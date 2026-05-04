Aktueller Leitfaden für Ungarn-Auswanderer mit persönlichem Beratungsgespräch per Telefon oder WhatsApp

Deutschsprachiger Leitfaden bietet EU-Bürgern geprüfte Informationen aus allen 19 Komitaten zur Auswanderung nach Ungarn – ergänzt durch ein einmaliges Orientierungsgespräch. Stand 05/2026

Neuer digitaler Leitfaden für deutschsprachige Auswanderer nach Ungarn erschienen “ 12 Kapitel, alle Behörden, offizielle Quellen _Einwandererhilfe.de veröffentlicht umfassenden Ratgeber für EU-Bürger, die dauerhaft nach Ungarn auswandern möchten “ mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Behördenadressen für alle 19 Komitate und persönlichem Beratungsgespräch_

Ungarn, 04-05-2026. Wer als deutschsprachiger EU-Bürger dauerhaft nach Ungarn auswandern möchte, steht vor einer Fülle an bürokratischen Herausforderungen: Registrierung bei der Einwanderungsbehörde, Beantragung der Wohnkarte, Krankenversicherung, Gewerbeanmeldung, Patientenverfügung “ alles in einer fremden Sprache, mit unbekannten Behörden, unter unbekannten Fristen. Als Antwort auf diesen Bedarf hat Einwandererhilfe.de einen vollständigen digitalen Leitfaden für deutschsprachige Auswanderer nach Ungarn veröffentlicht: „Neu in Ungarn “ Praktischer Leitfaden für deutschsprachige Auswanderer“.

Auswandern nach Ungarn: Wachsende Nachfrage, mangelnde Informationslage

Ungarn zählt zu den beliebtesten Auswanderungszielen für deutschsprachige EU-Bürger. Niedrige Lebenshaltungskosten, ein vergleichsweise mildes Klima, günstige Steuerkonditionen für Selbständige und eine reizvolle Landschaft zwischen Donau, Balaton und Puszta ziehen insbesondere Rentner, Freiberufler und Familien an, die einen Neustart in Mitteleuropa suchen.

Die Informationslage für Auswanderer ist jedoch lückenhaft. Foren und Blogs liefern häufig veraltete oder widersprüchliche Angaben. Offizielle ungarische Behördenwebseiten sind überwiegend auf Ungarisch verfasst. Und Themen wie das ungarische Opt-out-System bei der Organspende, die rechtliche Wirkung von Patientenverfügungen oder die Besonderheiten des ungarischen Erbrechts bei Bankkonten bleiben für die meisten Neuankömmlinge vollständig im Dunkeln “ mit teils erheblichen Konsequenzen.

Genau hier setzt der neue Leitfaden von Einwandererhilfe.de an.

12 Kapitel “ von der Vorbereitung bis zur vollständigen Integration

Der Leitfaden umfasst 12 vollständige Kapitel mit über 60 Seiten und richtet sich an deutschsprachige EU-Bürger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er behandelt alle relevanten Themen in der Reihenfolge, in der sie für Auswanderer nach Ungarn tatsächlich relevant werden:

Kapitel 1-3 behandeln die Vorbereitung vor der Einreise, die Registrierung bei der Einwanderungsbehörde OIF (Országos Idegenrendészeti Foigazgatóság) sowie die Beantragung der Wohnkarte (Lakcímkártya). Für die OIF-Registrierung werden alle 24 Regionalbüros in Ungarn mit vollständiger Adresse, Telefonnummer und Öffnungszeiten aufgeführt “ nach Komitat geordnet.

Kapitel 4-6 widmen sich dem Wohnen, der regionalen Versorgung sowie der Kontoeröffnung bei ungarischen Banken und der Gewerbeanmeldung. Für alle 19 Komitate werden die wichtigsten Anbieter für Strom, Gas, Wasser und Internet mit Website und Kontaktdaten aufgelistet. Ein eigener Abschnitt erklärt die gesetzliche Regelung zur Verfügungsberechtigung des Ehepartners im Todesfall “ eine Besonderheit des ungarischen Bankrechts, die kaum bekannt ist.

Kapitel 7-9 befassen sich mit dem Gesundheitssystem, der TAJ-Karte (ungarische Sozialversicherungskarte), der Patientenverfügung nach ungarischem Recht sowie dem Widerspruch gegen Organspende. Letzteres ist in Ungarn von besonderer Bedeutung: Das Land praktiziert seit Jahrzehnten das sogenannte Opt-out-Prinzip. Wer dauerhaft in Ungarn wohnt, gilt automatisch als potentieller Organspender “ es sei denn, er hat beim zuständigen OVSZ-Register offiziell widersprochen. Der Leitfaden erklärt diesen Widerspruch in sechs klar verständlichen Schritten.

Kapitel 10-12 behandeln Steuern, KFZ-Ummeldung, Führerscheinumschreibung sowie Schule, Sprache und Integration. Den Abschluss bildet eine vollständige 90-Tage-Checkliste mit allen relevanten Fristen, Behörden, Notfallnummern und Botschaftskontakten.

Der Leitfaden ist erhältlich über neu-in-ungarn.auswandern-nach-ungarn.de

Nur offizielle Quellen “ ausschließlich Ämter und Behörden

Ein zentrales Merkmal des Leitfadens ist die konsequente Verwendung ausschließlich offizieller Quellen. Alle Quellenangaben am Ende jedes Kapitels verweisen auf zuständige ungarische Behörden und staatliche Stellen “ darunter das OIF, die NEAK, die NAV, das OVSZ, die MOKK und das Justizministerium. Blogs, Foren und kommerzielle Drittanbieter werden bewusst nicht als Quellen verwendet.

„Wir wollten einen Leitfaden schaffen, dem man vertrauen kann“, erklärt das Team von Einwandererhilfe.de. „Deshalb haben wir konsequent auf offizielle Quellen gesetzt und jeden Schritt so erklärt, dass ihn auch jemand versteht, der sich noch nie mit ungarischen Behörden auseinandergesetzt hat.“

Personalisiert und mit persönlichem Beratungsgespräch

Der Leitfaden – 12 vollständige Kapitel mit über 60 Seiten – ist als digitales Dokument erhältlich und wird persönlich per E-Mail zugestellt. Bestandteil des Angebots ist ein kostenloses 10-minütiges Beratungsgespräch per Telefon oder WhatsApp, in dem erste Fragen direkt beantwortet werden können. Der Leitfaden kostet einmalig 27 Euro.

Wer kein Gespräch wünscht, kann bei der Buchung eine kurze schriftliche Mitteilung hinterlassen. Der Leitfaden wird in jedem Fall persönlich zugestellt.

Das Angebot ist ein Service von Einwandererhilfe.de und richtet sich ausdrücklich an Menschen, die mit dem Gedanken spielen, dauerhaft nach Ungarn auszuwandern “ unabhängig davon, ob sie als Rentner, Selbständige oder Angestellte im Home-Office den Schritt wagen möchten.

Der Leitfaden ist erhältlich über neu-in-ungarn.auswandern-nach-ungarn.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marion Schanne

Frau Marion Schanné

Dozsaliget 24

9991 Csákánydoroszló

Ungarn

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web ..: https://einwandererhilfe.de/

email : hallo@einwandererhilfe.de

Über Einwandererhilfe.de

Einwandererhilfe.de ist ein deutschsprachiges Informations- und Beratungsangebot für EU-Bürger, die dauerhaft ins europäische Ausland auswandern möchten. Der Fokus liegt auf praktischer, verlässlicher und rechtlich fundierter Information “ mit dem Anspruch, komplexe Behördenprozesse verständlich und zugänglich zu machen.

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Frau Marion Schanné

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