Aleafia Health erweitert die bahnbrechende Wellnessmarke Noon & Night mit der Einführung des CBD-Rollers Freshly Minted

TORONTO, 14. Juni 2021 -Aleafia Health Inc. (TSX: AH, OTCQX: ALEAF) (Aleafia Health oder Unternehmen), ein weltweit führender Anbieter von Cannabis-Wellness-Produkten und -Dienstleistungen, gab heute mit der Einführung des CBD-Rollers Freshly Minted, des ersten seiner Art, die Erweiterung der bahnbrechenden Cannabis-Wellnessmarke Noon & Night des Unternehmens bekannt. Der nach Pfefferminze duftende CBD-Roller bietet Cannabisverbrauchern und -patienten durch die lokale Anwendung auf Haaransatz, Nacken, Stirn und Schultern ein beruhigendes, aromatisches Erlebnis.

Noon & Night und unser Freshly-Minted-Roller, der erste auf dem Markt, sind perfekt positioniert, um von der deutlichen und wachsenden Nachfrage nach CBD-dominierten Wellnessprodukten in Formaten zu profitieren, die sowohl Cannabis-Liebhabern als auch Anfängern vertraut sind, meinte Geoffrey Benic, CEO von Aleafia Health. Die frühe Marktführerschaft unseres Wellnessportfolios spricht für den wachsenden Ruf unseres Teams für innovative Produktentwicklung. Unsere breitere Produktportfoliostrategie zahlt sich aus, denn wir konnten im Segment für erwachsene Anwender unser umsatzstärkstes Quartal verzeichnen.“

Herr Benic kaufte am 10. Juni 2021 auf dem öffentlichen Markt weitere Stammaktien des Unternehmens und besitzt nun insgesamt 357.000 Stammaktien, die alle mit persönlichen Finanzmitteln erworben wurden.

Wir verfolgen weiterhin unser erklärtes Ziel, margenstarke Cannabisprodukte auf den Markt zu bringen und für Aktionäre, Patienten und Verbraucher zusätzliche Werte zu schaffen.

Der im Produktinnovationszentrum von Aleafia Health in Paris, Ontario (Kanada), entwickelte und hergestellte CBD-Roller passt diskret in die Handfläche und enthält eine kuratierte Mischung aus ätherischen Ölen wie Pfefferminze, Lavendel, Vetiver und Eukalyptus sowie 200 mg CBD.

Mit dem Freshly-Minted-Roller setzt das Unternehmen die Expansion der hochdifferenzierten Marke Noon & Night fort, die bereits die Omega-CBD-Softgele und die Lavender-Fizz-Badebomben umfasst – beides die ersten Produkte ihrer Art. Gemäß Daten des Ontario Cannabis Store stehen die in ihrer Kategorie führenden Badebomben seit dem 1. Mai sowohl nach Umsatz als auch nach verkauften Einheiten in der Kategorie Bad & Dusche an erster Stelle.

Kontaktperson für Anleger & Medien:

Nicholas Bergamini, VP Investor Relations

1-833-879-2533

IR@AleafiaHealth.com

MEHR ERFAHREN: www.AleafiaHealth.com

Über Aleafia Health

Aleafia Health ist ein vertikal integriertes kanadisches Cannabisunternehmen, das über eine bundesstaatliche Lizenz verfügt und Gesundheits- und Wellnessleistungen mit Cannabisbezug sowie Cannabisprodukte in Kanada anbietet und auch in Australien und Deutschland tätig ist. Das Unternehmen betreibt medizinische Versorgungseinrichtungen, Ausbildungszentren und Produktionsanlagen für die Herstellung und den Verkauf von Cannabis.

Aleafia Health besitzt vier bedeutende lizenzierte Cannabisproduktionsanlagen, einschließlich der ersten großen legalen Anlage für den Anbau im Freien in der kanadischen Geschichte. Das Unternehmen produziert ein vielseitiges Portfolio an kommerziell bewährten, margenstarken Derivatprodukten, einschließlich Öle, Kapseln, Lebensmittel, sublinguale Streifen und Vapes. Aleafia Health ist international auf drei Kontinenten tätig und betreibt das größte nationale Netz an Kliniken und Ausbildungszentren für medizinischen Cannabis, in denen Ärzte, Pflegepersonal und Pädagogen tätig sind.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, antizipieren oder glauben oder Variationen solcher Wörter und Sätze identifiziert werden oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden können, könnten oder würden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind, einschließlich der Risiken, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf dem Profil des Unternehmens SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch die geltende Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aleafia Health Inc.

Benjamin Ferdinand

8810 Jane Street 2nd Floor

L4K 2M9 Concord

Kanada

email : ir@aleafiahealth.com

Pressekontakt:

Aleafia Health Inc.

Benjamin Ferdinand

8810 Jane Street 2nd Floor

L4K 2M9 Concord

email : ir@aleafiahealth.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stoffwechseltherapie des Herzens DeFi Technologies schließt Erwerb von 10 % von SDK:meta ab