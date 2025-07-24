Aktienkaufplan (SPP) “ Angebotsbroschüre (Offer Booklet) wurde am Freitag, den 29. August 2025 veröffentlicht

29. August 2025 / IRW-Press / Aspermont Limited (Aspermont oder das Unternehmen) hat einen Aktienkaufplan (SPP) erstellt, um den berechtigten Aktionären die Gelegenheit zu geben, neue vollständig einbezahlte Stammaktien (neue Aktien) zum Preis von 0,007 AUD pro Aktie zu zeichnen.

Anträge (min./max.) 2.000 AUD bis 30.000 AUD.

Volumen Aufbringung von Mitteln in Höhe von 1,25 Mio. AUD (vor Kosten). Das Board kann

Anträge nach eigenem Ermessen

zurückweisen.

Berechtigung (nach eingetragener Australien und Neuseeland; für das Vereinigte Königreich, Singapur, Kanada und

Adresse) die Vereinigten Staaten gelten die in der Angebotsbroschüre beschriebenen

Einschränkungen.

Underwriter Für das Angebot werden keine Underwriter beauftragt.

Lead Manager Veritas Securities Limited, ASFL: 297 043

Die Angebotsbroschüre für den Aktienkaufplan wurde am Freitag, den 29. August 2025 an der ASX veröffentlicht und enthält alle für eine Zeichnung relevanten Bedingungen und Hinweise.

Vorläufiger Zeitplan (AWST)

Aspermont hat einen Anhang 3B eingereicht und wird außerdem eine Bereinigungsmitteilung (Cleansing Notice) gemäß ASIC Instrument 2019/547 bei Angebotseröffnung sowie einen Anhang 2A bei Angebotsschluss einreichen.

Ereignis Termin

Stichtag (19:00 Uhr AWST) Donnerstag, 28. August 2025

ASX-Mitteilung & Anhang 3B Freitag, 29. August 2025

Veröffentlichung der Angebotsbroschüre Freitag, 29. August 2025

Angebotseröffnung Montag, 1. September 2025

Angebotsschluss (17:00 Uhr AWST) Montag, 15. September 2025

Bekanntgabe der Ergebnisse Mittwoch, 17. September 2025

Zuteilung der neuen Aktien Donnerstag, 18. September 2025

Quotierung / Aufnahme des Handels Freitag, 19. September 2025

Versand von Wertpapierbescheinigungen Freitag, 19. September 2025

Die Termine sind unverbindlich und können nach Ermessen des Unternehmens im Einklang mit dem Corporations Act und den Notierungsvorschriften der ASX geändert werden. Die Aufnahme des Handels und die Kursfeststellung der neuen Aktien im Rahmen des SPP ist an die Bestätigung durch die Börsenaufsicht der ASX gebunden und es gelten die Anforderungen des Corporations Act 2001 (Cth) sowie die Notierungsvorschriften der ASX.

Link zur Angebotsbroschüre des Aktienkaufplans, veröffentlicht am Freitag, den 29. August 2025:

announcements.asx.com.au/asxpdf/20250829/pdf/06nl2s887rhqxv.pdf

Freigegeben zur Veröffentlichung durch das Board von Aspermont Limited.

ASPERMONT LIMITED

David Straface

Company Secretary

T: +61 8 6263 9100

E: company.secretary@aspermont.com.au

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

