ADAC Reisebüro Aachen – der sichere Weg zum Traumurlaub

Urlauber, die auf persönliche Beratung, Inspiration & Sicherheit bedacht sind, lassen sich am besten im Reisebüro beraten. Das ADAC Reisebüro in Aachen bietet Flugtickets, Rundreisen u.v.m.

Wer gern verreist, und einen zuverlässigen Ansprechpartner an seiner Seite haben möchte, ist mit einem Gang zum ADAC Reisebüro gut beraten. Hier übernehmen die Reiseexperten die komplette Organisation der Reise und geben Empfehlungen, sodass Interessierte schnell und einfach zu dem Urlaub kommen, der voll und ganz den eigenen Anforderungen entspricht. In Aachen und Umgebung setzen viele Kunden hierfür auf das ADAC Reisebüro Aachen, welches mit einem breiten Serviceangebot aufwartet – vor, während und nach der Reise!

Klassische Leistungen eines Reisebüros

Der Fokus des ADAC Reisebüros liegt auf einer individuellen und ausführlichen Beratung. Das ADAC Reisebüro Aachen wurde 2019 für die außergewöhnlich gute Service- und Beratungsleistung mit dem DERPART Gold-Siegel ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr über das Gold-Siegel, das für uns eine Wertschätzung unseres Engagements bedeutet“, freut sich das ADAC Reisebüro-Team Aachen.

Die Angebotsvielfalt an Pauschal- und Individualreisen in dem ADAC Reisebüro Aachen ist groß. Vom klassischen Badeurlaub, über Wohnmobilreisen, Kreuzfahrten, Rad- und Wanderreisen und Ferienwohnungen finden Interessierte hier Angebote aller namhaften Reiseveranstalter und Reedereien. Ein besonderes Augenmerk gilt außerdem dem Thema „Barrierefreies Reisen“.

Immer wieder kann es zu Zwischenfällen kommen, die den Antritt einer Reise verhindern oder während des Urlaubs Probleme bereiten. Deshalb vermitteln die Reiseexperten auch verschiedene, individuell angepasste Reiseversicherungen. Das vermeidet unangenehme Überraschungen und unerwartete Kosten.

Service über den Tellerrand hinaus

Das ADAC Reisebüro in Aachen möchte Interessierten ein größtmögliches Maß an Inspiration bieten:

Die Rubrik „Insider-Tipps“ auf der Website des Reisebüros beleuchtet spannende Reiseziele aus Sicht der Reiseexperten vor Ort. Die Experten kennen sich in der gesamten Reisewelt aus und geben die besten Tipps und Informationen aus erster Hand.

Authentische Rundreisen in kleinen Gruppen fernab vom Massentourismus, die Urlauber zu bisher noch relativ unbekannten Zielen bringen und jede Reise zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen, findet man in dem „Weltenbummler-Katalog“ des ADAC Nordrhein e.V. Highlights hieraus sind z.B. die Rumänien-Reise „Wintermärchen in den Karpaten“ oder auch die Schwedisch Lappland-Reise inkl. Husky-Tour. Das Besondere dabei: Viele der Rundreisen finden mit ADAC Reisebegleitung statt! Der Weltenbummler-Katalog steht auf der Website des Reisebüros zum Download bereit oder ist in dem ADAC Center & Reisebüro vor Ort erhältlich.

Darüber hinaus stellt der ADAC online eine Freizeit- und Reisebroschüre zum Download zur Verfügung. Die aktuelle Ausgabe berichtet über Entdeckertouren, Workshops und Reiseangebote. Die Broschüre ist ebenfalls im ADAC Center & Reisebüro erhältlich.

Nicht zuletzt vertreibt das Reisebüro das kostenfreie ADAC Kundenmagazin Urlaub – ein Heft mit mehr als 50 Seiten prallvoll mit Reportagen, inspirierenden Fotos sowie vielen Tipps und Trends, gesammelten von welterfahrenen Reise-Experten. Das Magazin ADAC Urlaub kann kostenfrei nach Hause bestellt oder vor Ort mitgenommen werden.

Mobilität fängt vor der eigenen Haustür an

Das ADAC Reisebüro Aachen hat seinen Sitz in der Krefelder Straße 227 in 52070 Aachen. Es ist barrierefrei zugänglich und verfügt über eine Tiefgarage für PKW sowie Stellplätze für Behinderte, Wohnmobile und LPG-Fahrzeuge. Die Öffnungszeiten erstrecken sich auf Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr. Telefonisch sind die ADAC Reiseexperten unter der Nummer 0241 980 88 87 61 zu erreichen. Alternativ können Kunden ihre Anfrage schriftlich formulieren und über das Kontaktformular auf der Website absenden – mit Rückruf auf Wunsch. Das ADAC Reise-Team freut sich darauf, individuelle Reiseträume zu erfüllen.

