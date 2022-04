Alles spricht für Goldinvestments

Der Goldpreis erfreut, ist er doch aus einer wochenlangen Phase ausgebrochen und notiert nun nahe den 2.000 US-Dollar je Feinunze.

Mitursächlich am hohen Goldpreis sind sicher die starken Käufe durch ETF-Investoren. Dazu kommt der angekündigte drohende Großangriff durch Russland auf die Ukraine sowie die historisch extrem hohe Inflation in den USA. Auch hierzulande spricht die Inflationsrate für Goldinvestments. Denn Gold war schon immer das wertvollste Metall der Menschen. In vielen Ländern gilt Gold als Symbol für Reichtum und eröffnet die Möglichkeit Wohlstand zu zeigen. Gold ist eine Form der Investition und trägt zur Steigerung des Vermögens bei, gerade wenn die Inflation sehr hoch ist, Lebenshaltungskosten steigen und die Währungen an Wert verlieren. Bereits seit Jahresbeginn läuft eine neue Welle von Goldkäufen, die vielleicht bald zu einem neuen Allzeithoch führt.

Auch Gold-ETFs sind äußerst beliebt geworden. Der Geldwert des Goldes besteht seit der Antike. Konnte man damals zur Römerzeit mit einer Unze Gold eine Toga samt Accessoires kaufen, so reicht dieselbe Menge Gold heute aus, um einen Maßanzug zu kaufen. Wenn Währungen an Wert verlieren, zieht es immer vermehrt Anleger zum Gold hin. Das Edelmetall ist einfach langlebiger als Währungen und kann später gegen mehr Wert eingetauscht werden. Da der Wert des Goldes in der Regel mit den Warenpreisen nach oben geht, dient es als idealer Inflationsschutz. Denn wenn Waren teurer werden, dann sinkt der Wert des Papiergeldes. Die Geschichte zeigt, dass in den vergangenen 50 Jahren die Kaufkraft des Goldes gestiegen ist, während der US-Dollar Wert und Kaufkraft eingebüßt hat. Für ein Goldinvestment eignen sich, vor allem wer auf Diversifizierung setzen möchte, ein Royalty-Unternehmen wie beispielsweise Empress Royalty oder ein gut aufgestelltes Goldunternehmen wie GoldMining.

Empress Royalty – https://www.youtube.com/watch?v=hf4ZhKkcsS4&t=1s – ist ein Lizenz- und Streaming-Unternehmen und verfügt über ein Portfolio von 17 Gold- und Silberinvestitionen von der Entwicklungs- bis zur Produktionsphase.

GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=pWM3njugaRY – erwirbt und erschließt Goldvorkommen in Kanada, Brasilien, Kolumbien, Peru und in den USA. Zudem besitzt die Gesellschaft 20 Millionen Aktien der Gold Royalty.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Große Silberminen