus des Coaching-Ansatzes liegt auf Haltung, Präsenz und nachhaltiger Performance – alles unter realen Bedingungen und mit einem klaren Ziel: Menschen nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu stärken. Besonders wird auf die Entwicklung von Soft Skills, emotionaler Intelligenz und der Fähigkeit zur authentischen Selbstpräsentation Wert gelegt. So werden die Klienten optimal auf die komplexen Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet, die sowohl technisches Wissen als auch ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten erfordern. https://www.bewerbungstraining-berlin.com
