Achtsamkeit für Gefühle – mit Meditation und innerem Erforschen Stress abbauen und das innere Team führen

Das neue Buch von Michael Seibt lädt zu einem achtsamen Umgang mit Gefühlen ein. Es enthält Anleitungen zur Meditation und Übungen zum Erforschen der gegenwärtigen Erfahrung.

Sei dich nicht so emotional! Oft werden Gefühle als störend erlebt, zum Beispiel bei der Arbeit. Michael Seibt lädt Sie in seinem Buch ein, sich Ihren Gefühlen bewusst zuzuwenden, egal ob sie angenehm oder unangenehm sind.

Auf über 200 Seiten erhalten Sie eine Einführung in Meditation und inneres Erforschen für die Anwendung im Alltag. Das sind beiden zentralen Werkzeuge, um Persönlichkeitsanteile zu erkennen, das innere Team der Seele zu führen, Stress abzubauen und zu sein, wer Sie sind.

Hier können Sie das Buch als Amazon-Kindle vorbestellen.

Erscheinungsdatum ist der 31.10.2020. Dann wird das Buch für drei Tage kostenlos erhältlich sein.

Das Buch begleitet auf einer Erkundungsreise durch die eigene Seele und unterstützt dabei,

– sich selbst tiefer zu verstehen

– Gefühle zu fühlen, ohne sich gegen sie zu wehren oder vor ihnen zu fliehen

– Identifikationen und starre Selbstbilder aufzulösen

– einen Umbruch oder eine Krise im Leben zu bewältigen

– im Kontakt zu sein mit der lebendigen Natur als Mensch

Für diese Reise in die innere Welt braucht es lediglich Neugier, Freude am Entdecken und die Bereitschaft, sich überraschen zu lassen.

Meditation wird hier verstanden als eine Haltung von offener Weite, die alles annimmt und alles einschließt, was im gegenwärtigen Erleben auftaucht.

Inneres Erforschen lenkt die Aufmerksamkeit bewusst auf das gegenwärtige Erleben in Körperempfindungen, Gefühlen, Körperausdruck, Worten und inneren Bildern. Es lädt dazu ein, sich der eigenen Erfahrung vertrauensvoll zu überlassen und hinzugeben. Dazu bietet das Buch zahlreiche Übungen zum achtsamen Reden und Zuhören zu zweit.

So wird es möglich, mit den tieferen Qualitäten des Lebendigen in Kontakt zu sein, die potentiell immer verfügbar sind, egal wie tief die Krise gerade ist. Das Buch will ein Wegweiser zur eigenen inneren Quelle sein. Wenn es hilft, daraus zu leben, hat sich erfüllt, wozu ich es geschrieben habe. Michael Seibt

Hier erfahren Sie mehr über den Autor und seine Arbeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MBSR+Coaching

Herr Michael Seibt

Hartmeyerstr. 50

72076 Tübingen

Deutschland

fon ..: 01746790631

web ..: http://www.mbsr-coaching-tuebingen.de

email : kontakt@mbsr-coaching-tuebingen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

