Alkaline Fuel Cell Power Corp.: Live-Webcast mit CEO Frank Carnevale am 1. Dezember auf VirtualInvestorConferences.com

TORONTO, Ontario, 23. November 2022 – Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB: ALKFF) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) (PWWR oder das Unternehmen), eine diversifizierte Investmentplattform, die Assets im Bereich erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energien sowie Cleantech entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass Frank Carnevale, der CEO von PWWR, am 1. Dezember 2022 live eine Unternehmenspräsentation auf VirtualInvestorConferences.com halten wird.

DATUM: 1. Dezember 2022

UHRZEIT: 12.30 – 13.00 Uhr (EST)

LINK: bit.ly/3WBnUTQ

Frank Carnevale, der CEO von PWWR, wird jeweils am Freitag, den 2. Dezember zwischen 13:00 Uhr (EST) und 17:00 Uhr (EST), am Montag, den 5. Dezember von 9:00 Uhr (EST) bis 12:00 Uhr (EST) sowie am Dienstag, den 6. Dezember zwischen 9:00 Uhr (EST) und 17:00 Uhr (EST) für Einzelgespräche mit Privatanlegern und institutionellen Investoren zur Verfügung stehen.

Bei dieser interaktiven Online-Live-Veranstaltung können die Anleger dem Unternehmen in Echtzeit Fragen stellen. Sollte es den Teilnehmern nicht möglich sein, am Tag der Konferenz live dabei zu sein, steht ihnen im Anschluss an die Veranstaltung der aufgezeichnete Webcast zur Verfügung.

Den Anlegern wird empfohlen, sich schon im Vorfeld zu registrieren und den Online-Systemcheck durchzuführen, um das Teilnahmeprozedere zu beschleunigen und Vorabinformationen über die Veranstaltung zu erhalten.

Weitere Einzelheiten über die Veranstaltung erfahren Sie unter www.virtualinvestorconferences.com.

ÜBER VIRTUAL INVESTOR CONFERENCES®

Virtual Investor Conferences (VIC) ist die führende proprietäre Konferenzreihe für Anleger, die börsennotierten Unternehmen eine interaktive Plattform für den direkten und nahtlosen Austausch mit den Anlegern bietet.

VIC wurde speziell dafür entwickelt, Unternehmen mit einer Echtzeitlösung für das Investoren-Engagement einen effizienteren Zugang zu den Anlegern zu ermöglichen. VIC repliziert die Komponenten einer Investorenkonferenz vor Ort und bietet Unternehmen erweiterte Möglichkeiten, um mit den Anlegern in Kontakt zu treten, gezielte Einzelgespräche zu planen und ihre Präsentationen mit dynamischen Videoinhalten aufzuwerten. Als Akzelerator der nächsten Stufe des Investoren-Engagements versorgt Virtual Investor Conferences ein globales Netzwerk von privaten und institutionellen Investoren mit führenden Lösungen für die Anlegerkommunikation.

Virtual Investor Conferences

John M. Viglotti

SVP Corporate Services, Investor Access

OTC Markets Group

(212) 220-2221

johnv@otcmarkets.com

ÜBER ALKALINE FUELL CELL POWER CORP.

Das Unternehmen ist eine diversifizierte Investitionsplattform, die erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energieanlagen sowie CleanTech entwickelt. Wir bringen Power to the People und kombinieren eine stabile Einnahmequelle mit einer zukunftsorientierten Vision, um unsere fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu kommerzialisieren, sodass der massive Bedarf des globalen Marktes gedeckt und letztlich überzeugende Renditen für Investoren generiert werden.

Das Unternehmen arbeitet über zwei globale Geschäftsbereiche: Fuel Cell Power NV, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Belgien, und PWWR Flow Streams (PWWR Flow), eine Marke des Unternehmens in Kanada.

– Fuel Cell Power NV konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs- (Mikro-KWK)-Systemen sowie von netzunabhängigen und Notstromgeneratoren, die auf fortschrittlicher alkalischer Brennstoffzellentechnologie basieren, die keine CO2-Emissionen erzeugt. Fuel Cell Power NV arbeitet an Meilensteinen, um 2024 eine kommerzialisierte alkalische Brennstoffzelle zu liefern.

– PWWR Flow konzentriert sich auf die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK)-Anlagen. PWWR Flow-Anlagen bieten Effizienzsteigerungen von über 20 % bei geringeren Kosten für Kunden in Wohn- und Geschäftsanwendungen. PWWR Flow hat bereits einen Vertrag über die Bereitstellung seiner bestehenden KWK-Anlagen in Toronto (Kanada) abgeschlossen und verfügt über eine zusätzliche Pipeline potenzieller Verträge im Wert von derzeit über $50 Millionen.

Das Unternehmen ist gut positioniert, um den Menschen in der globalen Energiewende Power to the People zu liefern und gleichzeitig eine diversifizierte CleanTech-Wachstumsplattform für Investoren zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fuelcellpower.com/ und das Unternehmen hält Investoren und andere interessierte Stakeholder dazu an, ihm auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube zu folgen.

Die Stammaktien sind an der NEO Exchange (NEO) unter dem Symbol PWWR, der OTC Venture Exchange (OTCQB) unter dem Symbol ALKFF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 77R und der WKN A3CTYF zum Handel zugelassen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Frank Carnevale

Chief Executive Officer

Alkaline Fuel Cell Power Corp.

+1 (647) 531-8264

fcarnevale@fuelcellpower.com

www.fuelcellpower.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahme, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder dürften. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gehören unter anderem Aussagen bezüglich des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung über das JV, der Entwicklung des Pilotprojekts, der Lieferung von Strom an die Kunden, der Umwandlung von grünem Ammoniak in Wasserstoff mit Hilfe der Ammoniakspaltungstechnologie von AmmPower, der Umwandlung von Wasserstoff in saubere Energie mit Hilfe des 4-kW-Brennstoffzellengeneratorsystems von PWWR und der Verfügbarkeit von Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen dienen dem Zweck, über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich eine Stützung auf solche Aussagen und Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke, wie z.B. für Investitionsentscheidungen, eignet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

DIE NEO EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER NEO EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alkaline Fuel Cell Power Corp.

Partum Advisory Services Corp.

810 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@partumadvisory.com

Pressekontakt:

Alkaline Fuel Cell Power Corp.

Partum Advisory Services Corp.

810 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : info@partumadvisory.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



