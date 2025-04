ABUS goes KNX: Secoris KNX-Integration bringt Flexibilität für Errichter

Ab sofort verfügbar

ABUS erweitert sein Portfolio um die KNX-Integration der Secoris-Einbruchmeldeanlage und ermöglicht damit eine flexible Einbindung von Sicherheitslösungen in vernetzten Gebäuden. Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit der BAB TECHNOLOGIE GmbH, einem führenden Hersteller für Gebäudeautomatisierungslösungen, ist die ABUS Secoris KNX-Integration seit dem 27.03.2025 verfügbar. Diese Lösung ist interoperabel mit allen Systemen, die auf dem APP-MODULE installiert sind, was eine noch größere Flexibilität für Errichter und Anwender bietet.

Die ABUS Secoris KNX-Integration und das APP MODULE ABUS Edition bieten Errichtern von Smart Home- und Gebäudeautomatisierungssystemen eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Installation und Konfiguration von Sicherheitssystemen. Das APP MODULE ABUS Edition ist über die ABUS Fachpartner erhältlich, während die App selbst über den BAB APP MARKET unter https://bab-appmarket.de/ verfügbar ist.

Robert Tomic, Geschäftsführer von ABUS, erklärt: „Mit der neuen KNX-Integration setzen wir einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer Sicherheitslösungen. Errichter können damit individuell auf Kundenanforderungen eingehen und sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich effiziente und zuverlässige Sicherheitslösungen anbieten. Die Interoperabilität mit allen Systemen auf dem APP MODULE bietet maximale Flexibilität. Diese Innovation ermöglicht es uns, unsere Marktposition weiter zu stärken und den steigenden Anforderungen der Gebäudeautomatisierung gerecht zu werden.“

Auch Stefan Mainka, Geschäftsführer der BAB TECHNOLOGIE GmbH, betont die Vorteile der Zusammenarbeit: „Die Kombination der KNX-Expertise von BAB TECHNOLOGIE und der Sicherheitstechnologie von ABUS ermöglicht eine außergewöhnliche Lösung für vernetzte Gebäude. Errichter profitieren von einer einfachen Integration in bestehende Systeme und können so flexibel auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. Diese Partnerschaft markiert einen großen Fortschritt für die Gebäudeautomation und zeigt, wie zwei führende Unternehmen gemeinsam innovative Lösungen entwickeln können.“

Weitere Informationen auch unter: https://bab-technologie.com/

Über ABUS:

ABUS bietet seit über 100 Jahren zuverlässige Sicherheitslösungen für den privaten und gewerblichen Bereich. Das Unternehmen steht für Innovation, Qualität und umfassende Sicherheitskonzepte – von mechanischen Schlössern bis hin zu modernsten elektronischen Sicherheitslösungen.

Über BAB TECHNOLOGIE GmbH:

BAB TECHNOLOGIE ist ein führender Hersteller von Lösungen für die Gebäudeautomation und Integration von Smart Home-Systemen. Mit ihrer Expertise im Bereich KNX und IP-basierter Kommunikation bietet das Team aus internationalen Entwicklern innovative Lösungen für vernetzte Gebäude und trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung moderner Automatisierungstechnologien bei.

