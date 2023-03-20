Agorana Media Group mit TOP Kunden auf der Rohstoffmesse München am 3+4. Oktober 2025

23. September 2025, Agorana Media Group, Vancouver, Canada, Agorana Media Group mit TOP Kunden auf der Rohstoffmesse München am 3+4. Oktober 2025.

Agorana Media Group (www.rohstoffpower.de) ist ein Research- und Informationsdienstleistungsunternehmen, das sich insbesondere auf unterbewertete Rohstoffgesellschaften spezialisiert hat. Obwohl der Goldpreis enorme Steigerungen verzeichnet hat und viele andere Rohstoffpreise diesem Trend gefolgt sind, haben sich die Kurse zahlreicher Rohstoffgesellschaften nicht im gleichen Maße entwickelt. Das bedeutet, dass viele Unternehmen heute unterbewertet sind und zu sehr attraktiven Einstiegspreisen erworben werden können. Einige von Agoranas Kunden werden auf der Rohstoffmesse München vertreten sein: www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Unsere TOP Empfehlungen unterbewerteter Rohstoffgesellschaften:

Troilus Gold Corp. (Symbol Frankfurt: C5MR/ WKN A2JA0J/ ISIN CA8968871068/Symbol Canada: TLG) Troilus Gold Corp. fokussiert sich auf das Gold-Kupfer-Projekt im Frotêt-Evans-Grüngürtel in Québec, eines der größten unerschlossenen Vorkommen Nordamerikas mit über 13 Mio. Unzen Goldäquivalent. Die 2024 veröffentlichte Machbarkeitsstudie sieht einen 22-jährigen Tagebau mit 50.000 t/Tag vor, einer Gesamtproduktion von 5,4 Mio. Unzen Gold, 382 Mio. Pfund Kupfer und 9,9 Mio. Unzen Silber. Der NPV bei einem Goldpreis von US$ 3.000 pro Unze beträgt der NPV, also der Barwert des Unternehmens nach Steuern US$ 2,78 Milliarden. Mit Finanzierungszusagen, unter anderem von Euler Hermes sowie ein Kupfer-Abnahmevertrag mit Arubis in Hamburg, in Höhe von insgesamt 1,3 Mrd. US$, ist die Bauphase komplett gesichert. Troilus Gold bietet einen hervorragenden Einstiegskurs.

Alkane Resources Inc. (Symbol Frankfurt: AK7/ WKN 863617/ ISIN AU000000ALK9/ Symbol Canada:ALK, Symbol ASX: ALK), Im August 2025 schloss Alkane die Fusion mit Mandalay Resources ab, wodurch ein Goldproduzent mit einer Marktkapitalisierung von rund 1 Mrd. AUD entstand. Das fusionierte Unternehmen wird drei Produktionsstandorte betreiben: Tomingley und Costerfield in Australien sowie Björkdal in Schweden. Erwartet wird eine konsolidierte Produktion von etwa 160.000 Goldäquivalent-Unzen in 2025, und einem Anstieg auf über 180.000 Unzen in 2026. Dank betrieblicher Synergien und sinkender Kosten ist Alkane strategisch ausserordentlich gut positioniert. Die solide Finanzbasis mit rund 188 Mio. AUD Kassenbestand sowie die Doppelnotierung an ASX und TSX schaffen Spielraum für organisches Wachstum, weitere Explorationen und potenzielle Übernahmen. Wir erwarten hier ein Re-Rating mit attraktiven Kurszielen.

Steppe Gold Inc. (Symbol Frankfurt: 2J9 / WKN A2JMMP / ISIN CA85913R2063 / Symbol Canada: STGO). Steppe Gold ist der führende Goldproduzent der Mongolei mit den Minen Boroo und ATO sowie zusätzlichem Potenzial durch Mungu und Uudam Khundii. Bis 2026 steigt die Produktion auf über 150.000 Unzen jährlich bei niedrigen AISC < 1.000 USD/oz. Die ATO-Phase-II-Expansion sichert 1,7 Mio. Unzen Gold und weist einen NPV (5%) von 242 Mio. USD und IRR von 67 % aus, bei heutigen Goldpreisen ergibt sich ein In-Situ-Wert von über 5 Mrd. USD. Boroo liefert bis 2031 weitere 430.000 Unzen. Q1/2025: 19.860 Unzen Goldproduktion, 32 Mio. USD Umsatz, 18 Mio. USD EBITDA. Analysten haben ein Kursziel von 3,20 CAD für die nächsten 12 Monate. Mit 64 % festem Aktionärsbestand (u. a. Eric Sprott 7 %) überzeugt Steppe Gold durch starke Cashflows. Steppe Gold bietet Investoren einen seltenen Mix aus wachsender Produktion, niedrigen Kosten, erheblichem Explorationspotenzial und starker Goldpreis-Sensitivität. Brunswick Exploration Inc. (Symbol Frankfurt: 1XQ/ WKN A2QEGP/ ISIN CA1170881041/ Symbol TSX: BRW), erstellt für das vorangeschrittene Mirage Projekt noch dieses Jahr eine erste NI43-101 konforme maßgebliche Lithium-Ressource. Brunswick Exploration wird ebenfalls stark von der Osisko Gruppe unterstützt, Als First Mover in Grönland, also als die erste Lithiumgesellschaft, hat sich Brunswick bereits als der größte Konzessionshalter etabliert. Erste Explorationsergebnisse haben Li2O Gehalte von bis zu 2,4% gezeigt, also High-Grade Mineralisierung und es wurden mehr als insgesamt 50 (fünfzig) weitere Lithium Pegmatit Vorkommen mit Größen von bis zu 10 km identifiziert. Lithium ist auch weiterhin einer der wichtigsten Rohstoffe der grünen Revolution. Und die Elektrifizierung wird nicht abgestellt werden. Jetzt besteht die Möglichkeit sich noch zu Spottpreisen bei Lithiumgesellschaften zu positionieren. Aktueller Research Bericht gibt dem Unternehmen ein 500% Kursziel für die nächsten 12 Monate. Blue Moon Inc. (Symbol Frankfurt: 8SX0/ WKN A413T9/ ISIN CA09570Q5095/Symbol Canada: MOON), ist ein wachstumsorientiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf Zink, Silber, Kupfer und Gold, Schlüsselmetalle der Energiewende. Kernprojekt ist das Blue Moon Projekt in Kalifornien, das über eine NI 43-101 Ressourcenschätzung und eine positive PEA verfügt und damit wirtschaftlich attraktiv erscheint. Ergänzt wird das Portfolio durch zwei strategische Projekte in Skandinavien: Nussir in Norwegen, eine der bedeutendsten unerschlossenen Kupferlagerstätten Europas mit gesicherter Genehmigung und laufender Erschließung, sowie das NSG-Projekt ebenfalls in Norwegenmit guter Infrastruktur und zusätzlichem Explorationspotenzial. Mit dieser Kombination aus fortgeschrittener Ressource in den USA und wachstumsstarken Projekten in Europa bietet Blue Moon Metals Investoren die Chance, frühzeitig in ein diversifiziertes Unternehmen mit globaler Präsenz, erfahrenem Management und klarer Hebelwirkung auf die Metallmärkte einzusteigen. Coppernico Metals Inc. (Symbol Frankfurt: 9I3/ WKN A3DBBF/ ISIN CA2176611077/ Symbol Canada: COPR), ist ein in Vancouver, Kanada ansässiges Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Peru. Nach einer erfolgreichen Finanzierung von 19 Mio. CAD im Jahr 2024 und einer 9,9%-Beteiligung durch Teck hat Coppernico Metals mit der TSX-Notierung (Ticker: COPR) eine solide Basis geschaffen. 2025 markierte das Flaggschiffprojekt Sombrero mit dem Start des ersten Bohrprogramms und der Entdeckung eines bedeutenden Skarn-Systems einen Meilenstein. Parallel optimierte das Unternehmen sein Landpaket und priorisierte neue Ziele, wodurch sich zusätzliche Explorationsmöglichkeiten eröffneten. Die Strategie umfasst die Ausweitung von Bohrgenehmigungen, die Entwicklung weiterer Projekte sowie eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden. Ergänzende Chancen in anderen Jurisdiktionen werden geprüft. Coppernico positioniert sich damit als aufstrebender Akteur im globalen Rohstoffsektor, und bietet einen attraktiven Einstiegskurs. Exploits Discovery Corp. (Symbol Frankfurt: 634 / WKN A2QDKZ / ISIN CA30219M1059 / Symbol Canada: NFLD) ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das nach dem Verkauf seiner Neufundland-Claims an New Found Gold nun den Fokus klar auf Projekte in Ontario und Québec legt. Durch den Verkauf übersteigt der Kassenbestand derzeit die Börsenkapitalisierung. Das Unternehmen verfügt weiterhin über vier fortgeschrittene Liegenschaften: Hawkins, Benoist, Wilson und Fenton, mit zusammen rund 680.000 Unzen historischer Goldressourcen. Unterstützt von diesem soliden Finanzpolster (ca. 10 Mio CAN$ Cash, keine Schulden) und dem strategischen Ankeraktionär Eric Sprott (14 %), will Exploits die historischen Ressourcen durch moderne Exploration baldmöglichst ausbauen. Insbesondere Benoist und Wilson in Québec bieten riesiges Erweiterungspotenzial, während Hawkins in Ontario mit bereits klar definierter Ressource überzeugt. Die Neuausrichtung verschafft Exploits eine fokussierte Projektpipeline in politisch stabilen, bergbau-freundlichen Jurisdiktionen. Anleger setzen hier auf den Hebel durch Ressourcenerweiterungen und die mögliche Neubewertung eines noch unter dem Radar laufenden Junior-Explorers. PTX Metals Inc. (Symbol Frankfurt: 9PX/ WKN A40KHN/ ISIN CA69380V2057/ Symbol Canada: PTX) ist ein in Toronto ansässiges Explorations- und Royaltyunternehmen mit Fokus auf Edelmetalle, kritische Rohstoffe und Uran in Kanada. Das Portfolio umfasst das W2-Projekt (100%) sowie eine 75%-Beteiligung am Shining Tree Projekt in Ontario, das in unmittelbarer Nähe der 20 Mio. Unzen Côté-Gold-Mine von IAMGOLD liegt. Darüber hinaus hält PTX eine Mehrheitsbeteiligung an der Green Canada Corporation mit Uranvorkommen in Saskatchewan, Ontario und Québec sowie eine Option auf das Muskrat Dam Critical Minerals Project. Ergänzt wird das Portfolio durch mehrere NSR-Royalties, darunter eine 2%-Beteiligung an Newmonts Sonia-Puma Lagerstätte in Chile. Mit dieser Kombination aus Explorationsprojekten und Royalty-Einnahmepotenzial ist PTX Metals breit aufgestellt. Laut Cipher Research ergibt sich ein Kursziel von 0,31 CA$, was vom aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von rund 300 % bedeutet. Ein komplettes Profil der Gesellschaften sowie alle Research Reports zum Download finden auf unserer deutschen Webseite www.rohstoffpower.de

Agorana Media Group Inc.

1211 Melville Street, Vancouver, BC, V6E0A7, Kanada

Deutsche Webseite: www.rohstoffpower.de

Email: info@rohstoffpower.de

