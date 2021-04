Adventus und Salazar geben Bohrergebnisse auf der Lagerstätte El Domo im Projekt Curipamba bekannt mit 3,26% Kupferäquivalent über 42,52 Meter

Toronto, 14. April 2021 – Adventus Mining Corporation („Adventus“) (TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF) und Salazar Resources Limited („Salazar“) (TSX-V: SRL, OTCQB: SRLZF) (zusammen die „Partner“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/adventus-mining-corp/) freuen sich, weitere Infill-Bohrergebnisse aus der vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätte El Domo bekannt zu geben, die sich auf dem 21.537 Hektar großen Projekt Curipamba in Zentral-Ecuador befindet.

Highlights – Bohrergebnisse aus der Lagerstätte El Domo bei Curipamba:

– CURI-369 durchschnitt 42,52 Meter mit 1,46% Kupfer, 2,43 g/t Gold, 0,48% Zink, 13,7 g/t Silber und 0,05% Blei für 3,26% Kupferäquivalent („CuEq“) – einschließlich 5,29 Meter mit 7,92% Kupfer, 12,95 g/t Gold, 2,98% Zink, 60,4 g/t Silber und 0,22% Blei für 17,53% CuEq

– CURI-368 durchschnitt 2,93 Meter mit 6,42 % Kupfer, 6,36 g/t Gold, 30,18 % Zink, 168,4 g/t Silber und 0,86 % Blei (21,59 % CuEq).

– CURI-370 durchteufte 2,74 Meter mit 2,26 % Kupfer, 21,59 g/t Gold, 36,64 % Zink, 414,8 g/t Silber und 2,03 % Blei für 31,45 % CuEq

Bohrloch CURI-366 durchschnitt eine semimassive bis massive Sulfidmineralisierung von 54,40 bis 55,76 Metern mit einem Gehalt von 5,20 % Kupfer, 8,03 g/t Gold, 13,85 % Zink, 426,5 g/t Silber und 1,89 % Blei (18,82 % CuEq). Ein Abschnitt mit mineralisiertem, felsischem, autoklastischem Vulkangestein wurde von 55,76 bis 57,73 Meter mit einem Gehalt von 0,28 % Kupfer, 0,69 g/t Gold, 0,94 % Zink, 21,9 g/t Silber und 0,12 % Blei (1,23 % CuEq) durchteuft.

Bohrloch Von Bis Dicke Cu Au Zn Ag Pb CuEq Ca. wahre

(m) (m) (m) (%) (g/ (%) (g/t (%(1)

t) ) ) Dicke (m)

(%)

CURI-366 54.4055.761.36 5.208.0313.8426.51.818.820.95

5 9

55.7657.731.97 0.280.690.9421.9 0.11.23 1.38

2

(1) Metalläquivalent basierend auf 4,07 US$/lb Cu, 1.743,80 US$/oz Au, 1,28 US$/lb Zn, 25,17 US$/oz Ag und 0,89 US$/lb Pb; mit der Anmerkung, dass bei der Berechnung des Metalläquivalents keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden. Die Preise stammen aus 6-Monats-Kontrakten für Edelmetalle und 3-Monats-Kontrakten für Basismetalle von der London Metal Exchange, datiert vom 6. April 2021.

CURI-367 durchschnitt einen schmalen Abschnitt mit einer semimassiven bis massiven Sulfidmineralisierung von 81,20 bis 83,92 Metern mit einem Gehalt von 0,09 % Kupfer, 1,19 g/t Gold, 1,22 % Zink, 133,5 g/t Silber und 0,64 % Blei (2,56 % CuEq). Ein Abschnitt mit mineralisiertem, felsischem, autoklastischem Vulkangestein wurde von 83,92 bis 91,95 Meter mit einem Gehalt von 0,08 % Kupfer, 0,28 g/t Gold, 0,81 % Zink, 17,9 g/t Silber und 0,48 % Blei (0,78 % CuEq) durchteuft.

Bohrloch Von Bis Dicke Cu Au Zn Ag Pb CuEq (Ca. wahre

(m) (m) (m) (%) (g/ (%) (g/t (%1)

t) ) ) Dicke (m)

(%)

CURI-367 81.2083.922.72 0.091.191.22133.50.62.56 1.77

4

83.9291.958.03 0.080.280.8117.9 0.40.78 5.22

8

(1) Metalläquivalent basierend auf 4,07 US$/lb Cu, 1.743,80 US$/oz Au, 1,28 US$/lb Zn, 25,17 US$/oz Ag und 0,89 US$/lb Pb; mit der Anmerkung, dass bei der Berechnung des Metalläquivalents keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden. Die Preise stammen aus 6-Monats-Kontrakten für Edelmetalle und 3-Monats-Kontrakten für Basismetalle von der London Metal Exchange, datiert vom 6. April 2021.

CURI-368 durchteufte mineralisierten Kornstein mit Massivsulfidklasten in der unmittelbaren hängenden Wand des Massivsulfids von 79,45 bis 81,54 Metern mit einem Gehalt von 0,07 % Kupfer, 0,14 g/t Gold, 0,20 % Zink, 5,1 g/t Silber und 0,03 % Blei (0,27 % CuEq). Eine mineralisierte feinkörnige Sedimenteinheit kam direkt in der hängenden Wand der Massivsulfidmineralisierung von 81,54 bis 83,19 Meter vor und wies einen Gehalt von 0,30 % Kupfer, 9,75 g/t Gold, 3,54 % Zink, 144,1 g/t Silber und 1,31 % Blei (9,09 % CuEq) auf. Die Massivsulfidmineralisierung wurde von 83,19 bis 86,12 Metern mit einem Gehalt von 6,42 % Kupfer, 6,36 g/t Gold, 30,18 % Zink, 168,4 g/t Silber und 0,86 % Blei (21,59 % CuEq) durchteuft. Ein Abschnitt mit mineralisiertem, felsischem, autoklastischem Vulkangestein wurde von 86,12 bis 88,12 Metern mit einem Gehalt von 0,39 % Kupfer, 0,29 g/t Gold, 0,83 % Zink, 17,7 g/t Silber und 0,08 % Blei (1,01 % CuÄq) durchteuft.

Bohrloch Von Bis Dicke Cu Au Zn Ag Pb CuEq Ca. wahre

(m) (m) (m) (%) (g/ (%) (g/t (%(1)

t) ) ) Dicke (m)

(%)

CURI-368 79.4581.542.09 0.070.140.205.1 0.00.27 1.67

3

81.5483.191.65 0.309.753.54144.11.39.09 1.32

1

83.1986.122.93 6.426.3630.1168.40.821.592.34

8 6

86.1288.122.00 0.390.290.8317.7 0.01.01 1.60

8

(1) Metalläquivalent basierend auf 4,07 US$/lb Cu, 1.743,80 US$/oz Au, 1,28 US$/lb Zn, 25,17 US$/oz Ag und 0,89 US$/lb Pb; mit der Anmerkung, dass bei der Berechnung des Metalläquivalents keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden. Die Preise stammen aus 6-Monats-Kontrakten für Edelmetalle und 3-Monats-Kontrakten für Basismetalle von der London Metal Exchange, datiert vom 6. April 2021.

CURI-369 war eine versuchte Neubohrung von CURI-364, die jedoch ebenfalls in derselben Verwerfungszone endete. Sie durchschnitt mineralisiertes Korngestein in der hängenden Wand der Massivsulfidmineralisierung von 106,00 bis 107,11 Meter mit einem Gehalt von 0,46% Kupfer, 1,66 g/t Gold, 0,59% Zink, 11,2 g/t Silber und 0,06% Blei (1,80% CuEq). Eine Massivsulfidmineralisierung wurde von 107,11 bis 149,63 Meter mit einem Gehalt von 1,46% Kupfer, 2,43 g/t Gold, 0,48% Zink, 13,7 g/t Silber und 0,05% Blei (3,26% CuEq) durchteuft. Eine höhergradige Untergruppe kommt von 107,11 bis 112,40 Meter vor und weist einen Gehalt von 7,92 % Kupfer, 12,95 g/t Gold, 2,98 % Zink, 60,4 g/t Silber und 0,22 % Blei (17,53 % CuEq) auf. Ein Abschnitt mit mineralisiertem, felsischem, autoklastischem Vulkangestein wurde von 149,63 bis 153,51 Meter mit einem Gehalt von 0,10 % Kupfer, 0,36 g/t Gold, 0,03 % Zink und 9,6 g/t Silber (0,42 % CuEq) durchteuft.

Bohrloch Von An Dicke Cu Au Zn Ag Pb CuEq Ca. wahre

(m) (m) (m) (%) (g/ (%) (g/t (%(1)

t) ) ) Dicke (m)

(%)

CURI-369 106.0107.11.11 0.461.660.5911.2 0.01.80 0.83

0 1 6

107.1149.642.52 1.462.430.4813.7 0.03.26 31.89

1 3 5

einschlie107.1112.45.29 7.9212.92.9860.4 0.217.533.97

ßlich 1 0 5 2

149.6153.53.88 0.100.360.039.6 0.00.42 2.91

3 1 0

(1) Metalläquivalent basierend auf 4,07 US$/lb Cu, 1.743,80 US$/oz Au, 1,28 US$/lb Zn, 25,17 US$/oz Ag und 0,89 US$/lb Pb; mit der Anmerkung, dass bei der Berechnung des Metalläquivalents keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden. Die Preise stammen aus 6-Monats-Kontrakten für Edelmetalle und 3-Monats-Kontrakten für Basismetalle von der London Metal Exchange, datiert vom 6. April 2021.

CURI-370 durchschnitt mineralisierten Kornstein in der hängenden Wand der Massivsulfidmineralisierung von 55,52 bis 58,07 Metern mit einem Gehalt von 0,04 % Kupfer, 0,85 g/t Gold, 2,65 % Zink, 68,7 g/t Silber und 1,02 % Blei (2,24 % CuEq). Eine Massivsulfidmineralisierung wurde von 59,50 bis 62,24 Meter mit einem Gehalt von 2,26 % Kupfer, 21,59 g/t Gold, 36,64 % Zink, 414,8 g/t Silber und 2,03 % Blei (31,45 % CuEq) durchteuft. Zwei Abschnitte mit mineralisiertem, felsischem, autoklastischem Vulkangestein wurden von 62,24 bis 65,50 Meter und 79,65 bis 82,54 Meter durchteuft. Der erste Abschnitt wies einen Gehalt von 0,16 % Kupfer, 0,54 g/t Gold, 1,16 % Zink und 16,2 g/t Silber sowie 0,06 % Blei (1,03 % CuEq) auf; der zweite Abschnitt wies einen Gehalt von 1,13 % Kupfer, 0,08 g/t Gold, 0,05 % Zink und 3,6 g/t Silber (1,23 % CuEq) auf.

Bohrloch Von Bis Dicke Cu Au Zn Ag Pb CuEq Ca. wahre

(m) (m) (m) (%) (g/ (%) (g/t (%(1)

t) ) ) Dicke (m)

(%)

CURI-370 55.5258.072.55 0.040.852.6568.7 1.02.24 1.66

2

59.5062.242.74 2.2621.536.6414.82.031.451.78

9 4 3

62.2465.503.26 0.160.541.1616.2 0.01.03 2.12

6

79.6582.542.89 1.130.080.053.6 0.01.23 1.88

0

(1) Metalläquivalent basierend auf 4,07 US$/lb Cu, 1.743,80 US$/oz Au, 1,28 US$/lb Zn, 25,17 US$/oz Ag und 0,89 US$/lb Pb; mit der Anmerkung, dass bei der Berechnung des Metalläquivalents keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden. Die Preise stammen aus 6-Monats-Kontrakten für Edelmetalle und 3-Monats-Kontrakten für Basismetalle von der London Metal Exchange, datiert vom 6. April 2021.

Alle Ergebnisse des aktuellen Infill-Definitionsbohrprogramms werden für die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte El Domo im Jahr 2021 verwendet. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird Teil der laufenden Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Lagerstätte El Domo sein (siehe Pressemitteilung vom 2. Dezember 2020). Abbildung 1 veranschaulicht die Bohrstandorte für die Ergebnisse der fünf Bohrlöcher, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden, sowie die Bohrlöcher, die sich derzeit im Untersuchungslabor befinden bzw. in Arbeit sind. Die Koordinaten der Bohrkragenstandorte sind für die Infill- und geomechanischen Bohrprogramme in Tabelle 1 am Ende dieser Pressemeldung zusammengefasst.

Zur Information: Die letzte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für El Domo wurde als Teil des Berichts zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung mit dem Titel „Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Curipamba Project – El Domo Deposit, Central Ecuador“ mit einem Datum vom 14. Juni 2019 auf SEDAR veröffentlicht.

Technische Informationen und Qualitätskontrolle & Qualitätssicherung („QAQC“)

Das Arbeitsprogramm des Projekts Curipamba wird von Vice President Exploration, Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geleitet und überprüft. Die Mitarbeiter von Salazar sammeln und verarbeiten Proben, die sicher versiegelt und an Bureau Veritas („BV“) in Quito zur Probenvorbereitung versandt werden, wo sie zerkleinert und gemahlen werden, um einen Brei herzustellen, der dann für den Versand an die Einrichtung in Lima (Peru) oder Vancouver (Kanada) zur Analyse aufgeteilt wird. Alle Analysedaten wurden einer internen QAQC-Validierung unterzogen; es gibt ein etabliertes Probenkontrollprogramm mit Blindproben, zertifizierten Industriestandards und Probenduplikaten für das Projekt Curipamba. Ein QAQC-Programm ist auch bei BV vorhanden und beinhaltet die Einfügung von Leerproben, Standards und Duplikat-Reanalysen von ausgewählten Proben. Das Qualitätssystem von BV erfüllt die Anforderungen der internationalen Normen ISO 9001:2000 und ISO 17025: 1999. Bei BV wird Gold mit klassischen Brandprobenverfahren mit AAS-Abschluss analysiert, während Silber und Basismetalle mit einem 44-Elemente-Königswasserverfahren mit ICP-AES-Abschluss analysiert werden. Für Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink gibt es Grenzwertüberschreitungsprotokolle.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Adventus, einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und als korrekt bestätigt.

Über Adventus

Adventus Mining Corporation ist ein Kupfer-Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt Ecuador. Zu seinen strategischen Aktionären gehören Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Wheaton Precious Metals Corp. und die Nobis Group of Ecuador. Adventus treibt das Kupfer-Gold-Projekt El Domo durch eine Machbarkeitsstudie voran und erkundet gleichzeitig den breiteren Curipamba-Distrikt. Darüber hinaus ist Adventus an einer landesweiten Explorationsallianz mit seinen Partnern in Ecuador beteiligt, die bisher die Kupfer-Gold-Porphyr-Projekte Pijili und Santiago umfasst. Adventus kontrolliert auch ein Explorationsprojekt-Portfolio in Irland mit South32 Limited als Finanzierungspartner sowie ein Investment-Portfolio von Aktien in mehreren Explorationsunternehmen. Adventus hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ADZN gelistet und wird an der OTCQX unter dem Symbol ADVZF gehandelt.

Über Salazar

Salazar Resources Limited konzentriert sich auf die Schaffung von Werten und positiven Veränderungen durch Entdeckung, Exploration und Entwicklung in Ecuador. Das Team verfügt über ein unübertroffenes Verständnis der Geologie im Land und hat eine wesentliche Rolle bei der Entdeckung vieler der wichtigsten Projekte in Ecuador gespielt, einschließlich der beiden neuesten operativen Gold- und Kupferminen. Salazar Resources verfügt über eine eigene Pipeline von Kupfer-Gold-Explorationsprojekten in ganz Ecuador mit der Strategie, eine weitere kommerzielle Entdeckung zu machen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktiva auszufarmen. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in den ecuadorianischen Gemeinden und hat zusammen mit der Familie Salazar die Salazar Foundation gegründet, eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich für nachhaltigen Fortschritt durch wirtschaftliche Entwicklung einsetzt. Das Unternehmen hat bereits Beteiligungen an drei Projekten. An seiner ersten Entdeckung, Curipamba, hat Salazar Resources einen Anteil von 25 %, der vollständig bis zur Produktion getragen wird. An zwei Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten, Pijili und Santiago, hat das Unternehmen einen Anteil von 20 %, der bis zum Baubeschluss voll getragen wird.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie „glaubt“, „antizipiert“, „erwartet“, „wird erwartet“, „geplant“, „schätzt“, „steht bevor“, „beabsichtigt“, „plant“, „prognostiziert“, „zielt“ oder „hofft“, oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „werden“ oder „eintreten“ und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Adventus und Salazar erwarten oder voraussehen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Obwohl Adventus und Salazar versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Adventus und Salazar verpflichten sich, alle zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Für weitere Informationen von Adventus kontaktieren Sie bitte Christian Kargl-Simard, President und Chief Executive Officer, unter +1-416-230-3440 oder christian@adventusmining.com. Bitte besuchen Sie auch die Adventus-Website unter www.adventusmining.com und die LinkedIn-Seite unter www.linkedin.com/company/adventus-mining-corporation

Für weitere Informationen von Salazar, kontaktieren Sie bitte ir@salazarresources.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tabelle 1: Informationen zu den Bohrköpfen der Infill-Bohrlöcher in El Domo

BohrungEAST NORDENELEVAZIMUTDIP TIEFEKOMMENTAR

ID H N

CURI-3965500985489882 165 -65 70.6 Erfolgreich abgeschloss

1 1 8 en

pro Design

CURI-3969510985545953 170 -79 137.7Erfolgreich abgeschloss

0 9 1 en

pro Design

CURI-3869499985535908 338 -70 64.5 Erfolgreich abgeschloss

9 9 1 en

pro Design

CURI-3869505985547930 165 -50.143.0Erfolgreich abgeschloss

8 1 4 6 en

pro Design

CURI-3869505985547930 26 -49 112.3Erfolgreich abgeschloss

7 1 4 en

pro Design

CURI-3869510985560943 230 -65 90.2 Erfolgreich abgeschloss

6 0 0 en

pro Design

CURI-3869509985548940 45 -54 128.0Erfolgreich abgeschloss

5 4 2 en

pro Design

CURI-3869505985564923 136 -54 110.6Erfolgreich abgeschloss

4 4 2 en

pro Design

CURI-3869537985540995 270 -65 210.4Erfolgreich abgeschloss

3 3 0 en

(1) pro Design

CURI-3869509985548940 64 -48 156.5Erfolgreich abgeschloss

2 4 2 en

pro Design

CURI-3869521985560949 197 -57 154.4Erfolgreich abgeschloss

1 4 2 en

pro Design

CURI-38695379855001030270 -70 250.1Erfolgreich abgeschloss

0 5 0 en

(1) pro Design

CURI-3769509985548940 167 -48 153.8Erfolgreich abgeschloss

9 4 2 en

pro Design

CURI-3769505985512893 181 -57 113.1Erfolgreich abgeschloss

8 4 2 en

pro Design

CURI-3769505985512893 55 -51 92.3 Erfolgreich abgeschloss

7 4 2 en

pro Design

CURI-37695369855101087270 -70 275.4Erfolgreich abgeschloss

6 1 0 en

(1) pro Design

CURI-37695339855201057270 -75 250.1Erfolgreich abgeschloss

5 3 0 en

(1) pro Design

CURI-3769500985513883 296 -45 120.6Erfolgreich abgeschloss

4 6 4 en

pro Design

CURI-3769509985548940 103 -48 197.0Erfolgreich abgeschloss

3 4 2 en

pro Design

CURI-3769504985491888 38 -45 106.3Erfolgreich abgeschloss

2 1 3 en

pro Design

CURI-37695399855291016270 -65 225.7Erfolgreich abgeschloss

1 9 8 en

(1) pro Design

CURI-3769504985491888 231 -74 86.2 Erfolgreich abgeschloss

0 0 3 en

pro Design

CURI-3669509985548940 142 -48 168.7Erfolgreich abgeschloss

9 4 2 en

pro Design

CURI-3669504985491888 331 -58 113.6Erfolgreich abgeschloss

8 1 3 en

pro Design

CURI-3669500985513883 196 -45 102.2Erfolgreich abgeschloss

7 6 4 en

pro Design

CURI-3669497985491872 186 -72 74.5 Erfolgreich abgeschloss

6 5 8 en

pro Design

CURI-3669493985524874 151 -72 69.5 Erfolgreich abgeschloss

5 4 2 en

pro Design

CURI-3669513985540946 108 -60 121.8Erfolgreich, aber in

4-A 1 2 Fehlerzone

verloren

CURI-3669513985540946 108 -60 130.4Erfolgreich, aber in

4 4 2 Fehlerzone

verloren

CURI-3669493985524874 180 -54 95.0 Erfolgreich abgeschloss

3 4 2 en

pro Design

CURI-3669497985491872 288 -61 88.9 Erfolgreich abgeschloss

2 5 8 en

pro Design

CURI-3669513985540946 75 -54 172.8Erfolgreich abgeschloss

1 4 2 en

pro Design

CURI-3669493985524874 25 -48 83.0 Erfolgreich abgeschloss

0 4 2 en

pro Design

CURI-3569500985513883 349 -69 86.5 Erfolgreich abgeschloss

9 6 4 en

pro Design

CURI-3569493985508867 255 -54 113.0Erfolgreich abgeschloss

8 4 2 en

pro Design

CURI-3569505985514894 229 -74 105.0Erfolgreich abgeschloss

7 7 9 en

pro Design

CURI-3569500985513883 241 -77 110.6Erfolgreich abgeschloss

6 6 4 en

pro Design

CURI-3569505985514894 36 -45 86.3 Erfolgreich abgeschloss

5 7 9 en

pro Design

CURI-3569505985514894 55 -54 81.0 Erfolgreich abgeschloss

4 7 9 en

pro Design

CURI-3569509985512908 192 -45 97.4 Erfolgreich abgeschloss

3 4 2 en

pro Design

CURI-3569505985514894 306 -77 78.0 Erfolgreich abgeschloss

2 7 9 en

pro Design

CURI-3569505985514894 338 -59 77.0 Erfolgreich abgeschloss

1 7 9 en

pro Design

CURI-3569509985512908 180 -57 85.7 Erfolgreich abgeschloss

0 4 2 en

pro Design

CURI-3469509985512908 263 -51 130.2Erfolgreich abgeschloss

9 4 2 en

pro Design

CURI-3469509985508910 276 -45 135.1Erfolgreich abgeschloss

8 4 2 en

pro Design

CURI-3469509985508910 105 -54 91.0 Erfolgreich abgeschloss

7 4 2 en

pro Design

CURI-3469509985508910 52 -69 83.4 Erfolgreich abgeschloss

6 4 2 en

pro Design

CURI-3469509985508910 142 -48 95.7 Erfolgreich abgeschloss

5 4 2 en

pro Design

CURI-3469509985508910 360 -60 84.1 Erfolgreich abgeschloss

4 4 2 en

pro Design

CURI-3469509985508910 192 -45 142.0Erfolgreich abgeschloss

3 4 2 en

pro Design

CURI-3469504985491888 346 -45 137.1Erfolgreich abgeschloss

2 1 3 en

pro Design

CURI-3469513985492917 360 -60 117.4Erfolgreich abgeschloss

1 4 2 en

pro Design

CURI-3469513985492917 360 -45 149.0Erfolgreich abgeschloss

0 4 2 en

pro Design

Anmerkungen:

(1) Geomechanisches Bohrloch nur für die Planung des Tagebaus; wird zusätzlich zum Infill-Programm gebohrt

(2) Alle Bohrlöcher sind im UTM-Datum (Provisional South American 1956, Zone 17) vermessen

Abbildung 1: Lageplan der Bohrköpfe für die Bohrlöcher bei El Domo (13. April 2021)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57859/ADZN_14042021_DEPRcom.001.png

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

