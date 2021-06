ACHAT Hotels: Sommer-Flatrate auch für Kids: 34 Hotels, 28 Städte, drei Länder

Einen ganzen Monat übernachten zwei Erwachsene und zwei kleine Kinder in 34 Hotels, 28 Städten und drei Ländern zum Flatrate-Preis.

„Wenn das keine verlockenden Zahlen für einen echt guten Sommerurlaub sind. Gerade, nachdem wir alle in den letzten Monaten auf so viel verzichten mussten“, sagt Philipp von Bodman, Geschäftsführender Gesellschafter ACHAT Hotels. Mit ihrer „Sommer-Flatrate“ legt die Hotelmarke die erfolgreiche Aktion aus 2020 ein zweites Mal auf – nur noch familienfreundlicher: Der „All-you-can-travel“-Festpreis von 349 Euro schließt jetzt auch zwei Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren ein. Ganz gleich, ob in Bremen oder Budapest, in Dresden oder Karlsruhe – eine oder zwei Personen übernachten zum pauschalen Festpreis einen Monat lang völlig flexibel an ihren deutschen, österreichischen und ungarischen Wunschzielen und bleiben jeweils bis zu sieben Tage im gleichen Hotel. „Unterbrechungen und Heimfahrten, mal mit dem Partner oder den Kindern – fast alles ist machbar, begrenzt ist nur die maximale Gesamtübernachtungszahl von 31 und der Höchstaufenthalt von sieben Tagen je Hotel“, erklärt von Bodman.

Flexibel und familienfreundlich: Mit ACHAT geht’s auf Entdeckungstour!

Ob große Metropolen, Städte, Städtchen oder eher ländlich geprägte Gebiete – mit der Sommer-Flatrate von ACHAT geht’s auf Entdeckungs-Tour durch ganz Deutschland, nach Salzburg und Budapest. ACHAT Hotels bieten im Drei- bis Vier-Sterne-Superior-Segment Familien viel Komfort und freuen sich auch über vierbeinigen Besuch. Etwas ganz Besonderes sind die ACHAT-Momente: Kleine und große Aufmerksamkeiten für die Gäste. Diese reichen beispielsweise von Überraschungen für die Kinder, einer Aufmerksamkeit auf dem Zimmer bis hin zu wertvollen Insider-Tipps von den Mitarbeitern für Touren vor Ort. Die Sommer-Flatrate von ACHAT Hotels zum Preis von 349 Euro gilt für den Aktionszeitraum vom 1. Juli bis 15. August 2021. Weitere Informationen unter www.achat-hotels.com/sommer-flatrate.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACHAT Hotels

Frau Sabine Dächert

Konrad-Zuse-Ring 23

68163 Mannheim

Deutschland

fon ..: +49-(0)621-48 07-0

web ..: https://max-pr.eu/achat-hotels

email : daechert@max-pr.eu

Emotional, ehrlich, echt – ACHAT Hotels sind gelebte Gastfreundschaft. In den aktuell 35 Drei- bis Vier-Sterne-Superior-Hotels begegnen Gäste ideenreicher Servicequalität, die von Herzen kommt. Mit dem Slogan „Echt Gut“ bringen die individuell gestalteten ACHAT Hotels zum Ausdruck, was sie ausmacht: in allem ein Original zu sein. Echt gute Qualität im mittleren Preissegment bietet Kunden länderübergreifend ein überzeugend hohes Leistungsniveau. Wirtschaftlich befindet sich die 1991 gegründete Hotel-Gruppe mit Sitz in Mannheim und Hotels in Deutschland, Österreich und Ungarn auf Wachstumskurs. Seit 2016 gehört sie zum Mittelstandsinvestor HANNOVER Finanz. ACHAT Hotels fokussiert sich auf Pachtmöglichkeiten durch die Übernahme von Bestands-Hotel-Objekten für die Marke ACHAT Hotels sowie auf Hotel-Neubauten unter der Premium-Budget-Marke LOGINN Hotels by ACHAT.

Pressekontakt:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Am Meer leuchtet die Hoffnung – Ein sensible erzählter Roman über die Kraft der Vergebung Reiseabenteuer 1950 – 2018 – In sieben Jahrzehnten durch die Welt