AFIPI untersucht mobile Produktionstechnologie für Hochleistungsrohre

AFIPI untersucht eine automatisierte, mobile Fertigungstechnologie für thermoplastische FVK-Rohre auf Basis von AFP und energieeffizienter In-situ-Konsolidierung.

_Hamburg, 09.06.2026_ – Ziel der ZIM-Durchführbarkeitsstudie „AFIPI“ ist es, die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer neuartigen, automatisierten Fertigungstechnologie für Rohre aus thermoplastischen Faserverbundkunststoffen, kurz FVK, zu untersuchen. Grundlage ist ein Automated-Fiber-Placement-Prozess, kurz AFP, mit einer eigens entwickelten Heiztechnologie zur energieeffizienten In-situ-Konsolidierung. Diese kombiniert eine Wasserstoff-Sauerstoff-Flamme mit einer Hochleistungs-IR-Flashlamp.

Thermoplastische FVK-Rohre als neue Perspektive für technische Infrastrukturen

Rohre übernehmen in technischen Infrastrukturen zentrale Funktionen und müssen je nach Einsatzgebiet unterschiedlichste Anforderungen erfüllen. Sie sollen mechanisch belastbar, chemisch beständig, temperaturstabil, langlebig und zugleich möglichst leicht sowie gut reparierbar und idealerweise recycelbar sein. Etablierte Rohrsysteme aus Metall oder extrudierten Thermoplasten erfüllen viele dieser Anforderungen, bringen jedoch auch Grenzen mit sich, beispielsweise durch Korrosionsanfälligkeit, hohes Eigengewicht oder eingeschränkte Recyclingmöglichkeiten.

Faserverstärkte Kunststoffe bieten hier neue Perspektiven: Sie kombinieren geringes Gewicht mit hoher Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und im Falle thermoplastischer Matrices guter Reparatur- und Recyclingfähigkeit. Die industrielle Nutzung thermoplastischer FVK-Rohre steht jedoch noch am Anfang, da geeignete automatisierte und wirtschaftliche Fertigungsprozesse bislang fehlen.

Genau hier setzt AFIPI an. Die Studie untersucht, in welchen Marktsegmenten thermoplastische FVK-Rohre herkömmliche Rohrlösungen aus Metall, Kunststoff oder duroplastischen Verbundwerkstoffen technisch und wirtschaftlich sinnvoll ersetzen können. Bewertet werden unter anderem Gewicht, mechanische und chemische Beständigkeit, Prozessgeschwindigkeit, Fertigungskosten, Montageaufwand und Recyclingfähigkeit.

Technologischer Kern: AFP-Verfahren mit neuartiger Heiztechnologie

Im Fokus der Durchführbarkeitsstudie steht ein automatisiertes Faserlegeverfahren mit innovativer Heiztechnologie zur In-situ-Konsolidierung. Das Verfahren unterscheidet sich wesentlich von laserbasierten Ansätzen, die einen hohen Energiebedarf und aufwendige Sicherheitsvorkehrungen erfordern. Das neuartige Heizsystem verspricht eine energieeffiziente, kompakte und mobil einsetzbare Lösung, etwa für Anwendungen direkt vor Ort auf Baustellen oder in modularen Fertigungseinheiten.

Im Rahmen der Studie werden zentrale technische Aspekte des Verfahrens untersucht. Im Fokus stehen insbesondere die Prozessstabilität und Ablagequalität bei rotationssymmetrischen Geometrien, die Homogenität des Energieeintrags, das Schmelzverhalten, die Materialkompatibilität verschiedener Faser-Matrix-Systeme sowie die Skalierbarkeit für unterschiedliche Rohrdurchmesser. Dabei werden verschiedene Materialkombinationen geprüft, darunter auch Varianten mit Naturfasern.

Mobile Fertigungseinheit für lange Rohrsegmente

Ein weiterer Bestandteil der Studie ist die Entwicklung eines Konzepts für eine mobile Fertigungseinheit. Diese soll perspektivisch eine Vor-Ort-Produktion langer Rohrsegmente ermöglichen und damit neue Anwendungsfelder in Bau, Infrastruktur, Chemie, Mobilität und Wasserstofftechnologie erschließen.

Die Ergebnisse der Durchführbarkeitsstudie bilden die Grundlage für ein nachfolgendes ZIM-FuE-Vorhaben. In diesem soll ein mobiles System zur Herstellung thermoplastischer FVK-Rohre in einem der ermittelten Anwendungsfelder weiterentwickelt und prototypisch umgesetzt werden.

AFIPI ist im Rahmen des ZIM-Innovationsnetzwerks „RE-FIBER – Kreislauffähige Faserverbundlösungen für nachhaltige Industrieanwendungen“ entstanden. Das Netzwerk wird über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert und von der IWS GmbH betreut. Im Zuge der Netzwerkmitgliedschaft werden die Mitglieder aktiv bei der Realisierung von F&E-Projekten sowie der Sicherstellung der Finanzierung unterstützt.

Projektpartner AFIPI:

CompositeEdge GmbH | Braunschweig | www.compositeedge.de

_Weitere Infos finden Sie unter __www.re-fiber.net_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Frau Lisanne Pfeiffer

Deichstraße 29

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04036006630

web ..: https://www.iws-nord.de/

email : mail@iws-nord.de

IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovationen entstehen. Wir arbeiten in mehreren Innovationsnetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen.

Pressekontakt:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Frau Lisanne Pfeiffer

Deichstraße 29

20459 HAMBURG

fon ..: 04036006630

email : mail@iws-nord.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fury beauftragt führende Unternehmen mit der Weiterentwicklung von Eau Claire Arbeiten zur Vor-Machbarkeitsstudie Maxus Mining gibt Abschluss von MobileMT-Interpretation für Projekt Penny bekannt und skizziert mehrere vorrangige Kupfer-Explorationsziele