Adrenalin, Action und jede Menge Spaß – Sportprogramme im Summercamp in England sind unschlagbar

Eine neue Sportart ausprobieren und dabei die Sprachkenntnisse erweitern? Eine Sprachreise nach England macht’s möglich!

Für alle, die ihre Sommerferien im Ausland verbringen möchten, bietet ein Summercamp in England eine aufregende Möglichkeit, neue Freunde zu finden, Spannendes zu erleben und gleichzeitig die Sprachkenntnisse auf das nächste Level zu bringen. Die Teilnehmenden können sich auf ein abwechslungsreiches Sportprogramm freuen, das zahlreiche coole Aktivitäten umfasst – hier findet jede*r etwas, was ihr und ihm Spaß macht. Das Team von GET Global Education Tumulka hilft bei der Auswahl des passenden Sprachkurses in Kombination mit vielen sportlichen Highlights.

In den Ferien auch mal etwas Neues ausprobieren

Wie wäre es denn, während des Auslandsaufenthaltes mal ganz neue Erfahrungen auch im sportlichen Bereich zu machen? Denn Hand auf’s Herz – wer hat z.B. zu Hause schon mal Tontaubenschießen ausprobiert und dabei erfahren, wieviel Präzision und Konzentration hierfür nötig ist? Oder wer hat sich einen Adrenalinkick beim E-Cart-Racing geholt? Authentisches Rennfahrer-Feeling ohne Abgase und lauten Motorenlärm – klingt das nicht nach viel Spaß und Abwechslung? Und nicht jede*r wohnt am Wasser oder hatte während des Familienurlaubs schon die Gelegenheit, diverse Wassersportarten auszuprobieren. Ob Segeln, Kajakfahren oder Stand-Up-Paddling – auf und im Wasser lässt sich die Freizeit in vollen Zügen genießen.

Auch E-Sports sind ein fester Bestandteil in einigen britischen Summerschools. Hier können die Jugendlichen in beliebten Online-Games antreten und ihr strategisches Denken sowie ihre Reaktionsgeschwindigkeit unter Beweis stellen. Neben dem Gaming wird auch Teamwork und Kommunikation gelernt – etwas, das in allen Bereich des Lebens immens wichtig ist.

Einen Nervenkitzel ganz anderer Art wird beim Klettern im Hochseilgarten geboten – Geschicklichkeit, Mut und Überwindung sind gefragt, wenn sich die Teilnehmenden von Plattform zu Plattform hangeln und verschiedene Kletterrouten ausprobieren.

Dem liebsten Hobby in neuer Umgebung nachgehen

Natürlich wird niemand gezwungen, sich ein neues Hobby zu suchen – in einer Summerschool in England werden auch altbewährte und heißgeliebte Sportarten angeboten. Es gibt beispielsweise Fußballcamps, deren Trainer ehemalige Profispieler sind – hier werden die eigenen Fähigkeiten im Dribbeln, Passen und Schießen auf ein ganz anderes Niveau gebracht. Wer lieber einem kleineren Ball hinterherjagt – Tennis wird in England seit jeher großgeschrieben und daher in vielen Summerschools angeboten. Aber auch Golf, Basketball oder Yoga sind in vielen Programmen zu finden.

All diese Sportarten bieten den Jugendlichen eine breite Palette an Möglichkeiten, ihren Interessen nachzugehen, neue Fähigkeiten zu erlernen und vielleicht ein neues Hobby zu entdecken, während sie gleichzeitig Spaß haben, neue Freundschaften schließen und ,ganz nebenbei‘ die Sprachkenntnisse vertiefen. Interessierte sollten jetzt ihren Sommerurlaub planen und sich auf den Sommer ihres Lebens freuen.

Alle Fragen zur Planung einer Sprachreise oder eines Auslandsaufenthaltes – ob für die Ferien, für längere Schulaufenthalte oder GAP Aufenthalte nach dem Schulabschluss – beantworten die Bildungsberaterinnen von GET telefonisch, per Mail oder Zoom. Zudem aktualisiert GET seine Angebote laufend, daher lohnt sich ein Besuch auf der Homepage www.get-education.com.

