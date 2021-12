Agorana Update: Gratomic Inc. übernimmt im I. Quartal 2022 die weltweite Marktführerschaft für Adergraphit in Batteriequalität

20.Dezember 2021. Agorana Media Group, Vancouver, Update: Gratomic Inc. übernimmt im I. Quartal 2022 die weltweite Marktführerschaft für Adergraphit in Batteriequalität, neues Graphitprojekt in Brasilien bietet weiteres Wachstumspotential, aktuelle Kapitalerhöhung überzeichnet geschlossen.

Gratomic Inc. (Symbol Frankfurt: CB82 / WKN A2PWQP / ISIN CA38900X2077/ TSX: GRAT) Die spannende Gratomic Story geht jetzt erst richtig los! Nach der sensationellen Entwicklung der letzten 12 Monate hat Gratomic jetzt nochmal nachgelegt! Die Produktion der Aukam Mine in Namibia ist am Anlaufen und Gratomic wird Anfang 2022 offiziell den Start der kommerziellen Produktion bekannt geben. Das ist dann der Startschuss, um die bereits geschlossenen Abnahmeverträge für Adergraphit in mehrfacher Millionenhöhe zu erfüllen. Die Produktionskapazität beträgt derzeit 20.000 Tonnen pro Jahr und soll auf bis zu 45.000 Tonnen ausgebaut werden. Gratomic ist eine Partnerschaft mit Forge Nano, einer deutschen Gesellschaft, die ein spezielles Sphärenbeschichtungssystem entwickelt hat, eingegangen. Durch diese sphärische molekulare Beschichtung wird das Gratomic-Graphit noch leistungsfähiger. Der Hauptinvestor von Forge Nano ist die Volkswagen AG. Was sich in der Zukunft aus dieser gesellschaftlichen Verflechtung noch ergeben wird, bleibt abzuwarten. Das Adergraphit von Gratomic ist derzeit das weltweit reinste und leistungsfähigste verfügbare Adergraphit. Es werden weltweit intensive Forschungen betrieben, Graphit als Anodenmaterial für Elektrofahrzeugbatterien zu ersetzen, allerdings ist das bisher noch niemandem nachhaltig gelungen. Daher erwarten Experten, dass die Nachfrage nach Graphit, insbesondere in den nächsten 10 Jahren, explodieren wird. Der Hauptgrund ist natürlich auf die extrem steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zurückzuführen. Graphit ist ein ebenso wichtiger Bestandteil der Batterie wie Lithium. Analysten schätzen, dass sich die Nachfrage nach Graphit bis zum Jahr 2028 auf ca. 1,8 Millionen Tonnen erhöhen und damit fast verzehnfachen wird. Autobatterien für Elektrofahrzeuge enthalten bis zu 15 Mal mehr Graphit als Lithium.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63282/2021-12-20IRW-Gratomic.001.png

Ein Graphitprojekt hat im Vergleich zu einem typischen Edel- oder Basismetallprojekt einen außergewöhnlich schnellen Zeitplan bis zum Produktionsstart und einen unvergleichlich niedrigeren anfänglichen Investitionsbedarf. Das macht Graphitprojekte für Investoren sehr risikoarm, und sie bieten gleichzeitig großes Wachstumspotential.

Wertstudie (Pre-Feasibility) für Anfang 2022 erwartet.

Wie bereits in der Pressemeldung vom 7. September 2021 veröffentlicht wurde, hat Gratomic die Firma Process Research Ortech Inc. aus Canada damit beauftragt, eine unabhängige Wertstudie (Pre-Feasibility) gemäß NI-43-101 für das Aukam Projekt zu erstellen. Diese Studie für das Aukam Projekt Namibia wird Anfang 2022 erwartet.

Capim Grosso Projekt, Brasilien

Doch damit ist immer noch nicht genug! Vor nur drei Monaten hat Gratomic das Capim Grosso Graphitprojekt in Brasilien erworben. Das bereits im November durchgeführte Explorationsprogramm hat nicht nur weitere sehr gute Graphitgehalte bestätigt, sondern es wurde auch Adergraphit gefunden. Bitte vergleichen Sie hierzu die Pressemeldung vom 9. Dezember 2021. Gratomic wird das Capim Grosso Projekt konsequent weiterentwickeln und es ist geplant, auch hier eine Ressourcenschätzung gemäß NI43-101 durchzuführen.

Komfortabel finanziert

Anfang Dezember 2021 hat Gratomic eine Kapitalerhöhung angekündigt, die innerhalb von kurzer Zeit bereits überzeichnet war, sodass die Gesellschaft diese Kapitalerhöhung auf $27 Millionen erhöht hat. Durch die bestehenden Abnahmeverträge wird Gratomic bereits kurzfristig weiteren Cash-Flow erzeugen und wird so alle Projekte problemlos finanzieren und in die Produktion führen können.

Wir sind davon überzeugt, mit Gratomic einen angehenden wichtigen Player auf dem Graphitmarkt zu haben, der kurz davorsteht, sich als weltweit maßgeblicher Graphitlieferant in ALD-Batteriequalität zu positionieren.

