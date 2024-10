Alaska Energy Metals wird das Ressourcenpotenzial für natürlichen Wasserstoff auf dem Projekt Angliers-Belleterre in Québec, Kanada, erkunden

Eckpunkte:

– Alaska Energy Metals besitzt Claims, die an Wasserstoff-Bodengasanomalien grenzen, die vor kurzem von der Quebec Innovative Materials Corporation entdeckt wurden; diese Anomalien weisen auf das Potenzial für die Entdeckung natürlicher Wasserstoffansammlungen (auch bekannt als weißer Wasserstoff) hin.

– Weißer Wasserstoff ist eine natürlich vorkommende, geologisch entstandene Art von Wasserstoff, die als kostengünstige, emissionsarme und erneuerbare saubere Energiequelle zunehmend an Bedeutung gewinnt.

– Alaska Energy Metals Claims decken das Ausgangsgestein, mögliche Gasmigrationswege und potenzielles Speichergestein ab, in dem sich Wasserstoffgas ansammeln kann.

– Wasserstoff, der durch die Untersuchung von Gasen im Boden nachgewiesen wird, könnte zur Entdeckung von Wasserstoffgasansammlungen führen, die in Gestein unter der Oberfläche eingeschlossen sind.

– Alaska Energy Metals plant die Entnahme von Bodengasproben als ersten Schritt zur Bewertung des Potenzials für die Ansammlung von weißem Wasserstoff auf seinen Claims Angliers-Belleterre.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 16. Oktober 2024 / IRW-Press / Alaska Energy Metals Corporation (TSX-V: AEMC, OTCQB: AKEMF) (Alaska Energy Metals, AEMC oder das Unternehmen) gab heute seine Pläne zur Durchführung einer Wasserstoff-Bodengasuntersuchung auf einem Teil seines Projekts Angliers-Belleterre (Angliers) in Quebec bekannt, um festzustellen, ob das Projekt Potenzial für Ansammlungen von natürlichem, weißem Wasserstoff aufweist. Jüngste Daten von Bodengasproben, die vom Eigentümer der angrenzenden Claims, Quebec Innovative Materials Corporation, veröffentlicht wurden, veranschaulichen das Potenzial für Wasserstoffansammlungen im Lake Timiskaming-Becken in West-Quebec, das verschiedene Teile des Grünsteingürtels Baby auf AEMCs Claim-Block Angliers kreuzt (Abbildung 1). Die Ansammlung von Wasserstoff in dem Becken ist wahrscheinlich auf die Serpentinisierung von eisenreichem Grundgebirge des Grünsteingürtels Baby zurückzuführen, das aus Serpentinit, Komatiit, Basalt, Peridotit und Eisenformationen besteht.

AEMC hat das Projekt Angliers wegen seines Nickel-Kupfer-Potenzials erworben und Explorationsarbeiten durchgeführt, die auf diese Rohstoffe ausgerichtet sind. Wir werden die Nickel-Kupfer-Ziele, die wir identifiziert haben, weiter vorantreiben. Wir sind jedoch begeistert, von der Entdeckung einer Wasserstoff-Bodengasanomalie im Lake Timiskaming-Becken durch unsere Claim-Nachbarn, die Quebec Innovative Materials Corporation, zu erfahren, sagte Gabe Graf, der leitende Geowissenschaftler von Alaska Energy Metals.

Natürlicher Wasserstoff hat als potenzieller Beitrag zu einer kohlenstoffarmen Energielandschaft an Bedeutung gewonnen. Sowohl die Industrie als auch die Regierungen weltweit zeigen ein wachsendes Interesse an der Erforschung von natürlichem Wasserstoff, der einen wichtigen Teil des künftigen Energiemixes ausmachen könnte. Die Bildung von weißem Wasserstoff erfordert die richtigen Gesteinsarten und geologischen Prozesse, um Wasserstoffgas zu erzeugen, sowie Gasmigrationswege und geologische Fallen oder Speichergesteine, in denen sich das Gas ansammeln kann. Es scheint, dass wir diese Merkmale auf unseren Claims vorliegen. Unsere geplanten Arbeiten werden dazu beitragen, festzustellen, ob es auf unseren Claims tatsächlich Potenzial für weißes Wasserstoffgas gibt.

Das Unternehmen plant die Entnahme von etwa 400 Bodengasproben auf sechs Linien in seinem Claim-Block. Fünf dieser Linien werden in der Nähe des interpretierten Kontakts des Lake Timiskaming-Beckens mit dem Grünsteingürtel Baby entnommen, wo das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Bruchdichte und die tief liegenden Verwerfungen ausreichen könnten, um einen Weg für den während der Serpentinisierung entstandenen Wasserstoff zur Oberfläche zu schaffen. Der im Boden nachgewiesene Wasserstoff könnte ein Hinweis auf Wasserstoffgas sein, das unter der Oberfläche eingeschlossen ist. Darüber hinaus wird eine Reihe von Proben über anstehenden Serpentinit, Komatiit, Eisenformationen und Basaltgestein entnommen, um das Potenzial für die Entstehung von Wasserstoff außerhalb des Beckens zu analysieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77153/AEMC_101624_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Linien der von AEMC geplanten Bodengasuntersuchungen auf dem Projekt Angliers-Belleterre. Die geologische Karte stammt von SIGÉOM (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts).

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Gabriel Graf, Chief Geoscientist des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

ÜBER ALASKA ENERGY METALS

Alaska Energy Metals Corporation (AEMC) ist ein in Alaska ansässiges Unternehmen mit Niederlassungen in Anchorage und Vancouver, das sich der nachhaltigen Beschaffung von kritischen Rohstoffen für die nationale Sicherheit und eine positive Energiezukunft verschrieben hat und seinen Aktionären gleichzeitig erstklassige Renditen beschert.

AEMC konzentriert sich auf die Abgrenzung und Erschließung der großen polymetallischen, aus mehrfacher Sicht kritischen Lagerstätte Eureka, die sich für den großformatigen Abbau eignet und die Mineralien Nickel, Kupfer, Kobalt, Chrom, Eisen, Platin, Palladium und Gold enthält. Das Vorzeigeprojekt Nikolai befindet sich im Landesinneren von Alaska im Nahbereich zur bestehenden Transport- und Energieinfrastruktur und hat beste Aussichten, zu einer bedeutenden heimischen Quelle von strategischen Energiemetallen für Nordamerika zu werden. AEMC besitzt noch ein zweites Projekt im Westen der Provinz Quebec – das Projekt Angliers-Belleterre, welches Potenzial für die Auffindung von hochgradigen Nickel-Kupfer-Sulfid-Lagerstätten und weißem Wasserstoff bietet. Heutzutage erfordert die Materialbeschaffung große Kompetenzen im Umweltschutz, in der Emissionsreduktion und im verantwortungsvollen Management von Human- und Finanzkapital. AEMC arbeitet jeden Tag daran, sich den Respekt und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu verdienen und aufrechtzuerhalten, und ist davon überzeugt, dass Leistungen im ESG-Bereich an den Maßnahmen gemessen werden und von oben gelenkt werden müssen.

Gregory Beischer

Gregory Beischer, President & CEO

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze) enthalten, einschließlich der Absicht, Bodengasuntersuchungen auf dem Projekt Angliers durchzuführen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören aufsichtsrechtliche Maßnahmen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder öffentlichen Bekanntgabe der Ergebnisse von Änderungen an den hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, widerzuspiegeln. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

