Allensbach Hochschule erneut „Digital Champion“

Unter den „Digital Champions 2026“ von „Focus Money“ und „Deutschland Test“ belegt die Allensbach Hochschule den Spitzenplatz in der Kategorie Private Hochschulen.

Die Allensbach Hochschule in Konstanz ist erneut als „Digital Champion 2026“ ausgezeichnet worden. In der Auswertung von „Focus Money“ und „Deutschland Test“ erreicht die Hochschule in der Kategorie „Private Hochschulen“ den Bestwert von 100 Punkten und führt die Branchenliste an. „Als volldigitale Fernhochschule verstehen wir Digitalisierung nicht als Zusatzprojekt, sondern als Grundlage unseres Studien- und Servicekonzepts. Die erneute Auszeichnung bestätigt, dass unsere digitale Ausrichtung in der öffentlichen Wahrnehmung als leistungsfähig und konsequent umgesetzt bewertet wird“, sagt Timo Keppler, Kanzler der Allensbach Hochschule.

Die Studie „Digital Champions 2026“ wurde im Auftrag von „Focus Money“ und „Deutschland Test“ durch die ServiceValue GmbH gemeinsam mit dem Wissenschaftspartner IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) realisiert. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2025. Das Studiendesign beruht auf einem zweistufigen Modell. In der ersten Stufe („Social Listening“) wurden für rund 16.500 betrachtete Unternehmen Daten aus dem Internet erhoben; im Crawling erfasste der Partner pressrelations mehrere Hundert Millionen Online-Quellen. Aus dieser Datenerhebung resultierten rund 2,8 Millionen Nennungen zu den untersuchten Unternehmen. Im anschließenden Processing wurden die Texte KI-gestützt anhand von Entity-Matching, Eventtyp-Matching und Sentiment-Matching ausgewertet. Für die Gesamtperformance wurden die Themenbereiche Digitalisierung, Technologie und Innovation gleichgewichtet betrachtet; die Ergebnisse wurden innerhalb der Branchen normiert, wobei der jeweilige Branchensieger 100 Punkte erhält. In der zweiten Stufe wurde ein Fragebogen eingesetzt, der interne Digitalisierungsmaßnahmen abbilden sollte. Dabei konnten bis zu 400 Punkte erreicht werden, verteilt auf die Kategorien Allgemeines, Prozesse, Daten, Arbeit, Kommunikation und Strukturmerkmale. Aus den summierten normierten Punkten beider Stufen wurde eine branchenbezogene Gesamtrangliste gebildet; Unternehmen ab 60 Punkten werden als „Digital Champion 2026“ ausgewiesen – insgesamt traf dies auf 1.269 Unternehmen zu.

Mit einem konsequenten digitalen Fernhochschulkonzept und flexibel konzipierten wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengängen erreicht die staatlich anerkannte Hochschule vor allem Berufstätige aus Deutschland und Österreich, die sich strukturiert und praxisorientiert im akademischen Bereich weiterbilden oder auch ein nebenberufliches Studium absolvieren wollen. Hochschul- und Bildungsexperten halten digitale Lernmodelle für ein wesentliches Element im Bildungssektor, jetzt und in Zukunft. Digitales Lernen ermöglicht Flexibilität, Freiheit und Selbstbestimmung. Studierende können ihr Studium an der privaten Hochschule jederzeit beginnen und die Regelstudienzeit – ohne zusätzliche Gebühren – um bis zu 18 Monate verlängern. Die Studiengänge der Allensbach Hochschule sind akkreditiert und als Fernstudiengänge konzipiert. Alle Studiengänge sind zusätzlich von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

European Education Group GmbH

Herr Timo Keppler

Lohnerhofstraße 2

78467 Konstanz

Deutschland

fon ..: 07533 919 2399

web ..: http://www.allensbach-hochschule.de

email : timo.keppler@allensbach-hochschule.de

Über die Allensbach Hochschule

Die Allensbach Hochschule ist eine staatlich anerkannte Hochschule des Bundeslandes Baden-Württemberg und bietet verschiedene berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme im Bereich der Wirtschaftswissenschaften an. Rektor der Allensbach Hochschule ist der Wirtschaftsjurist Prof. Dr. Patrick Rösler, als Prorektor für Lehrmittelentwicklung und Forschung amtiert Prof. Dr. Patrick Peters. Trägerin der Hochschule ist die European Education Group GmbH, die von Timo Keppler geführt wird. Die Studiengänge der Allensbach Hochschule sind akkreditiert und als Fernstudiengänge konzipiert. Alle Studiengänge sind zusätzlich von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Die Allensbach Hochschule hat sich voll der Digitalisierung verschrieben und setzt bei ihren Programmen auf vollständig online-basierte Vorlesungen, die aufgezeichnet werden. Das digitale Lernen wird durch didaktisch hochwertig aufbereitete Studienmaterialien unterstützt, welche die Studierenden in ihrem eigenen Lerntempo bearbeiten können. Bei Fragen stehen ihnen jederzeit Dozierende und die Studienberatung zur Verfügung. Neben der Lehre spielt die Forschung an der Allensbach Hochschule eine wichtige Rolle. Die Allensbach Hochschule ist von „Focus Business“ als „Top Anbieter für Weiterbildung“ 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026 ausgezeichnet worden. Ebenso wurde die Allensbach Hochschule von „FernstudiumCheck“ als „Top Fernhochschule“ 2024, 2025 und 2026 ausgezeichnet und ist „Exzellenter Anbieter“ 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026 beim Vergleichsportal „Fernstudium Direkt“. Zudem hat die Hochschule die Auszeichnung als Arbeitgeber der Zukunft und beim „Deutschland-Monitor“ – Bildungsanbieter“ die Auszeichnung „Beste Kundenzufriedenheit 2023“ im Segment der Fernhochschulen erhalten und gehört zu Deutschlands Innovationschampions 2025 und 2026 von FOCUS-Business sowie zu den „Digital-Champions“ 2025 und 2026 von FOCUS-MONEY und Deutschland Test. Unter den privaten Hochschulen in Deutschland liegt die Allensbach Hochschule Konstanz im aktuellen F.A.Z.-Institut-Ranking auf Platz 3 unter Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern und ist „Deutschlands Bester Arbeitgeber 2026“ (DQBG). Weitere Informationen unter www.allensbach-hochschule.de

Pressekontakt:

European Education Group GmbH

Herr Timo Keppler

Lohnerhofstraße 2

78467 Konstanz

fon ..: 07533 919 2399

web ..: http://www.allensbach-hochschule.de

email : timo.keppler@allensbach-hochschule.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tochtergesellschaft von Pacific Avenue Capital Partners übernimmt Care.com von IAC ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Ansfelden