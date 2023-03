Adcore meldet starke Betriebsergebnisse für das 4. Quartal und das Jahresende 2022

Steigerung der Bruttomarge um 43 % und mehr als 20 neue strategische Kunden, die Adcore für langfristigen Erfolg positionieren.

TORONTO, ON / 29. März 2023 / Adcore Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adcore“) (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ)(TSX:ADCO-WT), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform zur mühelosen und zugänglichen Nutzung des digitalen Marketings („Effortless Marketing“), gab heute seine Finanzergebnisse für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2022 bekannt.

„Das Jahr 2022 war für Adcore ein entscheidendes Jahr, in dem wir uns auf Rentabilität und operative Effizienz konzentriert und die Kundenkonzentration ausgebaut haben“, sagte Omri Brill, CEO von Adcore.

„Trotz der Herausforderungen, mit denen wir in der ersten Jahreshälfte 2022 nach COVID konfrontiert waren, können wir mit Stolz berichten, dass unser Unternehmen mehrere bedeutende Erfolge erzielt hat. Wir konnten unsere Bruttomarge um 43 % steigern, was unseren Fokus auf die Maximierung der Rentabilität unterstreicht. Darüber hinaus konnten wir den Umsatz in den strategischen Regionen EMEA und Nordamerika um 71 % bzw. 125 % steigern. Außerdem haben wir unser Team durch die Einstellung neuer Mitarbeiter weltweit erweitert, was unser Engagement für Wachstum und Innovation unterstreicht.

„Wir freuen uns, dass wir im Jahr 2022 mehr als 20 neue strategische Kunden in unser Portfolio aufgenommen haben und unsere Kundenbasis weiter diversifizieren konnten. Dies ist ein klarer Beweis für die Stärke unseres Vertriebsteams und den Wert, den wir unseren Kunden bieten. Unsere anhaltenden Bemühungen haben in der zweiten Jahreshälfte zu einer starken Dynamik geführt, die in beeindruckenden Finanzergebnissen gipfelte. Wir haben unsere Prognose für den Bruttogewinn im vierten Quartal mit 3,8 Millionen CAD$ übertroffen und mit 8,8 Millionen CAD$ einen Umsatz am oberen Ende unserer Prognose erzielt. Wir sind stolz auf diese Leistungen und werden im kommenden Jahr auf diesem Erfolg aufbauen.

„Darüber hinaus beliefen sich unsere Barmittel und Barmitteläquivalente zum 31. Dezember 2022 auf 8,8 Mio. CAD$ und unser gesamtes Betriebskapital auf 9,3 Mio. CAD$, was unser Engagement für finanzielles Verantwortungsbewusstsein und umsichtiges Management zeigt. Wir sind bestrebt, langfristige Werte für unsere Stakeholder zu schaffen, und wir sind zuversichtlich, dass wir gut positioniert sind, um unsere Ziele im kommenden Jahr zu erreichen“, so Brill abschließend.

Highlights für das Gesamtjahr

– Der Gesamtumsatz für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr belief sich auf 26,6 Mio. CAD$ gegenüber 35,7 Mio. CAD$ im Jahr 2021, was einem Rückgang von 25 % entspricht.

– Die Bruttomarge für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr betrug 43 %, verglichen mit 30 % für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr, was einem Anstieg von 43 % entspricht.

– Das bereinigte EBITDA für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr betrug 1,4 Millionen CAD$, verglichen mit 3,9 Millionen CAD$ im Jahr 2021, was einem Rückgang von 64 % entspricht.

– Anstieg der strategischen regionalen Umsätze, wobei EMEA von CAD$6,5 Millionen auf CAD$11,1 Millionen anstieg, ein Anstieg von über CAD$4,6 oder 71%, während Nordamerika von CAD$2,6 Millionen auf CAD$5,9 Millionen anstieg, ein Anstieg von über CAD$3,3 Millionen oder 125%.

– Zum 31. Dezember 2022 betrug das gesamte Betriebskapital 9,3 Mio. CAD$, verglichen mit 13 Mio. CAD$ am 31. Dezember 2021, was einem Rückgang von 29 % entspricht.

– Zum 31. Dezember 2022 betrugen die liquiden Mittel des Unternehmens 8,8 Millionen CAD$, verglichen mit 14,1 Millionen CAD$ zum 31. Dezember 2021.

– Im Jahr 2022 konnte das Unternehmen mehr als 20 neue Kunden unter Vertrag nehmen.

Höhepunkte des vierten Quartals

– Der Gesamtumsatz für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022 betrug 8,8 Millionen CAD$ gegenüber 9,7 Millionen CAD$ für die drei Monate bis Dezember 2021, was einem Rückgang von 9 % entspricht.

– Der Bruttogewinn für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022 belief sich auf 3,8 Millionen CAD$, verglichen mit 3,2 Millionen CAD$ für die drei Monate bis Dezember 2021, was einem Anstieg von 19 % entspricht. Die Bruttomarge für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022 betrug 43 %, verglichen mit 33 % für den gleichen Zeitraum im Jahr 2021, was einem Anstieg von 30 % entspricht.

– Der Betriebsgewinn für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022 betrug 87 Tausend CAD$ im Vergleich zu 739 Tausend CAD$ für die drei Monate bis zum Jahr 2021, ein Rückgang um 88 %.

– Das bereinigte EBITDA für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022 betrug 0,65 Mio. CAD$ gegenüber 1,2 Mio. CAD$ für die drei Monate bis zum Jahr 2021, was einem Rückgang von 47 % entspricht.

* Zusätzliche Informationen zu den geprüften konsolidierten Abschlüssen von Adcore und den dazugehörigen Erläuterungen und Analysen des Managements für die drei und zwölf Monate, die am 31. Dezember 2022 endeten, finden Sie unten und auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com.

Prognose für das erste Quartal 2023

Angesichts der heutigen Sichtbarkeit des Unternehmens erwartet Adcore für das erste Quartal 2023 einen Umsatz zwischen CAD$6 Millionen und CAD$6,5 Millionen, einen erwarteten Bruttogewinn zwischen CAD$2,25 und CAD$2,6 Millionen und eine erwartete Bruttomarge von 38% bis 40%.

Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast

Das Unternehmen wird eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um diese Ergebnisse am 30. März um 16 Uhr CET zu diskutieren.

Um sich für die Telefonkonferenz/den Webcast zu registrieren, klicken Sie bitte hier oder besuchen Sie: click.adcore.com/q4-conference-call

Die Telefonkonferenz wird eine kurze Erklärung des Managements enthalten und sich auf die Beantwortung von Fragen zu den Ergebnissen von Adcore konzentrieren. Fragen zu den Ergebnissen können im Voraus an invest@adcore.com gesendet werden.

Diese Pressemeldung stellt einen Auszug aus einer Original-Meldung dar. Die Originalmeldung veröffentlicht weitere Zahlen. Sie können die Originalmeldung hier abrufen: www.accesswire.com/746562/Adcore-Reports-Strong-Q4-and-Year-End-2022-Operating-Results

Über Adcore

Adcore unterstützt Unternehmer, Werbetreibende und die Zukunft des E-Commerce durch seine Werbemanagement- und Automatisierungsplattform. Durch die Kombination umfangreicher Branchenkenntnisse und -erfahrungen mit einer eigenen Engine für künstliche Intelligenz bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmern und Werbetreibenden die Möglichkeit gibt, ihre E-Commerce-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment sicherzustellen. Adcore wurde nicht nur mehrfach in die Fast 50 Technology-Liste von Deloitte aufgenommen, sondern ist auch zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als fünfzig Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in den Außenstellen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte www.adcore.com/investors/,https://www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns aufLinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen dem Leser nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ADCORE INC.

www.adcore.com/investors/

Martijn van den Bemd,

Chief Partnerships Officer

Telephone: 647-497-5337

Email: martijn@adcore.com

Investor Relations

Glen Akselrod

Bristol Capital

Telephone: 905-326-1888 ext 1

Email: info@bristolir.com

Investor Relations Europe

Dr. Eva Reuter

Dr. Reuter Investor Relations

Telephone: +49 (0) 69 1532 5857

Email: e.reuter@dr-reuter.eu

SOURCE: Adcore Inc.

Für die vorgenommene Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die Originalmeldung nachfolgend abrufen: www.accesswire.com/746562/Adcore-Reports-Strong-Q4-and-Year-End-2022-Operating-Results

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adcore Inc.

Omri Brill

100 King St W Suite 1600

M5X 1G5 Toronto, Ontario

Kanada

email : info@adcore.com

Pressekontakt:

Adcore Inc.

Omri Brill

100 King St W Suite 1600

M5X 1G5 Toronto, Ontario

email : info@adcore.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Einmaleins beim Energieausweis und Änderungen des GEG Fallstricke bei einer online Immobilienbewertung