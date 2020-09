AixConcept führt Sprechstunde für Kunden ein

Fortbildung mal anders: Regelmäßige offene Fragestunden für Pädagogen und Pädagoginnen zum Thema Schul-IT

AixConcept bietet für Pädagoginnen und Pädagogen regelmäßig eine offene Fragestunde, in der sie Antworten auf Fragen im Umgang mit der IT bekommen. Ergänzend zur Plattform einfachdigitallernen.de können die Interessent*innen hier Information und Austausch finden. Thema der Online-Sprechstunde ist vor allem die betriebssystem-übergreifende Lernmanagement- und Administration-Lösung MNSpro Cloud.

——————

Digitale (Fort-)Bildung für Pädagogen kann auch so aussehen: Fragen, die sich beim Umgang mit IT stellen, werden gesammelt und zeitnah in einer offenen Sprechstunde beantwortet. Das Konzept kommt gut an, weil es praxisnahe Lösungen bietet. In Kombination mit den kostenlosen Schulungsvideos und der Informationsplattform einfachdigitellernen.de wird das Fortbildungsangebot des Stolberger Unternehmens erfolgreich erweitert.

Schnell, praxisnah, relevant – digitale Fortbildung bietet alle Möglichkeiten

Wer sich für MNSpro Cloud von Aixconcept entschieden hat, erhält eine Reihe zusätzlicher kostenloser Services. Diese Zusatzleistungen sollen den Anwenderinnen und Anwendern den Einstieg und Umgang mit MNSpro erleichtern. Sie zeigen, wie einfach Lehrer*innen die Funktionen in ihren Unterricht integrieren können – auch ohne IT-Fachkenntnisse.

Dazu gehören unter anderem exklusive Inhalte und (Kurz-)Videos zu Funktionen und Einsatz im Unterricht. Regelmäßige Online-Sprechstunden, in denen Experten live Fragen beantworten, sind ein weiterer wichtiger Bestandteil. Dazu kommen Links, Inhalte, Ideen und Anregungen für den Unterricht. Geschützte Bereiche für Administratoren für Updates und technische Informationen runden das Angebot ab. Insgesamt also viele nützliche Tipps und Inhalte für Lehrer*innen.

Die Plattform für die Fortbildung ist einfachdigitallernen.de – eine digitale Biblio- und Videothek von AixConcept, die für den Austausch und die Informationsweitergabe optimiert wurde. Voraussetzung für die Nutzung ist der Einsatz eines MNSpro-Produktes sowie die Registrierung auf der Webplattform.

Eine Plattform für den Austausch

„Wir wollen mit dem Angebot vor allem diejenigen Lehrer und Lehrerinnen erreichen, die nicht als Administratoren arbeiten und IT als Werkzeug zur Verbesserung ihres Unterrichts einsetzen möchten“, erläutert Thomas Jordans, Geschäftsführer der AixConcept GmbH. „Häufig fehlt gar nicht viel Wissen, sondern nur ein praxisbezogener Einstieg mit brauchbaren Beispielen. Außerdem möchten wir mit der Sprechstunde eine Austauschplattform für die Teilnehmer einrichten. Häufig sind die Probleme beim Einsatz sehr ähnlich und können schon in Gesprächen mit Kolleg*innen adressiert und geklärt werden.“

Die Leistungen und Zusätze werden – im Gegensatz zum öffentlichen Teil der Webseite – exklusiv für MNSpro-Kunden zur Verfügung gestellt. Daher ist eine Registrierung notwendig, um auf die Bereiche zugreifen zu können. Im geschützten Bereich finden sich unter anderem Anmeldelinks für die Sprechstunde, eine Mailadresse für Fragen und viele nützliche Dinge mehr. Die Anmeldung ist unverbindlich und kostenlos.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AixConcept

Herr Thomas Jordans

Wallonischer Ring 37

52222 Stolberg

Deutschland

fon ..: +49.2402.389 41 – 33

web ..: http://www.aixconcept.de

email : tjordans@aixconcept.de



AixConcept liefert als Experte für digitale Bildung seit 2003 schlüsselfertige IT-Lösungen für Bildungseinrichtungen. Mehr als 1.900 Schulen und andere pädagogische Institutionen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland erhalten Beratung, Konzeption, Umsetzung und Wartung aus einer Hand. Aus der Firmenzentrale in Stolberg bei Aachen und mit Partnern sorgt AixConcept für einen reibungslosen Betrieb der Schul-Netzwerke und ist führender Lieferant für Schul-IT im deutschen Markt.

AixConcept ist zertifizierter Microsoft Goldpartner im Bereich Application Development. www.aixconcept.de

Die Pressemitteilung darf – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf die Homepage kostenlos verwendet werden.

Pressekontakt:

AixConcept

Herr Volker Jürgens

Wallonischer Ring 37

52222 Stolbrg

fon ..: +49.2402.389 41 – 32

web ..: https://www.aixconcept.de

email : presse@aixconcept.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zwei Portfolio Institutionell Awards für die LV 1871