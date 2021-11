AI/ML Innovations-Tochter Health Gauge lizenziert seine Technologie für eine B2B-COVID-Schnelltestlösung

Highlights:

– Erster SaaS-Lizenzvertrag für die Technologie von Health Gauge

– Health Gauge erhält bis zu $2,50 pro durchgeführtem Test

– Health Gauge gewährt 5 Ländern exklusive Lizenzrechte, sofern bis zum 1. März 2022 ein monatliches Minimum von 50.000 Tests pro Land erreicht wird

– Bereitstellung wird innerhalb von 30 Tagen erwartet

4. November 2021. AI/ML Innovations Inc. (CSE – AIML; OTCQB – AIMLF; FWB – 42FB), ein Unternehmen, das bestrebt ist, Technologien der künstlichen Intelligenz bzw. des maschinellen Lernens zu erwerben und weiterzuentwickeln, um dringende gesellschaftliche Bedürfnisse zu erfüllen, freut sich bekannt zu geben, dass seine mehrheitliche Tochtergesellschaft Health Gauge mit Rapid Test & Trace Canada (RTTC) eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lizenzvereinbarung abgeschlossen hat, welcher zufolge Health Gauge RTTC eine nachprüfbare, selbstverwaltete COVID-Schnelltestlösung powered by Health Gauge zur Verwendung durch Unternehmens- und Einzelhandelskunden von RTTC zur Verfügung stellen wird. Die Bereitstellung dieser maßgeschneiderten Plattform wird innerhalb der nächsten 30 Tage erwartet.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Health Gauge pro Test Transaktionsgebühren von bis zu $2,50 (zuzüglich Datenspeicherung, Videositzung und Einrichtungskosten) als Entschädigung für die Nutzung der proprietären KI-basierten Plattform und technologischen Infrastruktur, als Grundlage für eine verifizierbare COVID-Test-App, die vom Kundenstamm von RTTC genutzt wird. RTTC behält sich das Recht vor, die Lösung von Health Gauge ausschließlich für COVID-Tests in Kanada, den USA, Mexiko, Australien und dem Vereinigten Königreich zu lizenzieren, vorausgesetzt, RTTC erzielt und hält bis zum 1. März 2022 einen Umsatz von mindestens 50.000 Tests pro Monat in jedem der 5 genannten Länder.

Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung, sagte Randy Duguay, CEO von Health Gauge. Wir glauben, dass diese Vereinbarung zu sofortigen, erheblichen und wiederkehrenden, abonnementbasierten Einnahmen für Health Gauge führen wird. Insbesondere zeigt diese Vereinbarung, dass die einzigartigen und flexiblen Funktionen unserer digitalen Gesundheitsplattform für die Überwachung und Verwaltung persönlicher Gesundheitsdaten leicht für den Einsatz in zahlreichen Anwendungen umkonfiguriert werden können, um definierte Gesundheitsziele zu erreichen. Wir versuchen proaktiv, dieses Modell mit anderen potenziellen strategischen Partnerschaften zu replizieren.

Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Health Gauge, einem führenden Unternehmen im Bereich digitale Gesundheit. Die Produkte, die wir gemeinsam auf den Markt bringen, werden den Menschen in Kanada und weltweit dabei helfen, die Risiken von COVID-19 effektiver zu managen. Die Möglichkeit, schnell in mehrere Länder zu expandieren, wird für unsere beiden Organisationen von großem Vorteil sein, erklärte Sandy White, Mitbegründer von RTTC.

Die bestehenden Kunden von RTTC, darunter eine beträchtliche Anzahl großer Unternehmen und öffentlicher Organisationen, haben die Notwendigkeit eines verbesserten COVID-Prüfprotokolls bei der Durchführung von Selbsttests durch Mitarbeiter zum Ausdruck gebracht, um die Risiken und Herausforderungen beim Schutz von Mitarbeitern und Geschäftsabläufen zu mindern. Die webbasierte und mobile Lösung von Health Gauge umfasst eine voll funktionsfähige Planungs- und Testanwendung, einschließlich eines dokumentierten, vom Pflegepersonal verifizierten und videoüberwachten COVID-Selbsttests, der die Testkriterien der RTTC-Unternehmenskunden berücksichtigt.

Über Rapid Test & Trace Canada

Rapid Test & Trace Canada (RTTC) begann als Interessenvertretung, die die Bundes- und Provinzregierungen dazu ermutigen sollte, Pilotprojekte zu organisieren und den Zugang zu COVID-Schnelltests zu verbessern. Frustriert durch die begrenzte Verfügbarkeit durch staatliche Quellen und die ungedeckte Nachfrage von Unternehmen, wechselte das Unternehmen im Frühjahr 2021 zu einem Online-E-Commerce-Modell. RTTC wurde schnell zum größten spezialisierten Einzelhändler für COVID-Schnelltests in Kanada und bietet landesweit die größte Auswahl und Verfügbarkeit von COVID-Schnelltests an. RTTC verkauft mittlerweile an Tausende von Organisationen und Bürger in ganz Kanada und hat den Einzelhandel weltweit ausgebaut. Mehr erfahren und Bestellungen tätigen können Sie unter rapidtestandtrace.ca

Über Health Gauge

Die zum Patent angemeldete Lösung von Health Gauge ist ein persönliches Gesundheitsüberwachungs- und Gesundheitsmanagementsystem, das die neuesten tragbaren Gesundheitsüberwachungsgeräte mit hochentwickelten Softwaretools auf Basis künstlicher Intelligenz und einer proprietären Cloud-Computing-Software kombiniert, um Pflegekräfte, Patienten und medizinisches Fachpersonal beim Zugriff auf relevante Daten und deren Nutzung zu unterstützen. Dies garantiert bessere Heilungserfolge und gesündere Lebensziele, weil unmittelbar bessere Entscheidungen für die Gesundheit getroffen werden können. www.healthgauge.com

Health Gauge ist kein medizinisches Gerät und nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt. Der Dienst kann eine ärztliche Beratung nicht ersetzen und ist auch nicht als Alternative dazu gedacht. Wenn Sie an einer Krankheit leiden oder vermuten, dass Sie erkrankt sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Dienst nutzen, ein Trainingsprogramm beginnen oder Ihre Ernährung umstellen.

Über AI/ML Innovations Inc.

AI/ML Innovations Inc. hat seinen Geschäftsbetrieb neu ausgerichtet, um von den zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) bestmöglich zu profitieren. Der Beteiligungsschwerpunkt liegt dabei zunächst auf aufstrebenden Unternehmen mit Spezialisierung auf digitale Gesundheit und Wohlbefinden, die mit Hilfe von KI, ML, Cloud Computing und digitalen Plattformen das gesamte Gesundheitswesen punktgenau mit transformativen Lösungen im Gesundheitsmanagement unterstützen. Über strategische Partnerschaften mit Health Gauge (zu 70 % im Besitz von AIML), Tech2Heal (zu 22% im Besitz von AIML). AI Rx Inc. (zu 70 % im Besitz von AIML) und anderen geplanten gewinnbringenden Beteiligungen engagiert sich das Unternehmen auch weiterhin in expandierenden Wachstumsbranchen – zum Vorteil aller Stakeholder des Unternehmens. Die Aktien von AI/ML werden an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol AIML, im OTCQB Venture Market unter dem Börsenkürzel AIMLF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol 42FB gehandelt.

