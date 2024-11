Aktuelle Entwicklungen in der modernen Endodontie, und wie Patienten davon profitieren

Man kann nur stauen, in welchem Tempo sich die Zahnmedizin ständig weiterentwickelt. Es ist sehr spannend, welche aktuelle Methoden in der Endodontie angewendet werden, und wie die Zukunft aussieht.

Dillingen, 28.11.2024 – Ständige Weiterbildung und Qualifikation ist der Schlüssel zur modernen Endodontie

Hochwertige Nickel Titan Instrumente werden in der Endodontie verwendet, weil sie die perfekten Eigenschaften für eine erfolgreiche Behandlung haben.

Das Ziel jeder endodontischen Behandlung

Eine Wurzelbehandlung (Endodontie = im Zahn) ist oft die einzige Möglichkeit, um einen Zahn zu retten. Mithilfe von neu entwickelten Methoden sowie hoch modernen Werkzeugen, wie zum Beispiel Wurzelkanalinstrumente aus Nickel-Titan-Legierungen gelingt es erfahrenen Zahnärzten aus der Zahnklinik Saarland, in jedem Kiefer für eine individuelle Behandlung zu sorgen. Ziel der Endodontie ist immer, bereits entstandene Schäden am Zahn und im Kiefer zu reparieren, und den Zahn zu erhalten.

Zahnklinik Saarland – fachübergreifende Behandlung auf höchstem Niveau

Das Zahnarztteam um Dr. Christian Lamest ist immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, sodass in den letzten Jahren die Erfolgsraten bei Wurzelbehandlungen stetig gestiegen sind, und inzwischen bei deutlich über 90 Prozent liegen. In der Praxis Dr. Lamest arbeiten eine ganze Reihe Oralchirurgen und Fach-Zahnärzte anderer Fachrichtungen eng zusammen. Daher ist ein rechtzeitiger Termin in der Praxisklinik Saarland sowohl zur Vorsorge als auch bei akuten Zahnwurzel Entzündungen eine klare Empfehlung.

Immerhin kann ein Zahn sich aufgrund von Ernährung, Putzverhalten und auch Veranlagung im Laufe der Zeit unbemerkt verändern. Bereits vor der spürbaren und schmerzhaften Entzündung sollte ein Zahn, der bis in die Wurzel und in den Kiefer hinein von Bakterien geschädigt wird, behandelt werden.

Neue Methoden und Werkzeuge in der Endodontie

Mit dem speziellen Dentalmikroskop erkennt ein Fachzahnarzt schon auf der Kaufläche kleinste Veränderungen in den anatomischen Strukturen, sodass eine eingehende Untersuchung mit einer Röntgenkontrollaufnahme folgen kann, die bei gut ausgestatteten Praxen inzwischen mit hochmodernen 3D Bildgebungsverfahren erfolgt. Diese Aufnahmen und die robusten Nickel Titan Instrumente sind die perfekte Basis unter anderem für Wurzelkanalbehandlungen bei Zähnen, die eine zum Teil sehr komplizierte Wurzelanatomie, mit vielen, feinen Verästelungen haben.

Die digitale Volumentomographie hilft, vorab Risiken richtig einzuschätzen und auf Dauer die beste Behandlung zu wählen. Zudem sorgen neuartige Nickel-Titan-Feilensysteme und spezielle Spülprotokolle für die gründliche Entfernung von infiziertem Dentin, indem sie jeden Winkel im Wurzelkanalsystem erreichen und zuverlässig alle schädlichen Bakterien entfernen, um neue Entzündungen zu vermeiden.

Endodontie – so wichtig wie noch nie

Die moderne Endodontie ist eine hochspezialisierte Fachrichtung im Bereich der Zahnmedizin, die ausnahmslos jeden kleinen, verwinkelten Wurzelkanal entdeckt. So wichtig wie die Nickel Titan Instrumente ist beim ersten Behandlungstermin auch die Desinfektion aller Kanäle mit einem Medikament. Wenn das noch gesunde Zahnmaterial zu 100 Prozent professionell gereinigt und präpariert ist, kann die Füllung in den Hohlraum eingesetzt werden.

Selbstverständlich verhindert zwischen den einzelnen Behandlungssitzungen eine Kunststofffüllung das Eindringen von Bakterien, die ursprünglich durch Mikrorisse eingedrungen und für den Schaden verantwortlich sind. Eine optisch ansprechende Krone rundet die Wurzelbehandlung ab. Natürlich behandelt das Team von Dr. Christian Lamest, das in der Zahnklinik Saarland über alle modernen Behandlungsapparate verfügt, auch gerne vom Hauszahnarzt überwiesene Patientinnen und Patienten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

Deutschland

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

Pressekontakt:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Online-Vorbereitungskurs zum Übersetzer (m/w/d) – Klassische oder verkürzte Ausbildung: Infoabend 12.12.24 Ein Wintermärchen aus Zimt und Pflaume: Die neue Pralinenkreation der Lauenstein Confiserie