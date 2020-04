AgraFlora Organics stellt erste Charge von CBD-Öl und CBD-Destillat her

Vancouver British Columbia / 24. April 2020 – AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF) freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Sustainable Growth Strategic Capital Corp. (SGSC oder die Gesellschaft), eine staatlich lizenzierte Cannabisfirma mit Sitz im Großraum Toronto, ihren ersten vollständigen Produktionslauf mit winterisiertem (mit Ethanol behandelt) Vollspektrum-CBD-Rohöl (CBD-Öl) und CBD-Destillat erfolgreich abgeschlossen hat.

SGSC konzentriert sich auf die Erschließung des unterversorgten Markts für CBD-Öl, CBD-Destillat und CBD-Isolat durch den Abschluss von Partnerschaften, um Umsätze zu erwirtschaften und gleichzeitig das Finanz- und Betriebsrisiko zu begrenzen. SGSC unterhält bereits eine Partnerschaft mit Micro C45 Inc. (MC45), einem kanadischen Unternehmen, das ein einzigartiges mechanisches Trennverfahren für Hanf nach der Ernte entwickelt hat, welches den Extraktionswert erhöht. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat SGSC Vereinbarungen mit mehreren kanadischen Unternehmen getroffen, die über Lizenzen nach dem Cannabis Act für die Herstellung von Formulierungen und Endprodukten mit CBD-Öl, CBD-Destillat und CBD-Isolat aus dem hochwertigen, in Kanada angebauten Hanf, der von MC45 bezogen und verarbeitet wird, verfügen. SGSC hat vor Kurzem die ersten Chargen von CBD-Öl und CBD-Destillat fertiggestellt, die sich nun in den letzten Vorbereitungen für den Verkauf befinden. Die erste Charge von CBD-Isolat soll nach Einschätzung von SGSC im zweiten Quartal 2020 hergestellt werden.

Nach Beantragung der Genehmigung für zahlreiche Formulierungen tun sich viele lizenzierte Produzenten schwer, zuverlässige und beständige Quellen für CBD-Derivate zu finden, die ihren Formulierungs- und Herstellungsanforderungen für diese Esswaren, Öle, Topika, Tinkturen und Getränke entsprechen, meint Brandon Boddy, Executive Chairman und CEO von AgraFlora. Unsere Strategie mit SGSC besteht darin, dieser Nachfrage mit hochwertigen, aus kanadischem Hanf hergestellten CBD-Rohstoffen nachzukommen und dabei unsere starken Beziehungen im kanadischen Hanf- und CBD-Bereich zu nutzen. Mit diesem Modell können wir uns mit unserem Partner darauf konzentrieren, Hanf von höchster Qualität zu beschaffen und enge Beziehungen zu den nachgelagerten Käufern aufzubauen.

SGSC geht davon aus, im Kalenderjahr 2020 bis zu 225.000 Kilogramm kanadischen Hanf von MC45 zu verwerten. Nach Einschätzung der Gesellschaft können bei der Verarbeitung dieser zugesagten Hanfmengen bis zu 12.500 Kilogramm Destillat oder bis zu 10.000 Kilogramm CBD-Isolat – oder eine von der Gesellschaft je nach Marktnachfrage festgelegte Kombination davon – hergestellt werden.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein führendes Cannabisunternehmen, das durch die Entwicklung von gewinnbringenden Betriebsstätten in der globalen Cannabisbranche den Wert für seine Aktionäre steigert. AgraFlora konzentriert sich in erster Linie auf die kanadische Cannabisbranche, den weltweit fortschrittlichsten und am besten regulierten legalen Cannabismarkt. Zu den wichtigsten kanadischen Aktiva gehören: Edibles & Infusions, eine vollautomatische Produktionsanlage in Winnipeg (Manitoba) für die Produktion von White-Label- und Markenprodukten; Propagation Services Canada, ein großes kommerzielles Gewächshaus in Delta (BC), das sich auf die Neugestaltung des kanadischen Blütenmarktes mit hochwirksamen, kostengünstigen Cannabis-Blüten konzentriert, und AAA Heidelberg, ein handwerklich orientierter Cannabis-Produzent in London, ON. Darüber hinaus arbeitet AgraFloras hundertprozentige Tochtergesellschaft Farmako GmbH auf ihr Ziel hin, Europas führender Vertreiber von medizinischem Cannabis zu werden. Farmako hat derzeit einen aktiven Vertrieb in Deutschland und wird voraussichtlich im Jahr 2020 mit der aktiven Tätigkeit in Großbritannien beginnen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

