adCreator* – Werbemittelsoftware senkt Kampagnen-Kosten

Im Online-Marketing ist heute mehr denn je Effizienz und Schnelligkeit gefragt. Die Erstellung von Online-Werbemitteln ist dabei weit mehr als nur eine Adaption von klassischen Kampagnen.

Nürnberg (Juli/2021) ad pepper media, mit Sitz in Nürnberg, ist der Spezialist für Lead Generierung und Zielgruppentargeting. Täglich erstellt ad pepper für viele Kund:innen Online Kampagnen, zig Banner in diversen Formaten und spielt diese weltweit digital aus. „Online-Banner-Erstellung ist eine eigene Disziplin im Online Marketing. Wir gestalten und liefern alle gängigen Formate für unsere Kund:innen aus. Die Automatisierung der Prozesse lag für uns daher auf der Hand“, so Susanne Pilz, Geschäftsführerin ad pepper media GmbH.

Zusammen mit DGM, einer Kommunikations- und Software-Agentur, wurde daher im vergangenen Jahr der adCreator entwickelt. Die Vorteile: Schnelle Reaktionsmöglichkeiten, einfache Anpassung der Motive ohne aufwendige Abstimmungs- und Verwaltungsprozesse und das alles bei gleichzeitiger Sicherung der hohen Qualitätsstandards sowie maximaler Flexibilität. „Wir starten zunächst mit der Umsetzung einer Online-Anwendung mit modernem Interface, die die automatisierte Banner-Erstellung in wenigen Arbeitsschritten möglich macht“, so Jens Greive von DGM.

Online-Banner schnell und flexibel erstellen – mit dem adCreator:

Der adCreator bietet maximale Flexibilität. Screen-Designer:innen erstellen zunächst eine Vorlage für die Online-Banner als Template. Diese Templates sind animierte und automatisierte HTML5-Banner. Dank der Automatisierung können diese dann schnell und problemlos an unterschiedliche Formate angepasst werden. Auch Nicht-Designer:innen können so Textänderungen, Call-to-Action Buttons, Bilder sowie Übersetzungen in andere Sprachen ganz einfach und in wenigen Minuten einpflegen. Das spart Zeit und Kosten. Zudem bleibt das Unternehmens-CI der Banner stets erhalten, da es fest im Basis-Template verankert ist und somit bei jeder Änderung wieder Anwendung findet.

Ganz neu ist die Video-Funktion im adCreator, mit welcher sich Videosequenzen schneiden lassen und anschließend als MP4 heruntergeladen werden können.

„Der adCreator eignet sich auch perfekt für A/B-Tests“, sagt Susanne Pilz von ad pepper, „Als Anwendungssoftware ist der adCreator in der Branche bald bestimmt nicht mehr wegzudenken und wir werden ihn auch noch weiterentwickeln.“

ad pepper bietet seinen Kund:innen die Möglichkeit, den adCreator selbst zu nutzen und an bestehende inhouse Kundensysteme anzubinden. So können die Kund:innen Banner selbst erstellen, aktualisieren und ändern. Selbstverständlich können die Kund:innen nach wie vor auf das gesamte Serviceangebot von ad pepper zurückgreifen: Von der Banner-Erstellung bis zur Auslieferung und Optimierung von Online-Marketingmaßnahmen – alles aus einer Hand, jederzeit bei voller Kosten- und Projekttransparenz.

Für das zweite Halbjahr 2021 ist bereits der Ausbau des adCreators geplant. Dieser soll an den Adserver und DSPs angebunden werden, so dass Banner aus der Anwendung heraus ausgespielt werden können ohne manuelle Zwischenschritte. Damit erreicht der adCreator ein neues Level: Wir können für unsere Kund:innen dann noch produktiver und effektiver Online-Maßnahmen umsetzen.

*Die Trademark adCreator ist im EUIPO registriert. ad pepper und DGM Kommunikation GmbH verbindet eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit. Gemeinsam wurden schon zahlreiche Online-Projekte und internationale Kommunikationskampagnen, für Kund:innen aus dem B2C und B2B Bereich realisiert.

Über ad pepper media

ad pepper media ist eines der führenden internationalen Performance Marketing Unternehmen, spezialisiert auf Lead Generierung und Zielgruppentargeting. Der Full-Service-Anbieter mit Sitz in Nürnberg vermarktet Internet-Werbung weltweit, interaktiv und zielgruppenorientiert. Dabei kann das Team auf jahrzehntelange Erfahrung im Online Business zurückgreifen: Seit 1999 unterstützt ad pepper Werbetreibende mit State-of-the-Art Marketinglösungen.

