Agorana Media Group, Vancouver: Steppe Gold Inc., der unbekannte und unterbewertete Goldproduzent, schließt die Akquisition der Boroo Goldmine ab und wird damit zum größten Goldproduzenten in der Mongolei

Steppe Gold Inc. (Symbol Frankfurt: 2J9/ WKN A2JMMP/ ISIN CA85913R2063/ Symbol TSX: STGO) ist ein Goldproduzent mit derzeit zwei produzierenden Goldminen und mehreren weiteren Projekten in der Entwicklung. Die ATO-Goldmine und die kürzlich erworbene Boroo-Goldmine bilden den Kern des Unternehmens. Mit einem Kursziel von bis zu $ 2,25 und einem aktuellen Kurs von $ 0,65 bietet Steppe Gold risikobewussten Anlegern eine attraktive Möglichkeit, am Wachstum des Unternehmens zu partizipieren. Steppe Gold wird im Jahr 2024 mehr als 60.000 Unzen Gold produzieren, was auf rund 90.000 Unzen im Jahr 2025 und dann 150.000 Unzen im Jahr 2026 ansteigen wird.

Die Akquisition der Boroo Goldmine und die Vorteile für Steppe Gold:

Höhere Produktion: Die Boroo Mine mit einer geschätzten Goldproduktion von 431.000 Unzen zwischen 2024 und 2031 erhöht die Steppe Goldproduktion maßgeblich.

Sofortiger und starker Cashflow: 2023 meldete Boroo Gold eine Produktion von 67.315 Unzen Gold, mit einem AISC von 847 $ pro Unze bei einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.957 $.

Zusätzliche Flexibilität bei der Finanzierung: Die erwarteten positiven Cashflows werden Flexibilität bei der Umstrukturierung der Projektfinanzierung in Höhe von 150 Millionen Dollar für die ATO-Phase-2-Erweiterung ermöglichen.

Kosteneinsparungen und Optimierung: Steppe Gold kann durch den Einkauf von größeren Gebinden für gleich mehrere Minen deutlich besser Konditionen beim Einkauf realisieren, und so Kosten sparen. Ebenso werden durch Zusammenlegung die Verwaltungskosten gesenkt. Desweiteren ergeben sich noch weitere Optimierungsmöglichkeiten.

Starke soziale Verantwortung: Seit 2003 kamen der Mongolei über 1 Mrd. US-Dollar zugute und 17,5 Millionen US-Dollar an Spenden und Investitionen.

Führende Rolle im Umweltschutz: Boroo Gold ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Umweltverantwortung für Bergbauanlagen in der Mongolei und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Innovationen.

Explorationspotenzial: In der Nähe der bestehenden Goldminen besteht vielversprechendes weiteres Potential zur Ressourcenerweiterung.

Bataa Tumur-Ochir, Chairman und CEO von Steppe Gold, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, die Übernahme von Boroo Gold abzuschließen und zum führenden Goldproduzenten in der Mongolei zu werden. Diese Transaktion beschleunigt unseren Weg uns zu einem Multi-Asset Rohstoffunternehmen Bergbaukonzern zu entwickeln. Der sofortige Cash Flow wird und bietet vor allem sofort einen starken Cashflow, um unsere Wachstumspläne zu unterstützen. Darüber hinaus bietet es Flexibilität, um die Kosten für die Projektfinanzierung der ATO-Phase-2-Erweiterung zu senken. Wir gehen aus dieser Transaktion als stärkeres Unternehmen mit derzeit positivem Cashflow und Finanzkraft hervor, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne in der Mongolei umzusetzen. Die kombinierte Gruppe wird über die Größe und Tiefe verfügen, um die Erschließung und Exploration sowohl zu beschleunigen und zu optimieren als auch Skaleneffekte bei Betrieb und Beschaffung zu nutzen.“

Mit Kurszielen von bis zu $2,25 pro Aktie bietet Steppe Gold risikobewussten Anlegern bei einem momentanen Kurs von ca. $0,65 mit einer Kurschance von ca. 350% eine exzellente Möglichkeit am Wachstum der Gesellschaft sowie an zu erwartenden steigenden Goldpreisen zu partizipieren.

Finden Sie weitere Informationen auf Deutsch sowie den Research Report zu Steppe Gold zum Download unter www.rohstoffpower.de

