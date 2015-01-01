AI Brand Presence von Akamai optimiert Web-Inhalte für KI und erhöht Transparenz bei agentischer Suche

Da immer mehr Menschen KI für Internetrecherchen nutzen, hat Akamai (NASDAQ: AKAM) AI Brand Presence auf den Markt gebracht.

– Die Lösung optimiert Markeninhalte für KI-Suche und agentischen Traffic.

– Akamai selbst steigerte so die Anzahl der Zitate um 85 Prozent und die Markenpräsenz um 364 Prozent.

– Der KI-Bot-Traffic stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 300 Prozent.

München | Da immer mehr Menschen KI für Internetrecherchen nutzen, hat Akamai (NASDAQ: AKAM) AI Brand Presence auf den Markt gebracht. Die Lösung unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Inhalte für die KI-Suche und den Traffic. Mit AI Brand Presence können Unternehmen ihre Website-Inhalte automatisch für die LLM-Suche und KI-Agenten optimieren, während sie Bot-Aktivitäten überwachen und Sicherheit an der Edge bieten.

Verbraucher interagieren mit Marken zunehmend über KI-generierte Suchantworten, anstatt Websites direkt zu besuchen. Die Folge sind weniger Besuche von Menschen und mehr Bot-Aktivität auf Unternehmenswebsites. Akamai hat kürzlich einen jährlichen Anstieg des KI-Bot-Traffics um 300 Prozent festgestellt. Studien haben ergeben, dass fast 60 Prozent der Suchvorgänge jetzt ohne Klick enden. Diese Verschiebung des Verhaltens im Internet durchbricht bereits etablierte Marketing-Funnel. Gleichzeitig birgt sie neue Risiken in Bezug auf die Richtigkeit und Transparenz von Informationen, die von LLMs abgerufen und weitergegeben werden.

„Die Annahmen, auf denen die digitale Strategie der letzten 20 Jahre beruhte, brechen in Echtzeit zusammen. Wir erleben gerade einen der bedeutendsten Wandel in der Geschichte der Digitalisierung: den Übergang von der menschenbasierten Suche zur maschinengestützten Entdeckung“, so Patrick Sullivan, CTO of Security Strategy bei Akamai. „Unternehmen stehen vor dem Risiko digitaler Unauffindbarkeit. Wenn sie nicht die primäre Quelle für die KI-Modelle sind, denen ihre Kunden vertrauen, existieren sie praktisch nicht.“

Speziell für das KI-gestützte Internet entwickelt

AI Brand Presence von Akamai kombiniert zwei Kernfunktionen:

KI-optimierte Kontextlieferung: AI Brand Presence übersetzt die Informationen einer Website in ein Format, das KI leicht verstehen kann. Dieser Prozess erfolgt automatisch im Hintergrund, erfordert keine Backend-Updates und hat keine Auswirkungen auf das menschliche Besuchererlebnis.

Transparenz und Erkenntnisse: Ein einziges Dashboard zeigt, welche KI-Modelle eine Website besuchen und welche Inhalte sie konsumieren. Außerdem wird nachverfolgt, wie diese KI-Interaktionen in echten Traffic und echte Kundeninteraktion umgewandelt werden.

Mit diesen Funktionen können Marken eine KI-basierte digitale Präsenz aufzubauen. Diese berücksichtigt, wie Nutzer zunehmend mithilfe von KI im E-Commerce und darüber hinaus Produkte entdecken, Kaufentscheidungen treffen und Transaktionen abwickeln. Dieser Ansatz wird als generative Engine-Optimierung (GEO) bezeichnet.

Bereitstellung von Ergebnissen in allen Marketing- und digitalen Teams

Mit AI Brand Presence von Akamai können Unternehmen:

– KI-Plattformen dabei unterstützen, ihre Marke, ihre Produkte und ihre Botschaften genau zu repräsentieren,

– die Transparenz bei KI-generierten Antworten und Empfehlungen erhöhen,

– erfahren, wie KI-Systeme mit ihren Inhalten interagieren und den Traffic beeinflussen,

– Content-Strategien basierend auf KI-Nutzungsmustern in Echtzeit anpassen,

– kontrollieren, wie und wo Inhalte in KI-Ökosystemen aufgegriffen werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Optimierungsansätzen arbeitet AI Brand Presence an der Edge. Die Lösung ermöglicht, die Bereitstellung von Inhalten in Echtzeit anzupassen, ohne dass Backend-Änderungen erforderlich sind und bestehende Workflows oder das Nutzererlebnis unterbrochen werden.

Die eigene Website als zuverlässige Quelle für KI-Antworten

Akamai selbst testete AI Brand Presence auf seiner eigenen globalen Website. Indem Akamai neben der „menschlichen“ Version der Website auch eine KI-fähige Version bereitstellte, erleichterte das Unternehmen Maschinen die Informationsverarbeitung und reduzierte so die Datenlast um 99 Prozent. Diese Abkehr von der herkömmlichen Suche führte zu sofortigen Ergebnissen: 85 Prozent mehr Zitate und ein Anstieg der Markenpräsenz von 364 Prozent bei allgemeinen Suchvorgängen, bei denen die Marke nicht einmal namentlich erwähnt wurde. Allein bei ChatGPT stieg die Präsenz von Akamai im Vergleich zu Mitbewerbern um 133 Prozent. Dies zeigt, dass die aktive Verwaltung der Art und Weise, wie LLMs eine Marke sehen, mit darüber entscheidet, dass die richtige Botschaft den Kunden erreicht.

„Als Marketingexperten können wir es uns nicht leisten, den KI-Wandel passiv zu beobachten. Wir haben Jahre damit verbracht, unsere Marke aufzubauen. Wenn wir nicht steuern, wie KI-Modelle unsere Inhalte finden und teilen, geben wir die Kontrolle über unseren eigenen Ruf auf“, so Kim Salem-Jackson, Chief Marketing Officer bei Akamai. „Indem wir diese Technologie zuerst auf unserer eigenen Website getestet haben, haben wir bewiesen, dass Marken wieder die Kontrolle erlangen können. Die Kriterien für eine großartige Website haben sich geändert. Unternehmen sollten nicht nur ein herausragendes Nutzererlebnis bieten, sondern ihre Website auch für das Verständnis und den Abruf durch KI optimieren, damit sie eine verlässliche Quelle für KI bei der Beantwortung von Fragen sind. Mit der Einführung von AI Brand Presence geben wir Marketingexperten wieder die Kontrolle über ihre digitale Identität und stellen sicher, dass ihre Marke jedes Mal wirkungsvoll zur Geltung kommt.“

Entwickelt für die Zukunft agentischer Interaktionen

Autonome Agenten handeln zunehmend im Namen der Nutzer. AI Brand Presence baut auf der umfassenderen Strategie von Akamai auf, dieses KI-Ökosystem zu unterstützen. Durch die Kombination von KI-optimierter Bereitstellung mit umfassenden Einblicken in KI-Traffic ermöglicht Akamai es Marken, besser zu verstehen und zu beeinflussen, wie sie bei diesen neuen Interaktionen dargestellt werden.

AI Brand Presence von Akamai wird im Rahmen einer schrittweisen Einführung nach und nach erhältlich sein, beginnend mit ausgewählten Kunden in Nordamerika.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akamai.com/de/products/ai-brand-presence.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Akamai Technologies

Frau Helen Farrier

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Deutschland

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Über Akamai

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