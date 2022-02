Afrika und seine Rohstoffe

In Afrika gibt es viele Rohstoffe, vor allem Öl, Gold, Diamanten und Erze sowie Platin und Palladium.

Nach Öl ist Gold das wichtigste Exportprodukt Afrikas. Der Rohstoffreichtum des afrikanischen Kontinents sorgt in vielen Ländern dort für Wirtschaftswachstum. Die koloniale Erschließung Afrikas im 19. Jahrhundert war durch die bergbaulichen Ressourcen angetrieben. In Südafrika wird die weltweit zweitgrößte Fördermenge an Platin produziert, rund 47 Prozent, beim Gold sind es 21 Prozent. Im Nachbarstaat Simbabwe werden ebenfalls bedeutende Mengen an Platin, Palladium, daneben Gold gefördert. Zu den rohstoffreichsten Ländern weltweit zählt in Zentralafrika die Demokratische Republik Kongo. Mit Abstand größter Abnehmer der dort produzierten Rohstoffe ist dabei China. Bedeutungsvoll dabei sind besonders Kobalt, Gold, Silber, Kupfer, Öl, Uran, Kohle und weitere Rohstoffe. Der Kongo ist jedoch politisch und in weiten Teilen auch wegen der Praktiken im Bergbau besonders fragwürdig. Bessere Bedingungen finden Investoren dagegen in anderen Teilen Afrikas vor.

In Südafrika und Simbabwe produziert beispielsweise Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=GH4F1q7hGgc – Platin, Palladium und Gold, ebenso in den USA. Dem Trend der Zeit folgend ist das Unternehmen nun auch im Batteriemetallsektor aktiv geworden.

In Simbabwe gibt es auch ein Unternehmen, das seit Jahren erfolgreich Gold produziert und Dividenden zahlt, nämlich Caledonia Mining. Indem einheimische Investoren beteiligt sind, kann sich die Gesellschaft auf die Akzeptanz der Einheimischen verlassen. Die Blanket-Goldmine von Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=Dfg4N1-USss – wird im laufenden Jahr zwischen 73.000 und 80.000 Unzen Gold produzieren.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Individuelle Augenlaserkorrekturen: auf jeden Menschen, persönlich angepasst!