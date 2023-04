Aduro Clean Technologies präsentiert sich auf dem CEM Scottsdale Capital Event

Sarnia, Ontario, den 11. April 2023 / IRW-Press / – Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro oder das Unternehmen) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung schwerer Rohöle und erneuerbarer Öle in Ressourcen der neuen Ära und höherwertige Brennstoffe, gab heute bekannt, dass es vom 14. bis 16. April 2023 am 11th Annual Scottsdale Capital Event teilnehmen wird, das Capital Event Management (CEM) im Fairmont Scottsdale Princess Resort in Scottsdale, Arizona, ausrichtet. Im Rahmen der Veranstaltung wird Aduro Einzelgespräche mit interessierten Investoren und anderen Interessenvertretern führen.

Aduro hat in den vergangenen Monaten erhebliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner HydrochemolyticTM-Technologieplattform erzielt. Das Unternehmen hat entscheidende Schritte zur Sicherung seiner Entwicklung unternommen, indem es eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit Bruttoerlösen in Höhe von 3,92 Millionen CAD erfolgreich abgeschlossen und die Inbetriebnahmephase des im Pilotmaßstab eingesetzten Kunststoffreaktors mit kontinuierlichem Durchfluss eingeleitet hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine wertvolle Partnerschaft mit Chemelot Innovation and Learning Labs aufgebaut und ist der Chemistry Industry Association of Canada beigetreten, was das Engagement des Unternehmens für die Förderung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe belegt.

Unsere Fortschritte in den vergangenen Monaten waren sehr ermutigend. Wir freuen uns sehr, am CEM Scottsdale Capital Event teilnehmen zu dürfen und die Gelegenheit zu haben, unsere Erfolge zu präsentieren und unsere zukünftigen Pläne mit Investoren zu besprechen. Mit der Unterstützung unserer Partner und Aktionäre sind wir gut aufgestellt und motiviert, unser Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus fortzusetzen, sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro. Unsere Mission, die Kunststoffindustrie durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen zu revolutionieren, steht bei allem, was wir tun, nach wie vor an vorderster Stelle, und wir freuen uns darauf, unsere Fortschritte und Zukunftspläne mit der Investorengemeinschaft zu teilen.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es Common Cents Media, Social Purpose Corporation aus Gig Harbor, Washington, mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen über Social-Media-Kanäle und die Verteilung über Online-Medien für eine anfängliche sechsmonatige Laufzeit ab dem 10. April 2023 beauftragt hat. Gemäß einer Vereinbarung vom 10. April 2023 zahlt Aduro 15.000 USD für die anfängliche sechsmonatige Laufzeit und danach für einvernehmlich vereinbarte Leistungen auf monatlicher Basis.

Über Capital Event Management Ltd.

Capital Event Management Ltd (CEM) ist ein führender Anbieter von Investitionsmöglichkeiten für Smallcap-Anlageberater, Portfoliomanager, institutionelle Anleger und vermögende Privatpersonen, um mit aufstrebenden Unternehmen in Kontakt zu treten, die Kapital aufnehmen und Unterstützung am Kapitalmarkt erhalten möchten. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Pflege einer exklusiven Investorendatenbank und eines Partnerfonds bei CEM Capital hat das Unternehmen alles getan, um es Kunden zu erleichtern, Beziehungen aufzubauen, die etwas bewirken können. Der fünf-Säulen-Ansatz bei CEM umfasst einen Partnerfonds, Zielveranstaltungen, virtuelle Meetings, Managementberatung und Beratungsdienste, die alle so zusammengestellt sind, dass sie wertvolle Erfahrungen bieten, die Kapital mit Chancen verbinden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder regenerativ erzeugte Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet – ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Zukunftsgerichtete Aussagen

Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

