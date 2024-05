Alles beginnt mit dem Schlaf

Kein Qualitätsschlaf ohne mentale Gesundheit und keine mentale Gesundheit ohne Qualitätsschlaf

In einer Zeit, in der Stress und psychische Belastungen allgegenwärtig sind, wird der Zusammenhang von Schlaf und mentaler Gesundheit immer deutlicher. Experten sind sich einig, dass ein gesunder Schlaf unverzichtbar ist, sowohl für die körperliche als auch für die mentale Gesundheit – und umgekehrt.

Forschungen zeigen eine Wechselwirkung zwischen Schlaf und Gesundheit. Schlafstörungen bergen ein großes Risiko für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Hingegen führen psychische Probleme wiederum zu Schlafstörungen. Hier stellt sich dann oft die Frage nach dem Henne-Ei-Prinzip – was war zuerst da?

Michael Zeiler, Systemischer Therapeut und Resilienz-Trainer: „Unsere mentale Gesundheit und unser Schlaf sind so eng miteinander verknüpft, dass es nicht möglich ist beide Bereiche getrennt voneinander zu betrachten. Schlafmangel oder qualitativ minderwertiger Schlaf führen im rasch zu einem Teufelskreis aus schlechter Stimmung, erhöhter Ängstlichkeit und weiterem Schlafmangel.“

Schlafprobleme haben weitreichende Folgen auf Gehirn und Körper. Kurzfristig sind Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme, verminderte Leistungsfähigkeit und schlechtere Emotionsregulation die Folge. Chronischer Schlafmangel birgt ein deutlich erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes, psychische Erkrankungen und Essstörungen.

Es gibt zahlreiche Lösungsstrategien um beides, also den Schlaf und die mentale Gesundheit, zu verbessern:

– Ein regelmäßiger Schlafrhythmus: Ein konsistenter Schlaf-Wach-Rhythmus unterstützt Sie dabei, die innere Uhr zu „programmieren“

– Positive Schlafhygiene: Ein Umfeld frei von Lärm, Elektronik und Licht unterstützt den erholsamen Schlaf.

– Stressbewältigung: Atem- und Achtsamkeitsübungen sowie Bewegung an der frischen Luft beruhigen den Geist.

– Professionelle Hilfe: Bei Schlafstörungen, die länger als einen Monat anhalten, sollten Sie sich unbedingt Hilfe suchen. Gleiches gilt für psychische Probleme.

Erholsamer, gesunder Schlaf und die mentale Gesundheit sind miteinander fest verbunden und unterstützen maßgebend die körperliche Gesundheit. Wie Michael Zeiler abschließend betont: „Mens sana in corpore sano est: Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Das wussten bereits die alten Römer. Sorgen Sie gut für Ihren erholsamen Schlaf und ihre Gesundheit wird es Ihnen danken“.

Für weitere Impulse und Lösungen besuchen Sie unsere Website unter www.mz-anker-kompass.de oder kontaktieren Sie uns unter der (+49)176 240 58261.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis Anker & Kompass am Bodensee

Herr Michael Zeiler

Friedrichshafener Str. 25

88090 Immenstaad Am Bodensee

Deutschland

fon ..: (+49)176 240 58261

web ..: http://www.mz-anker-kompass.de

email : kontakt@mz-anker-kompass.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Um Benachrichtigung bei Veröffentlichung wird höflich gebeten.

Pressekontakt:

Praxis Anker & Kompass am Bodensee

Herr Michael Zeiler

Friedrichshafener Str. 25

88090 Immenstaad Am Bodensee

fon ..: (+49)176 240 58261

web ..: http://www.mz-anker-kompass.de

email : kontakt@mz-anker-kompass.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Metasphere Labs bestellt Dustin Muscato zum Berater für sein Protokoll für den Handel mit Emissionszertifikaten Die Silberpreisrallye wird sich erst einmal fortsetzen