Alkaline Fuel Cell Power meldet Entwicklung von Brennstoffzellen für den Markt für netzunabhängige und Notstromgeneratoren

TORONTO, Ontario, 10. August 2022 – Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (OTCQB: ALKFF) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) (AFCP oder das Unternehmen), eine diversifizierte Investmentplattform, die sich mit der Entwicklung von bezahlbaren, erneuerbaren und zuverlässigen Energiequellen und Cleantech befasst, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die laufende Entwicklung seiner 4-kW-Brennstoffzelle auf der Basis von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) durch die Entwicklung einer Reihe von Brennstoffzellen ergänzt, die auf unmittelbarere Ertragsmöglichkeiten auf den Markt für netzunabhängige Generatoren und Notstromgeneratoren abzielen.

Ein gewisser weltweiter Druck ist ein Treiber für rasches Wachstum und die Beschleunigung des Ertragspotenzials des Generatorenmarkts in einem Tempo, das den Mass-Home-Markt überholt hat. Dabei ist AFCP ideal positioniert, um seine kosteneffiziente Alkalitechnologie für die Befriedigung dieser zunehmenden Nachfrage einzusetzen, erklärte Frank Carnevale, der Chief Executive Officer von AFCP. Durch den Einsatz unserer vorhandenen Mitarbeiter und Ressourcen in Belgien und der Tschechischen Republik erwarten wir, dass wir durch den Verkauf unserer Brennstoffzellen auf dem aufstrebenden Generatorenmarkt früher Erträge generieren können.

Netzunabhängige und Notstromgeneratorensysteme

Im Jahr 2021 hatte der Markt für tragbare Generatoren ein Volumen von schätzungsweise US $ 4,6 Milliarden, wobei diese Zahl bis zum Jahr 2027 voraussichtlich auf US $ 6,7 Milliarden steigen wird, was ein CAGR von 6,5 % in dieser Periode darstellt Research and Markets: Markt für tragbare Generatoren, weltweite Branchentrends, Anteil, Wachstum, Chancen und Prognosen 2022-2027

. AFCP entwickelt derzeit Brennstoffzellen mit verschiedenen Leistungskapazitäten, um diese Märkte für netzunabhängige und Notstromgeneratoren zu bedienen, unter anderem Brennstoffzellenkonfigurationen mit erwarteter kombinierter Leistung der Generatorensysteme zwischen 40 kW und 100 kW. Diese Konfigurationen bauen auf dem aktuellen Design von AFCP für das KWK-System mit 4 kW auf, das verschiedene Membrantechnologien in größere Brennstoffzellen integriert, die für die Bedienung des Generatorenmarkts geeignet sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66999/PWWR-2022-08-10_DEPRcom.001.png

Die Gespräche mit den Integratoren dauern noch an, wobei AFCP mit diesen zusammenarbeiten wird, um Zugang zu Montage-, Vertriebs-, Marketing- und Wartungskapazitäten für Kunden zu erhalten mit dem Ziel, Systeme anzuvisieren, die mit unserer alkalischen Brennstoffzelle eine Stromleistung zwischen 40 kW und 100 kW aufweisen, unter anderem die folgenden:

– Mobilfunkmasten/Wetterstationen

– Fernstraßen-/Schienenüberwachung

– Rettungswesen und Militär

– Wohnimmobilien

– Rechnungszentren/Krankenhäuser/Industrie

Die weltweiten Akteure, die derzeit in den vorgenannten Segmenten tätig sind, liefern Dieselgeneratoren, die im Vergleich mit den emissionsfreien Alternativen, die die Brennstoffzellen von AFCP bieten, eine erhebliche CO2-Bilanz aufweisen.

Entscheidende Vorteile der Alkalitechnologie von AFCP

Die alkalische Brennstoffzellentechnologie bietet eine Reihe von wichtigen Vorteilen im Vergleich mit anderen Brennstoffzellenarten, unter anderem:

– niedrigere Kosten, da keine Edelmetalle erforderlich sind, was eine erschwingliche Massenproduktion ermöglicht;

– kann mit weniger reinem industriellem Wasserstoff betrieben werden, der bis zu 10 Teile Kohlenmonoxid pro Million enthalten kann; dies ist eine Eigenschaft, die andere Brennstoffzellentechnologien nicht bieten;

– funktioniert bei sehr niedrigen Temperaturen (-35° C); und

– weniger komplexe Anlagenperipherie (Balance of Plant).

Sich abzeichnende Trends im Segment für netzunabhängige Generatoren

Der Bausektor ist ein großer Markt, auf den 36 % des weltweiten Energieverbrauchs und 38 % der CO2-Emissionen in Verbindung mit Energie entfallen. Dieser Sektor verzeichnet eine große Nachfrage nach netzunabhängiger Stromversorgung, die momentan durch Dieselgeneratoren befriedigt wird, und gleicht dem Schwertransportsektor, zumal beide Sektoren Dieselkraftstoff als Hauptenergieträger einsetzen BBC Article on Zero-Emission Construction Sites, 22. Juni 2021

.

Infolgedessen sind große Herausforderungen im Zusammenhang mit zukünftigen Vorschriften hinsichtlich CO2 und Verschmutzung zu erwarten. Beispielsweise änderte Großbritannien im April 2022 seine Gesetzgebung dahingehend, dass der Einsatz von steuerfreiem Diesel in Generatoren eingeschränkt wird; dadurch werden mit Wasserstoff angetriebene Generatoren sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich zu einer interessanten Alternative. In ganz Europa und Großbritannien weist der Markt für Stromerzeugung jährliche Umsätze von nahezu einer Milliarde Euro auf, während sich diese auf globaler Ebene auf schätzungsweise 20 Milliarden Euro belaufen. Das Marktsegment, auf das AFCP abzielt, repräsentiert 65 % dieser Umsätze; daher erwartet das Unternehmen, dass die Nachfrage nach emissionsfreien Stromgeneratoren aufgrund der zunehmenden Emissionsbeschränkungen rasch wachsen wird AFCP-interne Marktforschung

.

Das Wachstumspotenzial dieses neuen Markts beschränkt sich nicht auf den Verkauf neuer Generatoren; es umfasst auch den Austausch installierter Generatoren, die nicht mehr den strengeren Emissionsvorschriften entsprechen. Die angenommene Zahl der installierten alten Dieselgeneratoren entspricht einem Wert von schätzungsweise 15 bis 20 Milliarden Euro in Europa und Großbritannien sowie 400 Milliarden Euro weltweit European non-road mobile machinery directive

.

Diversifizierung bietet Vorteile für das zweite Halbjahr 2022 und darüber hinaus

Am 22. Juni 2022 veröffentlichte das Unternehmen einen Ausblick auf das zweite Halbjahr 2022, wobei die Expansion von AFCP in den Markt für Notstrom- und netzunabhängige Generatoren mit unserem Vorstoß zur weiteren Beschleunigung und Verstärkung unserer Bemühungen einhergeht, Brennstoffzellen weltweit zu vermarkten. Die Integration von Brennstoffzellen in den Generatorenmarkt versetzt AFCP in die Lage, kurzfristige Erträge zu erzielen, während das Verteilungssystem für Wasserstoff, der an Haushalte zu liefern ist, weiter voranschreitet. Dies unterstützt unser langfristiges Ziel, Mikro-KWK-Stromsysteme mit alkalischen Brennstoffzellen auf den Markt zu bringen. Mit Brennstoffzellen angetriebene netzunabhängige Generatoren und Notstromgeneratoren können mit Wasserstofftanks betrieben werden, die vor Ort gelagert werden; somit entfällt der notwendige Transport des Wasserstoffs direkt an die lokalen Standorte.

ÜBER ALKALINE FUELL CELL POWER CORP. (NEO: PWWR)

AFCP ist eine diversifizierte Investitionsplattform, die erschwingliche, erneuerbare und zuverlässige Energieanlagen sowie CleanTech entwickelt. Wir bringen Power to the People und kombinieren eine stabile Einnahmequelle mit einer zukunftsorientierten Vision, um unsere fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu kommerzialisieren, sodass der massive Bedarf des globalen Marktes gedeckt und letztlich überzeugende Renditen für Investoren generiert werden.

AFCP arbeitet über zwei globale Geschäftsbereiche: Fuel Cell Power NV, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Belgien, und PWWR Flow Streams (PWWR Flow), eine AFCP-Marke in Kanada.

– Fuel Cell Power NV konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs- (Mikro-KWK)-Systemen, die auf fortschrittlicher alkalischer Brennstoffzellentechnologie basieren, die keine CO2-Emissionen erzeugt. Fuel Cell Power NV arbeitet an Meilensteinen, um 2024 eine kommerzialisierte alkalische Brennstoffzelle zu liefern.

– PWWR Flow konzentriert sich auf die Entwicklung, den Besitz und den Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungs- (KWK)-Anlagen. PWWR Flow-Anlagen bieten Effizienzsteigerungen von über 20 % bei geringeren Kosten für Kunden in Wohn- und Geschäftsanwendungen. PWWR Flow hat bereits einen Vertrag über die Bereitstellung seiner bestehenden KWK-Anlagen in Toronto (Kanada) abgeschlossen und verfügt über eine zusätzliche Pipeline potenzieller Verträge im Wert von derzeit über $50 Millionen.

AFCP ist gut positioniert, um den Menschen in der globalen Energiewende Power to the People zu liefern und gleichzeitig eine diversifizierte CleanTech-Wachstumsplattform für Investoren zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fuelcellpower.com/ und das Unternehmen hält Investoren und andere interessierte Stakeholder dazu an, ihm auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube zu folgen zu folgen.

Die Stammaktien sind an der NEO Exchange (NEO) unter dem Symbol PWWR, der OTC Venture Exchange (OTCQB) under dem Symbol ALKFF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 77R und der WKN A3CTYF zum Handel zugelassen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Frank Carnevale

Chief Executive Officer

+1 (647) 531-8264

fcarnevale@fuelcellpower.com

Zukunftsgerichtete Informationen Forward-Looking Information

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahme, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder dürften. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Technologie, das geistige Eigentum, den Geschäftsplan, die Ziele und die Strategie des Unternehmens beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen dienen dem Zweck, über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich eine Stützung auf solche Aussagen und Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke, wie z.B. für Investitionsentscheidungen, eignet. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

DIE NEO EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER NEO EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alkaline Fuel Cell Power Corp.

Partum Advisory Services Corp.

810 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@partumadvisory.com

Pressekontakt:

Alkaline Fuel Cell Power Corp.

Partum Advisory Services Corp.

810 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : info@partumadvisory.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Bauherren wünschen ein Haus aus Massivholz. Gute Planung entscheidet über Gelingen und Kostensicherheit Seitenkanalverdichter – Trocknen durch Abblasen von Wasser oder Feuchtigkeit