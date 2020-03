Algorithmus versus Individualität? – Studie zur Bedeutung der Künstlichen Intelligenz für das menschliche Ich

Marco Fumagalli untersucht in „Algorithmus versus Individualität?“ die Frage, auf welche Weise KI das Leben von Menschen beeinflussen kann und könnte.

Die Künstliche Intelligenz (KI) kommt heutzutage in vielen Formen und macht das Leben vieler Menschen einfacher, doch sie ist auch ambivalent. KI kann immerhin nicht nur eine nützliche Maschine sein, sondern auch zum problematischen Konkurrenten des selbstbestimmten Menschen werden. Der Autor erklärt, dass namhafte Kritiker bereits vor den Folgen einer auf dem selbstlernenden Algorithmus beruhenden, d.h. autonomen KI, warnen. Diese kann den Menschen laut dem Autoren in eine Fremdbestimmung führen, wie die Menschheit sie schon vor der Epoche der Aufklärung hatte. Nur kommt jetzt die „selbstverschuldete Unmündigkeit“ (Kant) nicht von „oben“, sondern von „unten“, vom nominalistisch geprägten Physikalismus der Neuzeit, dessen neustes Werk die KI ist.

Als Beispiel verwendet das kritische Buch „Algorithmus versus Individualität?“ von Marco Fumagalli das moderne Smartphone, das heutzutage so gut wie alle immer mit sich tragen. Es erkennt Sprachen und übersetzt sie in Echtzeit, macht das Gerät aber auch zur idealen Superwanze für den „Big Brother“. Überwachungsstaaten und IT-Grosskonzerne wissen das natürlich zu nutzen. Und es ist dieselbe Technik, die auch in autonomen Waffensystemen, z.B. Kampfdrohnen, verwendet wird. Der Autor will den Lesern mit seinem Buch die Augen öffnen und regt auf ansprechende Weise zum Nachdenken über moderne Technik an.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

