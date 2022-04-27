Abschlussbericht: Ucore dokumentiert RapidSX-Erfolg – jetzt zählt die Kommerzialisierung

Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4) reicht den Phase-1-Abschlussbericht zu RapidSX(TM) ein – 6.000 Stunden Betrieb als Sprungbrett zur kommerziellen Trennanlage in Louisiana.

Ucore Rare Metals (TSXV: UCU / WKN A2QJQ4) hat einen wichtigen formalen Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung seiner Trenntechnologie RapidSX(TM) gemeldet: Das Unternehmen reichte den Abschlussbericht der Phase 1 seines „Other Transaction Agreement“ (OTA) mit dem US Department of War (DoW) beim US Army Contracting Command – Orlando ein. Bestandteil der Unterlagen sind ein Final Demonstration Report sowie eine abschließende technologisch-ökonomische Analyse (TEA). Beide Dokumente fassen die Arbeiten in Ucores RapidSX(TM) Commercialization and Demonstration Facility (CDF) im kanadischen Kingston zusammen und sollen die in Phase 1 erzielten Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren.

Im Kern geht es um den Nachweis, dass RapidSX(TM) die seit Jahren etablierte Lösungsmittelextraktion, wie sie in der Branche üblicherweise eingesetzt wird, effizienter in ein industrielles Umfeld übertragen kann. Ucore positioniert seine unternehmenseigene RapidSX(TM)-Technologie dabei als Alternative zum konventionellen Verfahren, das nach Unternehmensangaben bislang die einzige Technologie ist, die weltweit in größerem Umfang kommerziell zur Trennung Seltener Erden genutzt wird. Gerade diese Trennung – etwa von Neodym und Praseodym oder von Dysprosium und Terbium – gilt als anspruchsvoll, weil sie eine präzise Steuerung komplexer Prozessschritte erfordert.

Jetzt mehr erfahren:

Abschlussbericht: Ucore dokumentiert RapidSX-Erfolg – jetzt zählt die Kommerzialisierung

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Ucore Rare Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Ucore Rare Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Ucore Rare Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Ucore Rare Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der neue BAW 212 ist da – und REDUST macht ihn sofort zum Offroad-Benchmark Interhome Umfrage: Gerne nachhaltig – aber ohne Verzicht auf Qualität und Komfort