ACD-Telefonanlage und Kontaktcenter für KMUs – VoIPstudio veranstaltet das 2. Seminar

Wie VoIPstudio, der Anbieter der Cloud-Telefonanlage kleine und mittlere Unternehmen, heute bekannt gab, findet am 28.02.2020 um 12:00 Uhr das zweite Seminar zum Thema Cloud-Telefonanlage für

kleine und mittelständische (KMUs) Unternehmen und Freiberufler statt.

Anlass ist der Wunsch und Bedarf vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen den Kundensupport professionell zu organisieren. Dazu kann eine moderne Cloud Telefonanlage viel beitragen. Dabei gibt es auch 2020 eine ganze Reihe von Punkten zu beachten. Denn neben Basisfunktionen rund um die Geschäftstelefonie gibt es mit gehosteten Telefonanlagen viele neue Möglichkeiten, den Kundenservice zu organisieren, die früher nur mit spezieller Software möglich waren.

Neben den Funktionen einer ACD-Telefonanlage, gibt es zum Beispiel heute die Wallboardfunktion genauso wie die Möglichkeit der Anrufaufzeichnung, die Integration von Messenger und Chat für Multi-Channel Kommunikation auch für KMUs. Dazu kommen komplexere Funktionen, die auch kleinen Unternehmen das Einrichten eines Kontaktcenters mit der Telefonanlage für einen besseren Kundenservice ermöglicht.

Deswegen lädt VoIPstudio zum zweiten Seminar in Form eines Webinars für Geschäftsführer, Gründer und Freiberufler ein. Der Termin ist der 28.02.2020.

Wichtige Fragen zum Kontaktcenter von Geschäftsführern und IT-Verantwortlichen beantwortet

In der zweiten Ausgab des Webinars für Büros, kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) von VoIPstudio geht es folglich diesmal um das Thema Organisation und Verbesserung des Kundensupports mit einem Kontaktcenter. Sie erfahren was ein Kontaktcenter ist, wie ein Kontaktcenter Teil der Cloud-Telefonanlage ist und wie einfach Sie ein Kontaktcenter einrichten können.

Die Inhalte in der Übersicht:

– Was ist ein Kontaktcenter

– Wie hilft ein Kontaktcenter Unternehmen?

– Das Kontaktcenter mit der Cloud-Telefonanlage

Das Seminar zu Fragen rund um die Telefonanlage in einem zeitgemäßen Format

„Nachdem unsere Zielgruppe und Kunden viel arbeitet und wenig Zeit hat, bieten wir das Seminar natürlich in einem zeitgemäßen Format. Es wird auf unserer Webseite übertragen. Wer gerne vor Ort dabei sein möchte, kann vorbeikommen, wird gebeten sich vorher anzumelden.“, so der Verantwortliche für das Marketing, Arnbjörn Eggerz.

Fragen können vorher per E-Mail oder Twitter, währenddessen und auch danach gestellt werden. Gute Fragen werden auch gerne für einen nächsten Termin gesammelt.

Weitere Informationen zu den Vorteilen und der Einrichtung eines Kontaktcenters mit der Cloud-Telefonanlage

Für kleine und mittelständische Unternehmen, die sich darüber hinaus für die Nutzung einer Telefonanlage für ein Kontaktcenter interessieren, gibt es weitere Informationen, wie zum Beispiel Artikel und Fallstudien. Diese Artikel und Fallstudien decken alle Aspekte eines Kontaktcenters bei KMUs genauso wie die Vereinheitlichung des Services mithilfe von VoIP über mehrere Filialen und internationale Standorte ab.

Über das Unternehmen VoIPstudio

VoIPstudio existiert seit 2011. Das Ziel von VoIPstudio ist eine simple, robuste und zuverlässige Kommunikationslösung für Unternehmen zu bieten. Unser Hauptziel ist die Entwicklung von einfachen, aber funktionsreichen VoIP-Diensten, die leicht zu nutzen und den Industriestandards für Verlässlichkeit gerecht werden. Wir sind eines der führenden VoIP-Unternehmen und bieten unsere Produkte weltweit an.

VoIPstudio ist ein in England, den USA, Spanien sowie Deutschland aktiver Cloud-Telefonanlagen-Anbieter mit Ausrichtung auf kleinere und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige.

VoIPstudio ist eine VoIP-Telefonieplattform, die auf einer soliden Infrastruktur basiert und flexible und zugleich sichere Verbindungen zwischen Nutzern und Unternehmen ermöglicht. VoIPstudio entstand durch das Anwenden des Cloud-Prinzips auf den Themenbereich Telefonie. Die Plattform erlaubt die Implementierung eines flexiblen Telefonienetzwerkes, überall dort, wo eine Internetverbindung besteht. Diese Lösung ist günstig und hat hohe Kundenratings.

