  • Abschlussbericht: Ucore dokumentiert RapidSX-Erfolg – jetzt zählt die Kommerzialisierung

    Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4) reicht den Phase-1-Abschlussbericht zu RapidSX(TM) ein – 6.000 Stunden Betrieb als Sprungbrett zur kommerziellen Trennanlage in Louisiana.

    BildUcore Rare Metals (TSXV: UCU / WKN A2QJQ4) hat einen wichtigen formalen Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung seiner Trenntechnologie RapidSX(TM) gemeldet: Das Unternehmen reichte den Abschlussbericht der Phase 1 seines „Other Transaction Agreement“ (OTA) mit dem US Department of War (DoW) beim US Army Contracting Command – Orlando ein. Bestandteil der Unterlagen sind ein Final Demonstration Report sowie eine abschließende technologisch-ökonomische Analyse (TEA). Beide Dokumente fassen die Arbeiten in Ucores RapidSX(TM) Commercialization and Demonstration Facility (CDF) im kanadischen Kingston zusammen und sollen die in Phase 1 erzielten Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren.

    Im Kern geht es um den Nachweis, dass RapidSX(TM) die seit Jahren etablierte Lösungsmittelextraktion, wie sie in der Branche üblicherweise eingesetzt wird, effizienter in ein industrielles Umfeld übertragen kann. Ucore positioniert seine unternehmenseigene RapidSX(TM)-Technologie dabei als Alternative zum konventionellen Verfahren, das nach Unternehmensangaben bislang die einzige Technologie ist, die weltweit in größerem Umfang kommerziell zur Trennung Seltener Erden genutzt wird. Gerade diese Trennung – etwa von Neodym und Praseodym oder von Dysprosium und Terbium – gilt als anspruchsvoll, weil sie eine präzise Steuerung komplexer Prozessschritte erfordert.

    Jetzt mehr erfahren:

