Alkaline Fuel kündigt Handel am OTCQB an und reicht Finanz- und Lagebericht für das erste Quartal 2022 ein

VANCOUVER, British Columbia, 17. Mai 2022 — Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR)(OTCQB:ALKFF) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) (AFCP oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Produktion von alkalischen Brennstoffzellen für die Strom- und Wärmeerzeugung für Privathaushalte, Industrie und Gewerbe weltweit beschäftigt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen konsolidierten Zwischenabschluss für das erste Quartal 2022 und den dazugehörigen Lagebericht (Management Discussion and Analysis, die MD&A) auf seinem SEDAR-Profil unter www.sedar.com veröffentlicht hat. Der Abschluss und die MD&A werden auch auf der Website des Unternehmens unter www.fuelcellpower.com veröffentlicht werden.

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass seine Stammaktien von der OTC Markets Group Inc. vom OTC Pink Sheet Open Market an den OTCQB Venture Market (der OTCBQ) hochgestuft wurden. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens am OTCQB unter dem Kürzel ALKFF begann mit der Markteröffnung am 28. März 2022. Die Stammaktien von AFCB werden nach wie vor an der NEO Exchange unter dem Kürzel PWWR und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 77R gehandelt.

Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den Handel am OTCQB. Damit kann das Unternehmen die größte Anlegerschaft der Welt erreichen, erklärt Frank Carnevale, Chief Executive Officer. Wir freuen uns, den Anlegern weitere Informationen zur Entwicklung unserer Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie zu geben und den Wert unserer kürzlich erworbenen Kraft-Wärme-Kopplungs-Projekte besser zu vermitteln.

Der von OTC Markets betriebene OTCQB-Handelsplatz bietet einen transparenten Handel mit den Aktien von Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase, die einen Mindestangebotspreis-Test erfüllen, mit ihren Finanzberichten auf aktuellem Stand sind und sich einem jährlichen Prüfungs- und Managementszertifizierungsprozess unterzogen haben. Der OTCQB wird von der United States (US) Securities and Exchange Commission als ein etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der öffentliche Informationen zur Analyse und Bewertung von Wertpapieren bereitstellt. Diese Standards bieten eine solide Grundlage für die Transparenz sowie die Technologie und die Vorschriften zur Verbesserung der Handelserfahrung für Anleger.

Das Unternehmen verfügt über ein verifiziertes Profil und ist von OTC Markets nach 12g3-2(b) zertifiziert. Anleger oder andere Interessenten in den USA können unter www.otcmarkets.com auf die Echtzeitkurse des Unternehmens sowie auf seine aktuellen Mitteilungen und andere Informationen zugreifen. Aktionäre haben nun auch einen besseren Zugang zu Informationen über den OTC Disclosure and News Service sowie zu transparenten Preisen durch ein vollständiges Handelsbuch mit Level-2-Kursen in Echtzeit.

ÜBER ALKALINE FUEL CELL POWER CORP.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungssystemen (Mikro-KWK), die auf der alkalischen Brennstoffzellentechnologie beruhen. Eine Brennstoffzelle ist ein sauberes System zur Umwandlung/Erzeugung elektrischer Energie, ähnlich wie kleine Kraftwerke, die Strom und eine entsprechende Menge an Wärme für verschiedene Zwecke liefern. Unsere Technologie, die auf der mit Wasserstoff betriebenen alkalischen Brennstoffzellentechnologie basiert, bietet eine Energiequelle, die keine CO2-Emissionen erzeugt und bei der als einziges Nebenprodukt reines Wasser anfällt, wodurch sie sich ideal für Privathaushalte und kleine bis mittlere Energiemärkte eignet. Wir glauben, dass Fuel Cell Power gut positioniert ist, um einen positiven Beitrag zur weltweiten Nachfrage nach sauberer Energie zu leisten, insbesondere in Europa, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt und die derzeitige Technologie nicht ausreicht, um den Marktbedarf zu decken. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.fuelcellpower.com/ und wir ermutigen Investoren und andere interessierte Stakeholder, uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und YouTubezu folgen. Unsere Stammaktien sind an der NEO Exchange (NEO) unter dem Symbol PWWR, der OTC Venture Exchange (OTCQB) under dem Symbol ALKFF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 77R und der WKN A3CTYF zum Handel zugelassen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Frank Carnevale

Chief Executive Officer

+1 (647) 531-8264

fcarnevale@fuelcellpower.com

