Aktuelle Tests bestätigen: Töpfer Babynahrung erfüllt die verschärften EU-Vorgaben vollumfänglich.

Töpfer ist von den aktuellen Rückrufen nicht betroffen. Zur zusätzlichen Sicherheit wurden freiwillig umfassende Prüfungen durchgeführt. Ergebnis: In keiner Probe wurden Auffälligkeiten festgestellt.

* Sämtliche geprüften Chargen entsprechen den seit Februar 2026 verschärften EU-Vorgaben * In keiner untersuchten Probe wurden Auffälligkeiten festgestellt * Erweiterung des mehrstufigen Kontrollsystems stärkt den Töpfer Standard weiter

Töpfer hat im Zuge der aktuellen Diskussionen im Markt rund um die Rückrufe anderer Hersteller umfassende zusätzliche Prüfungen durchgeführt. Auch wenn Töpfer nicht betroffen ist und Produktion sowie Lieferketten vollständig getrennt von den Strukturen der betroffenen Hersteller sind, soll diese Überprüfung zusätzliche Transparenz für Eltern schaffen. Das Ergebnis ist eindeutig: Alle untersuchten Chargen erfüllen vollständig die geltenden europäischen Anforderungen, einschließlich der seit Februar 2026 verschärften Grenzwerte der EFSA.

Umfassende Chargenprüfung von ARA

Im Mittelpunkt der Prüfungen standen unter anderem eingesetzte ARA-Chargen (Arachidonsäure), eine langkettige Fettsäure, die natürlicher Bestandteil der Muttermilch ist. Sämtliche zwischen Januar 2025 und Januar 2026 verwendeten Chargen wurden durch ein akkreditiertes Speziallabor analysiert. Im Ergebnis: Keine Auffälligkeiten.

Darüber hinaus wurde aus jedem in den vergangenen Monaten produzierten Endprodukt stichprobenartig jeweils eine Charge untersucht. In keiner Probe ergaben sich Auffälligkeiten.

Zusätzlich überprüfte Töpfer vorsorglich die gesamte Lieferkette der vergangenen zwölf Monate. Auch hier bestätigte sich die vollständige Einhaltung aller Grenzwerte und Qualitätsanforderungen.

Über die aktuellen Prüfungen hinaus erweitert Töpfer vorsorglich den Analytikumfang und bezieht alle relevanten Rohstoffe in zusätzliche Kontrollen ein. Damit entwickelt das Unternehmen sein Sicherheitskonzept kontinuierlich weiter.

Peter Mandl, CEO von Töpfer, erklärt: „Der Töpfer Standard steht für höchste Qualität, Regionalität und Sicherheit unserer Produkte. Unsere aktuellen Prüfungen zeigen klar, dass unsere Systeme funktionieren. Wir setzen auf langjährige, verlässliche Partner aus der Region, auf regionale Lieferketten und auf strenge Kontrollen in jedem einzelnen Schritt. Transparenz gegenüber Eltern ist für uns selbstverständlich und Ausdruck unserer Verantwortung als lokaler Hersteller von Babynahrung in bester Bio-Qualität.“

Töpfer produziert Babynahrung ausschließlich im eigenen Werk im Allgäu. Interne mikrobiologische und chemische Labore, externe akkreditierte Prüfinstitute sowie ein mehrstufiges Freigabesystem sichern jede einzelne Charge ab. Lieferanten werden regelmäßig bewertet und auditiert. Alle Rohstoffe sind klar dokumentiert und vollständig rückverfolgbar.

Die enge Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern in der Region und im europäischen Raum sichert nicht nur Qualität, sondern auch Stabilität. Töpfer hat gemeinsam mit diesen Partnern Produktions- und Lieferkapazitäten langfristig abgesichert und ist weiterhin uneingeschränkt lieferfähig.

Über die Töpfer GmbH

Die Töpfer GmbH mit Sitz in Dietmannsried im Allgäu steht seit mehr als 100 Jahren für höchste Qualität, Vertrauen und Verantwortung. Das Traditionsunternehmen produziert Bio-Babynahrung, Babypflege und zertifizierte Naturkosmetik, die höchste Standards in Qualität, Nachhaltigkeit und Verantwortung erfüllen.

Unter der Führung von CEO Peter Mandl hat Töpfer seit 2025 eine konsequente Neuausrichtung vollzogen. Das Unternehmen ist heute finanziell stabil und treibt strukturelle sowie organisatorische Weiterentwicklungen konsequent voran – mit einem klaren Anspruch: führend in Qualität, Verantwortung und Vertrauen.

Töpfer produziert ausschließlich mit sorgfältig ausgewählten, kontrollierten Rohstoffen, arbeitet mit nachhaltigen Lieferketten und setzt auf klare Herkunft, Transparenz und wissenschaftliche Expertise.

Mit einem wachsenden Sortiment, einer starken Marke im Premium-Segment und neuen digitalen Vertriebswegen treibt Töpfer seine Expansion in Deutschland und Europa konsequent voran. Dabei bleibt eines unverändert:

Töpfer steht für das Beste aus dem Allgäu: Qualität, der Eltern weltweit vertrauen.

