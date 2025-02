Alkane Resources Limited, ein unbekannter und unterbewerteter Goldproduzent wird die Produktion der Tomingley Mine auf über 100.000 Unzen Gold ausweiten und ihr Boda-Kaiser Projekt mit 14.7 Millionen Unzen Gold (Äq) Richtung Produktion weiterentwickeln

4. Feb 2025. Agorana Media Group, Vancouver, Canada: Alkane Resources Limited, ein unbekannter und unterbewerteter Goldproduzent wird die Produktion der Tomingley Mine auf über 100.000 Unzen Gold ausweiten und ihr Boda-Kaiser Projekt mit 14.7 Millionen Unzen Gold (Äq) Richtung Produktion weiterentwickeln.

Alkane Resources Limited (Symbol Frankfurt: AK7/ WKN 863617/ ISIN AU000000ALK9/ Symbol ASX: ALK), plant, die bestehende Produktion der Tomingley Mine von derzeit knapp 60.000 Unzen auf über 100.000 Unzen zu steigern. Die Tomingley Mine wurde im Jahr 2014 in Betrieb genommen. In unmittelbarer Nähe sollen die neuen, bereits definierten Gebiete Roswell und San Antonio mit einer kombinierten Goldressource von 1,264 Millionen Unzen und Goldreserven von zusammen 546.000 Unzen in die Produktion mit einbezogen werden. Nur diese beiden neuen Vorkommen, zusammen mit der verbleibenden Ressource der Tomingley Mine von knapp 400.000 Unzen, garantieren einen Minenbetrieb bis mindestens 2032. Analysten geben dem Unternehmen ein Kursziel von $1,25. Doch damit nicht genug!

Boda + Kaiser Projekt mit 14,7 Millionen Unzen aus der Scoping Study

Seit 2019 hat Alkane Resources mehr als 240.000 Meter auf dem Boda und Kaiser Projekt gebohrt und 2024 eine erste Scoping Studie erstellt. Das entdeckte Gold-Kupfer-Porphyrsystem hat das Potenzial, ein Milliardenprojekt zu werden. Der Nettogegenwartswert (NPV) des Boda-Kaiser Projekts wurde mit US$ 1,15 Milliarden berechnet. In der Scoping-Studie wurde definiert, dass in den ersten fünf Betriebsjahren jährlich 159.000 Unzen Gold und 35.600 Tonnen Kupfer produziert werden. Über die Lebensdauer der Mine von 17 Jahren würde ein undiskontierter freier Cashflow von US$ 3,6 Milliarden generiert werden. Die Berechnungen in der Scoping-Studie basieren auf einem Preis von US$ 2.200 pro Unze Gold und US$ 4,30 pro Pfund Kupfer im Jahr 2024. Mit Produktionskosten (AISC) von nur US$ 400 (durch Berücksichtigung der Kupfernebenprodukte) erscheint es als eine hochprofitable Unternehmung. Wir sind der Meinung, dass hier noch viel Luft nach oben ist, wenn man nur an den aktuellen Goldpreis von deutlich über US$ 2.700 pro Unze denkt. Alkane Resources führt hier weitere Studien und Untersuchungen durch, um das Gebiet weiter zu definieren. Ebenfalls besteht deutliches Potential die Ressource noch zu erweitern.

Alkane Resources steht zweifellos vor einer deutlichen und signifikanten Neubewertung. Nicht nur die geplante Ausweitung der Tomingley Mine auf ein Produktionsvolumen von ca. 100.000 Unzen Gold pro Jahr, sondern natürlich auch die zweite Lagerstätte Boda-Kaiser geben dazu ausreichend Anlass. Alkane Resources hat bereits alles was zur Produktionssteigerung auf die 100.000 Unzen benötigt wird. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass das Bewertungsupdate der Analysten für Alkane deutlich höher ausfallen wird. Wir sind gespannt und können goldaffinen und risikobewussten Anlegern nur empfehlen, sich diese Aktie unbedingt ins Depot zu legen. Wir denken diese Aktien ist ein STRONG BUY.

Für mehr Information, sowie Downloads von Research- und Analystenberichte besuchen Sie bitte unsere deutsche Webseite unter: www.rohstoffpower.de. Für Informationen in englischer Sprache besuchen Sie bitte auch gerne die Webseite der Gesellschaft unter: www.alkane.com.au .

