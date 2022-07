Akuter Durchfall – Behandlungsmöglichkeiten im Vergleich

Unter der Vielzahl der Therapieansätze erweist sich Apfelpulver als schonende Behandlungsmög-lichkeit bei akutem Durchfall – ohne bekannte Nebenwirkungen.

Akuter Durchfall gehört zu den häufigeren Darmerkrankungen in jedem Alter. Ausgelöst durch Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger verläuft er meist harmlos. Die Beschwerden erwei-sen sich allerdings als äußerst unangenehm, und auch der Flüssigkeits- und Energiehaushalt kann schnell durcheinander geraten. Um hierauf zu reagieren, stehen in der Apotheke verschiedene Arten von Durchfallmedikamenten zur Verfügung, zu deren Wirkprinzipien Ihre Apothekerin, Ihr Apothe-ker Sie gerne berät. Vergleichskriterien für eine Behandlung sollten dann vor allem der schonende Umgang mit dem ohnehin schon stark belasteten Darmsystem und das Auftreten von Nebenwir-kungen sein. Zu den am häufigsten eingesetzten Wirkstoffen bei Durchfall gehört Loperamid. Lo-peramid dämpft die Bewegungen des Dickdarms, sodass vermehrt Wasser aus dem Verdauungsbrei aufgenommen und dieser dadurch eingedickt wird. Die Behandlung gilt allgemein als gut verträg-lich. Es können aber Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Verstopfung, Übelkeit und Blähungen auftreten. Bei der Selbstmedikation mit Loperamid sollte zudem eine gründliche Bera-tung in der Apotheke erfolgen, da es eine Reihe von Gegenanzeigen für die Einnahme gibt. Ein an-derer Wirkstoff mit dem Namen Racecadotril hemmt die Abgabe von Wasser in den Darm und verhindert so das Auftreten überschüssiger Flüssigkeit. Als Nebenwirkung von Racecadotril werden Kopfschmerzen angegeben. Weitere Behandlungsansätze basieren auf Medizinischer Kohle, Hefen, Probiotika oder Gerbstoffen. Diese Heilmittel scheinen einen gewissen Effekt beim Andicken des Stuhls zu haben. Ihre Wirkung gilt allerdings noch nicht als sicher durch Studien belegt. Bleibt – in Anlehnung an die traditionell angewendete Rohapfeldiät – die Behandlungsmöglichkeit auf der Ba-sis von Apfelpulver und dem darin konzentriert enthaltenen Pektin. Mit diesem Wirkprinzip kommt eine besonders schonende Behandlungsmöglichkeit von akutem Durchfall zur Anwendung, die zu-dem noch – im Gegensatz zu den vorher aufgezeigten Ansätzen – frei von bekannten Neben-wirkungen ist. Genutzt wird hierbei das ausgezeichnete Quellvermögen, mit dem der natürliche Ballaststoff Pektin die bei Durchfall entstehende überschüssige Flüssigkeit in sich aufzunehmen und den Darminhalt so auf natürliche Weise einzudicken vermag. Die Durchfallsymptome werden gelindert, die Darmgesundheit wird wieder hergestellt, und der Darm kann seine normale Tätigkeit fortführen. In der Apotheke ist Apfelpektin in konzentrierter Form unter dem Markennamen Aplona® als getrocknetes Apfelpulver erhältlich. Aplona® greift das Wirkprinzip des Apfels auf und bietet eine zeitgemäße Form der Apfeltherapie bei Durchfallerkrankungen. Aplona® ist einfach in der Anwendung im Portionsbeutel und es schmeckt angenehm nach Apfel! Unter den zahlreichen in der Apotheke erhältlichen Durchfallmedikamenten ermöglicht Apfelpulver eine besonders scho-nende Behandlung, die vor allem ohne bekannte Nebenwirkungen funktioniert. So kann Aplona® in jedem Alter die Darmgesundheit unterstützen. Kinder mögen den Apfelgeschmack. Ältere Menschen setzen u.a. auf die schonende Wirkung und gesundheitsbewusste Nutzer schätzen das natürliche Wirkprinzip. Aplona® wird seit vielen Jahren traditionell zur Besserung der Symptome bei akutem unkompliziertem Durchfall angewendet. Informieren Sie sich unter www.aplona.de und fragen sie Ihre Ärztin/ Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin/Ihren Apotheker. Sie oder er berät Sie gerne.

Aplona® Apfelpulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Wirkstoff: Apfelpulver getrocknet

Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: Zur Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen, neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr und Diätmaßnahmen. Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung zur Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Aplona® Apfelpulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Aplona® Wirkstoff: Apfelpulver, getrocknet Zusammensetzung: 1 Portionsbeutel mit 5,376 g Pulver enthält: Wirkstoff 4,9 g getrocknetes Apfelpulver.

Sonstige Bestandteile: Hochdisperses Siliciumdioxid, Maisstärke. Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: zur Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen, neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr und Diätmaßnahmen. Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung zur Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfall-erkrankungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Gegenanzeigen: Aplona® darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Apfelpulver oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Nebenwirkungen: Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

