Aegis Critical Energy Defence Corp. stärkt indigene Infrastrukturstrategie mit Aufnahme von Malahat Energy Systems in das IBD

Vancouver, British Columbia – 30. April 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) (Aegis oder das Unternehmen), ein Entwickler sicherer und widerstandsfähiger Energiesysteme für kritische Infrastruktur, freut sich bekannt zu geben, dass Malahat Energy Systems Inc. (Malahat Energy oder MES), ein Unternehmen, an dem Aegis eine Beteiligung von 49 % besitzt, zugelassen wurde und nun im Indigenous Business Directory (IBD) der kanadischen Regierung gelistet ist.

Die Aufnahme von Malahat Energy in das IBD bestätigt dessen Berechtigung zur Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen auf Bundesebene, einschließlich Aufträge, die gemäß der Procurement Strategy for Indigenous Business (PSIB) ausschließlich unter indigenen Unternehmen ausgeschrieben werden können. Diese Einstufung unterstützt unmittelbar die Weiterentwicklung von Infrastrukturprojekten unter indigener Führung und in Verbindung mit der Regierung in ganz Kanada und steht im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie von Aegis.

Mit dieser Listung ist Malahat Energy positioniert, um an Bundesaufträgen teilzunehmen, die im Rahmen der gesetzlich festgelegten 5-%-Beschaffungsverpflichtung der kanadischen Regierung für indigene Unternehmen vergeben werden, was den adressierbaren Markt von Aegis erheblich erweitert und landesweit umfangreiche neue Vertriebspipelines in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Projekte mit kritischen Anlagen eröffnet. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Verpflichtung Kanadas, im Rahmen der neuen NATO-Zusage 5 % seines BIP für Verteidigung bereitzustellen, erhebliche Investitionen in eine sichere, widerstandsfähige und einsatzfähige Energieinfrastruktur nach sich ziehen wird, wodurch die Lösungen von Malahat Energy für wachsende Geschäftsmöglichkeiten im Verteidigungsbereich und in der Arktis positioniert werden.

Entwickelt für Kanada und die NATO: Umwelt, Lieferkette und Sicherheit

Die Lösungen von Malahat Energy wurden eigens für die kanadischen Umgebungsbedingungen konzipiert, einschließlich rauer arktischer Klimabedingungen, abgelegener Standorte und Betriebsbedingungen kritischer Infrastrukturen. Die Plattform des Unternehmens ist:

– Ausgerichtet auf vertrauenswürdige und verbündete Beschaffungspartner: Kernsysteme und -komponenten werden über eine abgestimmte Lieferkette bezogen, was Sicherheit, Zuverlässigkeit und Konformität mit staatlichen Vorgaben für kritische Infrastrukturprojekte gewährleistet.

– Kanadisches Energiemanagementsystem: Das Energiemanagementsystem wird von Aegis und Malahat Energy Systems für kanadische Betriebsbedingungen und behördliche Anforderungen entwickelt und bereitgestellt.

– In Kanada entwickelte Quanten-Cybersicherheit: Die in die Plattform integrierten Quanten-Cybersicherheitstechnologien werden in Kanada von Quantum eMotion (NYSE: QNC; TSXV: QNC.V; FWB: 34Q0) in Zusammenarbeit mit Aegis, Malahat Energy und SEETEL New Energy (7740TW) entwickelt, um die Cyberresilienz für Kunden aus den Bereichen Regierung und kritische Infrastruktur zu verbessern.

– Entwickelt für den NATO-Einsatz und die Arktis: Die Produkte werden für die kanadische Arktis konzipiert und ermöglichen den Einsatz in extrem kalten, windreichen und abgelegenen Einsatzgebieten, in denen die Zuverlässigkeit der Verteidigung und der kritischen Infrastruktur von größter Bedeutung ist.

Diese Kombination aus indigener Eigentümerschaft, in Kanada hergestellten Lösungen, einer sicherheitsorientierten Lieferkette, einem gemäß NATO-Spezifikationen entwickelten Design und in Kanada entwickelter Quanten-Cybersicherheit dürfte für Aegis und Malahat Energy ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bei der Bewerbung um sensible und sicherheitsorientierte Regierungs- und Verteidigungsaufträge in ganz Kanada sein.

Neue Website und vollständige Produktdatenblätter

Um Kunden, Partnern und Aktionären einen besseren Service zu bieten, hat Malahat Energy eine neue Website unter www.malahatenergysystems.ca ins Leben gerufen, die unser Portfolio an Produktdatenblättern für Batterie-Energiespeichersysteme enthält. Besucher können detaillierte technische Spezifikationen, Systemkonfigurationen und Anwendungsbeispiele einsehen, um Entscheidungen in den Bereichen Planung, Beschaffung und Projektentwicklung zu unterstützen.

Produkt- und Technologieschwerpunkte

Malahat Energy richtet sein Hauptaugenmerk auf den Einsatz modularer MBT-SEETEL-Batterie-Energiespeichersysteme und robuster mobiler Plattformen, unter anderem:

– 261-kWh-All-in-One-Systeme für gewerbliche, industrielle und abgelegene Standorte

– Containerisierte 5-MWh-Systeme für Energieversorger, Netzunterstützung und Großprojekte

– Tough Bhoy-Systeme – eine eigene Produktlinie, die für extreme Umgebungen und Dieselhybridisierung optimiert und für den Einsatz in der kanadischen Arktis und an abgelegenen Standorten entwickelt wurde

– Hochleistungsfähige mobile Energiespeichersysteme – Einheiten mit hoher Kapazität und schneller Einsatzbereitschaft, die für NATO-Verteidigung, den Einsatz in der Arktis, Notfallmaßnahmen und andere mobile Anwendungen in kritischen Infrastrukturen konzipiert wurden

– Quanten-Cybersicherheitstechnologien – in Kanada von Quantum eMotion im Rahmen einer Partnerschaft mit Aegis, Malahat Energy und SEETEL New Energy entwickelt, um den Schutz kritischer Energieinfrastrukturen zu verbessern

Dank der Unterstützung durch die Eigentümerschaft von Aegis und der Beziehung von MES/Aegis zu SEETEL New Energy, einem Fertigungs- und Lieferpartner, ist Malahat Energy in der Lage, Batterie-Energiespeicher und moderne Energielösungen bereitzustellen, sobald neue Projektmöglichkeiten gesichert sind.

Kommentar des Managements: Erschließung bedeutsamer neuer Vertriebspipelines

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutsamen Schritt bei der Entwicklung unserer Plattform für Partnerschaften mit indigenen Völkern dar, sagte Ramtin Rasoulinezhad, CEO von Aegis. Die Aufnahme von Malahat Energy in das Indigenous Business Directory, kombiniert mit der mehrheitlichen indigenen Eigentümerschaft der Malahat Nation, unserem in Kanada entwickelten Energiemanagementsystem und der in Kanada von Quantum eMotion entwickelten Quanten-Cybersicherheit, bringt uns in eine einzigartige Position, um an Bundesaufträgen im Rahmen der 5-%-Beschaffungsverpflichtung der kanadischen Regierung für indigene Unternehmen teilzunehmen.

Wenn man dies mit der Verpflichtung Kanadas kombiniert, 5 % des BIP für Verteidigung im Rahmen der NATO aufzuwenden, sowie mit unseren NATO-konformen, arktistauglichen Tough Bhoy- und hochbelastbaren mobilen Energiespeicherprodukten, erkennen wir Möglichkeiten für bedeutsame neue Vertriebspipelines in den Bereichen Verteidigung, Arktis, Bund, Provinzen, Gemeinden und große Projekte im privaten Sektor, fügte er hinzu. Wir sind davon überzeugt, dass diese Plattform ein starker Wachstumsmotor für Aegis und Malahat Energy sein wird und einen bedeutenden Werttreiber für unsere Aktionäre darstellen wird, wenn wir diese strategische Positionierung in langfristige Verträge und wiederkehrende Einnahmen umsetzen.

Über Malahat Energy Systems Inc.

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MES, ein indigen geführtes Unternehmen, das mit der Malahat Nation verbunden ist, wird eine zentrale Rolle bei der Systementwicklung, der Fertigung und der Beteiligung indigener Völker in den Bereichen Verteidigung und saubere Energie spielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter malahatenergysystems.ca.

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Aegis Critical Energy Defence Corp. ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur spezialisiert hat. Die integrierte Plattform des Unternehmens vereint fortschrittliche Energiespeicher, hybride Energieerzeugungssysteme, intelligente Steuerungsarchitekturen und Cybersicherheit, um hochzuverlässige Lösungen für Anwendungen in den Bereichen der Verteidigung, Schifffahrt, entlegene Gebiete sowie Industrie bereitzustellen.

Kontaktdaten

Chris McGillivray

cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

+1(604) 283-1262

www.aegiscriticalenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

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