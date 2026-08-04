Agassi Sports Entertainment startet die weltweite „Let’s Play“-Plattforminitiative für Pickleball und Padel

Das Unternehmen plant, potenzielle Übernahmen, strategische Partnerschaften und Franchising-Möglichkeiten zu verfolgen, wobei Deutschland und Australien voraussichtlich als erste internationale Märkte dienen werden

LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / 4. August 2026 / Agassi Sports Entertainment Corp. (OTCID:AASP) (ASE oder das Unternehmen) gab heute den Start seiner globalen Lets Play-Plattforminitiative für Pickleball und Padel bekannt, deren Ziel es ist, durch potenzielle Übernahmen, strategische Partnerschaften, Kooperationen und Franchising-Möglichkeiten ein führendes Netzwerk von Pickleball- und Padel-Clubs weltweit aufzubauen.

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Die Initiative erweitert die Vision von ASE, eine integrierte globale Plattform für Schlägersportarten aufzubauen, die Technologie, Veranstaltungen, Medien und nun auch standortbezogene Anlagen umfasst. ASE beabsichtigt, einladende Umgebungen zu schaffen, in denen Spieler aller Altersgruppen gegeneinander antreten, Kontakte knüpfen und eine Gemeinschaft aufbauen können, während den Betreibern Unterstützung in den Bereichen Markenbildung, Programmgestaltung und Betrieb geboten wird.

Pickleball und Padel entwickeln sich rasch zu globalen Lifestyle-Sportarten, die Wellness, Fitness und soziale Kontakte miteinander verbinden, sagte Ron Boreta, Chief Executive Officer von ASE. Wir sind davon überzeugt, dass die Anlagen die Grundlage für dieses Erlebnis bilden. Indem wir Clubs unter einer vertrauenswürdigen globalen Marke vereinen, hoffen wir, den Standard dafür zu erhöhen, wie sich ein Club anfühlt: einladender, geselliger und einfach unterhaltsamer – und gleichzeitig den Betreibern die Skalierungsmöglichkeiten, Unterstützung und Markenpräsenz zu bieten, die sie für ein langfristiges Wachstum benötigen.

Andre Agassi, Mitbegründer von ASE, fügte hinzu: Es geht nicht einfach nur darum, mehr Plätze zu bauen. Großartige Anlagen werden zum Herzstück einer Gemeinschaft. Wir möchten, dass jeder Lets Play-Club ein Ort ist, an dem Menschen zum Spielen kommen, aktiv bleiben, Kontakte knüpfen und bleibende Erinnerungen schaffen. Das ist das Erlebnis, das wir den Gemeinschaften auf der ganzen Welt bieten wollen.

Eine globale Strategie

ASE beabsichtigt, potenzielle Chancen in ganz Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und auf anderen internationalen Märkten zu verfolgen, um unter dem Dach von Agassi Sports Entertainment ein weltweit anerkanntes Netzwerk von Pickleball- und Padel-Anlagen aufzubauen.

Zur Umsetzung dieser Strategie beabsichtigt ASE, bestehende Anlagenbetreiber zu erwerben und Partnerschaften mit ihnen einzugehen, um eine skalierbare Franchise-Plattform zu entwickeln, die im gesamten Netzwerk ein einheitliches Branding, ein einheitliches Programmangebot und ein einheitliches Mitgliedererlebnis gewährleistet. Das Unternehmen hofft, die weltweite Bekanntheit des Führungsteams von Agassi Sports Entertainment nutzen zu können, um die Marktakzeptanz zu beschleunigen und Orte zu etablieren, die Freizeit, Wellness und gemeinschaftliches Engagement für Spieler aller Altersgruppen vereinen.

Deutschland und Australien sollen die anfängliche Expansion anführen

Die ersten internationalen Aktivitäten von ASE werden sich voraussichtlich auf Deutschland und Australien konzentrieren – zwei Märkte, in denen die Beteiligung an Pickleball und Padel unserer Einschätzung nach rasant zunimmt. Die Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland werden von der Tennislegende Stefanie Graf, Gewinnerin von 22 Grand-Slam-Einzeltiteln, geleitet, während die Aktivitäten in Australien vom weltweit renommierten Tennistrainer und Kommentator Darren Cahill geleitet werden, der bereits vier Nummer-1-Spieler trainiert hat und derzeit die Nummer 1, Jannik Sinner, betreut.

Pickleball entwickelt sich in den Vereinigten Staaten rasch zu einer großen Bewegung, und wir glauben, dass es enorme Chancen gibt, die Beteiligung in ganz Europa auszuweiten, insbesondere in meinem Heimatland Deutschland, sagte Graf. Es war mir schon immer ein großes Anliegen, mehr Menschen die Freude an Schlägersportarten näherzubringen, und ich freue mich darauf, noch mehr Gemeinschaften die Vorteile dieser Sportarten für Gesundheit, Wohlbefinden und soziale Kontakte näherzubringen.

Ich habe einen Großteil meiner Karriere damit verbracht, Sportlern zu helfen, auf höchstem Niveau zu performen, sagte Cahill. Es ist eine spannende Gelegenheit, erneut mit Andre zusammenzuarbeiten, um den Schlägersport in ganz Australien voranzubringen. Die Dynamik hinter Pickleball und Padel ist bemerkenswert, und ich freue mich darauf, dabei zu helfen, lebendige Gemeinschaften rund um diese Sportarten aufzubauen.

Sowohl Graf als auch Cahill sollen das Unternehmen bei der Gestaltung der Anlagen, der Programmgestaltung, der Spielerentwicklung sowie bei regionalen und lokalen Marktstrategien beraten, während das Unternehmen daran arbeitet, seine zukünftigen Lets Play-Standorte zu etablieren.

Mehr als nur Plätze

Jeder Lets Play-Standort ist als mehr als nur eine Sportanlage konzipiert. ASE beabsichtigt, Orte zu schaffen, die Freizeit, Wellness, Hospitality und Gemeinschaftsprogramme miteinander verbinden und gleichzeitig Training, Veranstaltungen und technologiegestützte Erlebnisse integrieren, mit dem Ziel, ein differenziertes Angebot für Spieler aller Altersgruppen zu schaffen.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Anfangsphase von Gesprächen mit Anlagenbetreibern, Entwicklern und strategischen Partnern bezüglich potenzieller zukünftiger Akquisitionen, Kooperationen und Franchisemöglichkeiten in verschiedenen internationalen Märkten; allerdings hat das Unternehmen bis dato noch keine Anlagen erworben, keine endgültigen Vereinbarungen zum Erwerb von Anlagen geschlossen und ist derzeit nicht Partei einer strategischen Partnerschaft, einer Kooperation oder eines Franchisevertrags.

Weitere Einzelheiten zu dieser Initiative, einschließlich vorläufiger Markenkonzepte und konzeptioneller Visualisierungen der Anlagen, werden voraussichtlich in einer aktualisierten Investorenpräsentation enthalten sein, die in den kommenden Tagen in einem Current Report auf Formular 8-K eingereicht und im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wird.

Über Agassi Sports Entertainment

Agassi Sports Entertainment (ASE) ist ein Sport- und Unterhaltungsunternehmen, das sich auf die Schaffung von Erlebnissen im Bereich der Schlägersportarten der nächsten Generation konzentriert, die Veranstaltungen, Medien, Technologie und nun auch Anlagen umfassen. ASE arbeitet mit Weltklasse-Marken und -Betreibern zusammen, um die weltweite Beteiligung an Tennis, Pickleball, Padel und verwandten Sportarten zu steigern. Weitere Informationen zu Agassi Sports Entertainment finden Sie unter www.agassisports.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Informationen über die zukünftigen Erwartungen, Pläne und Aussichten von Agassi Sports Entertainment. Begriffe wie erwarten, schätzen, prognostizieren, budgetieren, vorhersagen, voraussehen, beabsichtigen, planen, kann, wird, sollte, könnte, glaubt, vorhersagt, potenziell, fortsetzen und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen; folglich sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem: (a) die Pläne und die Strategie des Unternehmens, ein Netzwerk von Pickleball- und Padel-Clubs durch potenzielle Übernahmen, strategische Partnerschaften, Kooperationen und Franchising-Möglichkeiten aufzubauen, einschließlich der Tatsache, dass bislang keine endgültigen Vereinbarungen in Bezug auf solche Übernahmen, Partnerschaften, Kooperationen oder Franchising-Möglichkeiten geschlossen wurden und keine Gewähr dafür besteht, dass solche Vereinbarungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens, zu günstigen Bedingungen oder überhaupt geschlossen werden; die Verfügbarkeit geeigneter Übernahmeziele und Partner sowie die Fähigkeit des Unternehmens, solche Möglichkeiten zu identifizieren, zu verhandeln und zu finanzieren; Verzögerungen oder erhöhte Kosten bei der Integration und Umsetzung; die Verfügbarkeit ausreichender Kapitalmittel und Ressourcen, die für den Abschluss von Übernahmen und den Ausbau des Geschäftsbetriebs erforderlich sind; Wettbewerb und Marktbedingungen; sowie Faktoren, die das Unternehmen daran hindern könnten, seine aktuellen Pläne für die Lets Play-Initiative im Bereich der Pickleball- und Padel-Plattform umzusetzen; (b) der Zeitplan, die Kosten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die erwarteten Vorteile und die erfolgreiche Umsetzung der geplanten digitalen Plattform, der mobilen Anwendung und der weltweiten Pickleball-Veranstaltungsreihe des Unternehmens; (c) die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zur Finanzierung des Betriebs, zur Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber externen Dienstleistern, zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen und Übernahmen und zur Fortführung des Unternehmens zu beschaffen, die Bedingungen, zu denen eine solche Finanzierung verfügbar sein könnte, sowie die daraus resultierende potenzielle Verwässerung; (d) der intensive Wettbewerb in den Bereichen Court-/Platzsportarten, digitale Plattformen und Live-Veranstaltungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sich effektiv im Wettbewerb zu behaupten und Marktakzeptanz für seine Produkte und Dienstleistungen zu erreichen; (e) die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, das Fehlen nennenswerter Umsätze, die Verluste in der Vergangenheit, das unbewährte Geschäftsmodell und die mangelnde Erfahrung in der Court-/Platzsportbranche sowie das Risiko, dass das Unternehmen keine Rentabilität erreicht oder seinen Geschäftsplan nicht erfolgreich umsetzt; (f) die Abhängigkeit des Unternehmens von seinem Managementteam und seinen Schlüsselkräften, das Fehlen von Arbeitsverträgen mit bestimmten Mitarbeitern sowie seine Fähigkeit, zukünftiges Wachstum und operative Komplexität zu bewältigen; (g) die Abhängigkeit des Unternehmens vom anhaltenden Engagement, dem Ruf und der Markenbekanntheit von Andre Agassi, Darren Cahill, Stefanie Graf sowie von damit verbundenen strategischen Beziehungen; (h) die geplante Konzentration des Unternehmens auf die Pickleball- und Padel-Branchen und seine Fähigkeit, von den erwarteten Wachstumstrends der Branche zu profitieren; (i) ungünstige wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflation, rückläufiger diskretionärer Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen sowie der Lage an den Kapitalmärkten, die sich negativ auf die Nachfrage, die Betriebsergebnisse, die Finanzlage, den Cashflow und die Fähigkeit des Unternehmens zur Kapitalbeschaffung auswirken könnten; (j) Risiken im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz künstlicher Intelligenz durch das Unternehmen, Cybersicherheitsvorfällen, Störungen von Informationssystemen, sich weiterentwickelnden Datenschutzgesetzen sowie dem unbefugten Zugriff auf Kundendaten; (k) die Fähigkeit des Unternehmens, geeignete Veranstaltungsorte, Sponsoren, Teilnehmer, Genehmigungen und Zulassungen zu sichern sowie geplante Veranstaltungen und Aktivitäten erfolgreich durchzuführen und zu skalieren; (l) Ansprüche, Haftungsfälle, Verletzungen, Unfälle oder andere Risiken, die sich aus dem Bau oder Betrieb potenzieller Einrichtungen, Live-Veranstaltungen oder der Nutzung künftiger Räumlichkeiten, Ausrüstung oder Dienstleistungen ergeben, sowie die Angemessenheit des Versicherungsschutzes; und (m) die Fähigkeit des Unternehmens, die quantitativen Notierungsstandards der Nasdaq zu erfüllen, die Ermessensentscheidung der Nasdaq über die Zulassung der Stammaktien des Unternehmens zur Notierung auf der Grundlage qualitativer Faktoren sowie der damit verbundene Zeitplan. Weitere Risiken sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben, einschließlich seiner periodischen Berichte, die unter www.sec.gov verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Investoren:

FNK IR – Matt Chesler, CFA / Rob Fink

investors@agassisports.com

Ansprechpartner für Medien:

MKTG – Stephanie Rudnick / Emmanuel Cavaleri

stephanie.rudnick@mktg.com / emmanuel.cavaleri@mktg.com

QUELLE: Agassi Sports Entertainment Corp.

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