Aduro meldet den Erhalt von rund 1,1 Millionen CAD im Zuge der Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen

Sarnia, Ontario, Kanada, den 15. Dezember 2022 – Aduro Clean Technologies Inc. (Aduro oder das Unternehmen) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, gibt bekannt, dass das Unternehmen seit dem 1. September 2022 einen Gesamterlös von 1.109.103 CAD aus der Ausübung von 1.638.390 Optionsscheinen mit einem Ausübungspreis von 0,50 CAD, 118.635 Optionsscheinen mit einem Ausübungspreis von 0,80 CAD und 300.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,65 CAD erhalten hat. Dementsprechend gab das Unternehmen bei Ausübung der Optionsscheine und Aktienoptionen 2.057.025 Stammaktien aus.

Die 0,50-CAD-Optionsscheine wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben, die am 4. Februar 2021 abgeschlossen wurde; Verfallsdatum dieser Optionsscheine ist der 4. Februar 2025. Die 0,80-CAD- Optionsscheine wurden im Rahmen einer Privatplatzierung begeben, die am 14. Mai 2021 abgeschlossen wurde; Verfallsdatum dieser Optionsscheine ist der 14. Mai 2023.

Ofer Vicus, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte dazu: Wir wissen diese Unterstützung durch die Inhaber unserer Optionsscheine und Optionen sehr zu schätzen. Der zusätzliche Erlös wird für die Beschleunigung der Laborerweiterung und der laufenden Projekte, einschließlich der Inbetriebnahme der Reaktoren mit kontinuierlichem Durchfluss im Pilotmaßstab, verwendet werden.

