Algo Grande Copper: Phase-II-Bohrungen und neue Porphyr-Ziele am Adelita-Projekt in Mexiko

Algo Grande Copper beschleunigt das Bohrprogramm auf Adelita. Neue Magnetikdaten identifizieren drei potenzielle Porphyrzentren und stärken das Potenzial für bedeutende Kupfer-Gold-Entdeckungen.

Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; OTC: ALGRF; FRA: KM00) verzeichnet signifikante operative Fortschritte auf dem vollständig kontrollierten Adelita-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Eine hochauflösende UAV-Magnetikuntersuchung hat in der Tiefe drei potenzielle porphyrbezogene Intrusivzentren abgegrenzt. Parallel dazu schreitet das 8.000 Meter umfassende Phase-II-Bohrprogramm schneller als geplant voran, wobei das zweite Bohrloch bereits abgeteuft wird.

Die laufende Bohrkampagne zielt mit insgesamt 21 geplanten Löchern auf signifikante Projekt-Erweiterungen ab. Der Großteil der Meter fokussiert sich auf die Ausdehnung des Cerro-Grande-Skarns. Weitere Bohrungen sind für erste Tests auf Cerro Potrero South sowie auf dem epithermalen Ziel Las Trancas vorgesehen. Um den Abschluss des Programms zu beschleunigen, wird in Kürze ein zweites Bohrgerät mobilisiert. Erste Analyseergebnisse erwartet das Management für August 2026.

Die Auswertung der neuen, hochauflösenden Drohnendaten liefert ein deutlich schärferes Zielbild und stützt das Modell eines multizentralen Porphyr-Skarn-Systems entlang eines 6,5 Kilometer langen strukturellen Korridors. Im Vergleich zu früheren VTEM-Messungen zeigt sich der Cerro-Grande-Skarnkorridor nun nicht mehr als breite Einzelanomalie, sondern als eine Serie diskreter, langgestreckter magnetischer Hochs. Dies deutet auf mehrere übereinanderliegende Skarnkörper hin, die abseits der bisherigen Entdeckung noch völlig ungetestet sind.

Konkret grenzt die 3D-Modellierung drei primäre Zielgebiete ein, die als geologische Quelle der oberflächigen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung in Frage kommen. Neben einem tieferen Zentrum direkt unter dem hochgradigen Cerro-Grande-Skarn wurde mit La Corona eine neue, bislang nicht erbohrte Intrusion identifiziert. Diese korreliert an der Oberfläche mit starken Kupferanomalien und historischen Gesteinsproben von bis zu zwei Prozent Kupfer. Die größte magnetische Anomalie der Liegenschaft befindet sich bei Mezquital, wo eine signifikante Molybdän-Signatur auf einen Vererzungskörper mit einer Ausdehnung von über zwei Kilometern hinweist. Die laufenden Bohrungen sollen diese vielversprechenden geophysikalischen Modelle nun in der Tiefe geologisch bestätigen.

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