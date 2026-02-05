Alexander Thein | AI-Mentoring: TÜV-zertifizierte KI-Governance für EU AI Act und ISO 42001-Compliance

TÜV-zertifizierter KI-Beauftragter verbindet Risikoklassifizierung, EU AI Act-Dokumentation und kontinuierliches Monitoring zu einem durchgängigen Governance-Ansatz für Verwaltungen und Unternehmen.

Weitnau, 05.02.2026 – Alexander Thein | AI-Mentoring stellt ein Angebot für KI-Governance vor, das auf der Tätigkeit als TÜV-zertifizierter KI-Beauftragter basiert. Im Mittelpunkt stehen eine strukturierte Risikoklassifizierung, die Dokumentation von KI-Systemen im Sinne des EU AI Act sowie ein kontinuierliches Monitoring im Betrieb. Damit adressiert das Angebot technische, organisatorische und rechtliche Aspekte der KI-Nutzung – von der Einordnung eines Anwendungsfalls bis zur laufenden Kontrolle nach dem Go-Live.

Governance für KI: Risiken einordnen, Verantwortlichkeiten klären

Der Einsatz von KI-Systemen bringt Chancen, aber auch neue Anforderungen an Steuerung und Kontrolle mit sich. Alexander Thein | AI-Mentoring setzt daher bei der Risikoklassifizierung an: KI-Anwendungen werden im Hinblick auf mögliche Auswirkungen, den Kontext der Nutzung und die erforderlichen Kontrollmaßnahmen bewertet. Ziel ist eine nachvollziehbare Grundlage für Entscheidungen – etwa, welche Prüf- und Freigabeprozesse sinnvoll sind, welche Verantwortlichkeiten im Unternehmen definiert werden müssen und welche organisatorischen Leitplanken die Nutzung begleiten.

Das Angebot orientiert sich dabei an einer Governance-Perspektive, die Technik, Organisation und Recht zusammenführt. Diese Verzahnung ist besonders relevant, weil KI-Systeme nicht nur technisch funktionieren müssen, sondern auch in Prozesse eingebettet sind, in denen Rollen, Zuständigkeiten, Dokumentationspflichten und Kontrollroutinen klar geregelt sein sollen.

„KI-Governance bedeutet für Unternehmen, Risiken nicht nur zu sehen, sondern sie strukturiert zu bewerten und so zu steuern, dass KI verantwortbar eingesetzt werden kann“, sagt Alexander Thein von AI-Mentoring. „Dazu gehören technische Prüfungen genauso wie nachvollziehbare Dokumentation und klare organisatorische Zuständigkeiten.“

EU AI Act: Dokumentation als Grundlage für Nachvollziehbarkeit und Compliance

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Dokumentation nach EU AI Act. Alexander Thein unterstützt dabei, die erforderlichen Informationen zu KI-Systemen strukturiert zu erfassen und konsistent zu halten. Dazu zählt insbesondere die Aufbereitung von Grundlagen, die für Transparenz und interne Nachvollziehbarkeit wichtig sind – beispielsweise im Hinblick auf Zweck, Einsatzkontext und die vorgesehenen Kontrollmechanismen.

Im praktischen Betrieb entsteht Dokumentation häufig verteilt: in technischen Unterlagen, Prozessbeschreibungen oder internen Richtlinien. Das Angebot von Alexander Thein zielt darauf, diese Anforderungen so zu bündeln, dass sie für Unternehmen handhabbar bleiben und in der täglichen Arbeit nutzbar sind. Im Ergebnis entsteht eine Dokumentationsbasis, die Governance-Entscheidungen unterstützt und als Bezugspunkt für Reviews, Anpassungen und interne Abstimmungen dient.

Ergänzend dazu setzt Alexander Thein auf kontinuierliches Monitoring von KI-Systemen. Der Fokus liegt darauf, KI nicht als einmaliges Projekt zu betrachten, sondern als System, das im Einsatz beobachtet werden muss: Rahmenbedingungen können sich ändern, Datenlagen können sich verschieben, und auch die Nutzung im Unternehmen entwickelt sich weiter. Ein Monitoring-Ansatz schafft dafür eine kontinuierliche Sicht auf den laufenden Betrieb und hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen abzuleiten.

„Dokumentation und Monitoring gehören zusammen: Was festgelegt und beschrieben ist, muss sich im Betrieb auch wiederfinden und überprüfbar bleiben“, sagt Alexander Thein. „So entsteht eine belastbare Grundlage, um KI über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu steuern.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alexander Thein | AI-Mentoring

Herr Alexander Thein

Im Kreuztal 2

87480 Weitnau

Deutschland

fon ..: +49 (0)8375 6197525

web ..: https://ai-mentoring.ai

email : a.thein@ai-mentoring.ai

AI-Mentoring (ai-mentoring.ai) ist ein Angebot von Alexander Thein und unterstützt Organisationen bei der verantwortbaren Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Der Schwerpunkt liegt auf KI-Governance, die technische, organisatorische und rechtliche Fragestellungen zusammenführt – insbesondere rund um Risikoklassifizierung, strukturierte Dokumentation und Monitoring von KI-Systemen. AI-Mentoring hat seinen Sitz in Weitnau (Deutschland).

Pressekontakt:

Alexander Thein | AI-Mentoring

Herr Alexander Thein

Im Kreuztal 2

87480 Weitnau

fon ..: +49 (0)8375 6197525

email : a.thein@ai-mentoring.ai

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ihr verlässlicher Immobilienmakler in Salzburg – LORENZ Immobilien Agentic Commerce Webinar von TechDivision – Wie KI-Agenten den E-Commerce grundlegend verändern