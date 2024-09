ALLATRA-Präsidentin Maryna Ovtsynova nahm am hochrangigen Treffen der USCIRF teil

Maryna Ovtsynova legt Bericht über globale destruktive Aktivitäten von Anti-Sekten Organisationen der USCIRF vor. Trotz Verfolgung setzt sie sich weltweit für Menschenrechte ein.

Maryna Ovtsynova, Präsidentin der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA, ist eine Aktivistin auf dem Capitol Hill. Sie befasst sich mit der Analyse von Gesetzestexten, die sich auf die atmosphärischen und geophysikalischen Auswirkungen des Klimawandels auf die Zivilgesellschaft und die nationale Sicherheit konzentrieren. Neben ihrem Engagement auf dem Capitol Hill absolviert Frau Ovtsynova ein Aufbaustudium an der Kennedy School of Government der Harvard University und nimmt am einjährigen Programm für Verhandlungsführung an der Harvard Law School teil. Frau Ovtsynova hält regelmäßig Vorträge zu klimabezogenen Themen an renommierten Plattformen wie dem National Press Club in Washington D.C. Maryna ist Mitglied des Teams von Dr. A. Egon Cholakian, das seine Forschungsergebnisse im Jahr 2025 in einem führenden US-amerikanischen National Defense Center vorstellen wird, wobei eine Zusammenstellung ausgewählter Papiere anschließend den Joint Chiefs of Staff, dem US-Verteidigungsministerium, vorgelegt wird.

Politische Verfolgung aufgrund von klimabezogenen Aktivitäten

Im Zuge ihres klimabezogenen Engagements musste Maryna Ovtsynova die Konsequenzen politischer Verfolgung in mehreren feindlich gesinnten Gerichtsbarkeiten auf sich nehmen. Ihre Klimaaktivitäten haben sich im weiteren Verlauf auf Menschenrechtsfragen ausgeweitet. Seit 2015 ist die Organisation ALLATRA einer groß angelegten Diffamierungskampagne ausgesetzt, die von der russischen Anti-Sekten Organisation RACIRS gesteuert wird. Durch die Agenten in allen drei Bereichen der Regierung sowohl in Russland als auch in der Ukraine und mit erheblichem Einfluss in den Medien ist es RASIRS gelungen, die Teilnehmer von ALLATRA zu verfolgen und zu terrorisieren.

Standhaftigkeit von ALLATRA-Teilnehmern

Die Aktivitäten der Antikultisten wurden bei den Ermittlungen zur Verfolgung von IGB ALLATRA und seinen Mitgliedern deutlich. Diese mussten zehn Jahre lang gewaltsame Verfolgungsmethoden der Antikultisten ertragen und waren mit Entmenschlichung und gewalttätigen Angriffen konfrontiert. Trotz dieser Strapazen blieben die ALLATRA-Teilnehmer standhaft und unterstützten den Fortgang der Ermittlungen. Dank des heldenhaften Durchhaltevermögens der ALLATRA-Teilnehmer konnten die Methoden der psychologischen Manipulation durch die Anti-Sekten Agenten aufgedeckt werden.

Präsentation des Berichts über illegale Anti-Sekten Aktivitäten

Angesichts dieser negativen Ereignisse engagierte sich Maryna Ovtsynova bei der U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), einer Behörde der US-Bundesregierung. Aufgrund ihrer einzigartigen „Insider“-Informationen wurde sie gebeten, einen „Informations- und Analysebericht über die illegalen Aktivitäten von Anti-Sekten Organisationen in der Ukraine und international“ zu präsentieren. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Organisation von Anhörungen im Kongress zur unrechtmäßigen Verfolgung von ALLATRA und seinen Teilnehmern sowie die Untersuchung der illegalen Aktivitäten von Anti-Sekten Organisationen und Einzelpersonen, die in Anti-Sekten Tätigkeiten involviert sind. Da sie in diesem Einflussbereich tätig ist, ist Frau Ovtsynova gut mit dem Foreign Agents Registration Act des US-Justizministeriums vertraut, unter dem die Organisation ALLATRA ordnungsgemäß registriert ist.

Auf dem Treffen wurden die groß angelegten destruktiven Aktivitäten von Anti-Sekten Organisationen und ihren Vertretern in verschiedenen Ländern erörtert und der Schaden hervorgehoben, den sie Milliarden von Menschen zufügen. Die Teilnehmer des Treffens beleuchteten insbesondere die schockierenden und illegalen Aspekte dieser Aktivitäten, die seit über 30 Jahren straflos geblieben sind.

Die Rolle von RACIRS im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Ein besonderes Augenmerk galt den Aktivitäten der „Russischen Vereinigung der Zentren zur Erforschung von Religionen und Sekten“ (RACIRS) in der Ukraine und deren Rolle bei der Anstiftung zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine. RACIRS hat über sein internationales Anti-Sekten Netzwerk spaltende Ideologien verbreitet und Konflikt geschürt. Vor der militärischen Aggression Russlands propagierte RACIRS eine anti-ukrainische Rhetorik und bezeichnete die Ukraine als „sektenähnlichen Staat“ und „Terroristen“, was nach Ansicht Mancher zur Rechtfertigung des Angriffs beitrug. Eine solche Darstellung führte dazu, die Ukraine als „Bedrohung“ zu betrachten, die eine Intervention erfordere, und erleichterte die Rechtfertigung der militärischen Aktionen.

Die Bedrohung durch Anti-Sekten Gruppen

Vertreter der US-Bundeskommission warfen eine dringende Frage auf: Warum existiert das Netzwerk der Anti-Sekten Organisationen, die an Völkermord und Informationsangriffen beteiligt sind, immer noch? Warum wurden die Antikultisten, ihre Agenten und diejenigen, die sich für den Antikultismus einsetzen, nicht für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen? Die durch ihre Aktivitäten verursachten Schäden und Leiden übertreffen bei weitem die Folgen des Ersten und Zweiten Weltkriegs, und die Zahl der von Anti-Sekten Aktivitäten betroffenen Opfer ist erschütternd.

Die Bedrohung durch die Anti-Sekten Aktivitäten wird noch dadurch verschärft, dass sie Agenten in allen drei Bereichen der Regierung sowie in Medien und religiösen Kreisen rekrutieren. Unter dem Vorwand, „Sekten“ zu bekämpfen, betreiben Anti-Sekten Aktivisten mit Methoden der psychologischen Manipulation verdeckte Nazi-Propaganda. Unter dem Deckmantel demokratischer Gesetze destabilisieren sie die Gesellschaft von innen heraus, untergraben die Stabilität des Staates und schüren Misstrauen und Widerstand der Bevölkerung gegenüber den Behörden. In Wirklichkeit ist ihre gesamte Tätigkeit ein geopolitischer Plan, der auf die Zerstörung der Demokratie abzielt.

Aus diesem Grund wurden in der Europäischen Union Ermittlungen gegen diese Anti-Sekten Organisationen eingeleitet, da ihre Aktivitäten eine eindeutige nationalsozialistische Bedrohung darstellen. Diese Ermittlungen stellen einen wichtigen Schritt in Richtung einer globalen Verantwortlichkeit dar und zielen darauf ab, diejenigen zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen, die unter dem Deckmantel der Bekämpfung religiöser Sekten nazi-ähnliche Ideologien fördern.

Maryna Ovtsynova und Vertreter der US-Bundeskommission betonten die Notwendigkeit, die Verantwortlichen für diese destruktiven Anti-Sekten Aktivitäten zur Rechenschaft zu ziehen. Sie forderten die internationale Gemeinschaft auf, gegen diese schweren Menschenrechtsverletzungen vorzugehen.

Über Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist eine Organisation von Freiwilligen, die Teilnehmer aus über 180 Ländern vereint. Ihre Hauptziele sind die Erforschung des Klimas und der geodynamischen Veränderungen auf der Erde, die Schaffung einer offenen Plattform für die Diskussion wirksamer Lösungen für die globale Klimakrise und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Bewegung war und bleibt außerhalb von Politik und Religion. Angetrieben vom Verantwortungsbewusstsein für die Bewahrung des Planeten und die Verhinderung des Klimakollapses setzt sich ALLATRA weiterhin für eine globale Zusammenarbeit in kritischen ökologischen und sozialen Fragen ein.

