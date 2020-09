Alles Wissenswerte zum Tool Microsoft Power BI erfahren Sie bei uns!

Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot, um alles über das BI Tool Microsoft Power BI zu erfahren! Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Reporting optimal umsetzen und nach den IBCS-Standards gestalten können.

Power BI ist das Business Intelligence Tool von Microsoft. Rund um diesen Service gibt es verschiedene Werkzeuge für die Bedienung, Gateways für die Anbindung von verschiedenen Datenquellen und spezielle Custom Visuals zur Visualisierung nach den IBCS-Standards.

In unserem ersten Live-Webinar „Wie funktioniert Power BI?“ zeigen wir Ihnen, wie das BI Werkzeug technisch aufgebaut ist und funktioniert. Das kostenlose Webinar findet am Dienstag, 06. Oktober 2020, um 14:00 Uhr statt.

In unserem zweiten Live-Webinar „ONE PAGE Reporting mit Power BI“ erfahren Sie nicht nur, wie Sie Berichte nach dem ONE PAGE Prinzip erstellen können, sondern auch, wie Sie mithilfe von Custom Visuals Ihr Reporting IBCS-konform gestalten. Das kostenlose Webinar findet am Dienstag, 13. Oktober 2020, um 14:00 Uhr statt.

ONE PAGE Reporting, IBCS-Standards… Was ist das überhaupt?

Seit vielen Jahren gestalten wir Reports nach dem ONE PAGE Prinzip und/oder den IBCS-Standards. ONE PAGE Berichte dienen Ihrem Unternehmen als Steuerungsgrundlage und fassen auf einer Seite unterschiedliche Inhalte, die zueinander in einer inhaltlichen Beziehung stehen, zusammen. Damit werden alle wesentlichen Informationen für eine Steuerungsaufgabe auf nur einer Seite dargestellt. Mithilfe der IBCS-Standards vereinheitlichen Sie Ihr Reporting und Ihre Geschäftskommunikation.

Die optimierten Berichte helfen Ihnen, auf einen Blick zu erkennen, ob in Ihrem Unternehmen alles in Ordnung ist oder es Handlungsbedarf gibt. Für die Visualisierungen nach den IBCS®-Standards verwenden wir spezielle Power BI Custom Visuals, die in der Basisversion keine zusätzlichen Kosten verursachen.

Spezialthema: ONE PAGE Filialreporting

Eine der Grundregeln für die erfolgreiche Einführung der Unternehmenssteuerung nach dem ONE PAGE Prinzip ist, neben Reports für die erste und zweite Managementebene das Konzept auf alle relevanten Bereiche des Unternehmens zu übertragen. Für Unternehmen mit Filialstruktur bedeutet dies, dass nicht nur Unternehmens- und Regionalleitung, sondern auch die Filialleiter mit den für Ihre Steuerungsaufgaben passenden Berichten versorgt werden müssen. Deshalb haben wir das monatliche Filialreporting nach dem ONE PAGE Prinzip konzipiert und mit Power BI visualisiert. Das entwickelte Anwendungsbeispiel zeigen wir Ihnen in unserer kostenlosen Videoserie „Filialreporting nach dem ONE PAGE Prinzip visualisiert mit Power BI“, welche Sie auf unserem YouTube Channel: controlling-strategy I consultnetwork finden.

Bei Fragen zu Microsoft Power BI oder anderen BI-Lösungen besuchen Sie gerne unsere Webseite www.controlling-strategy.com oder kontaktieren Sie uns direkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

consultnetwork Controllingberatung und -dienstleistung GmbH

Herr Mario Rosenfelder

Bahnhofstraße 49

9020 Klagenfurt

Österreich

fon ..: +43463219095

web ..: http://www.consultnetwork.com

email : mario.rosenfelder@consultnetwork.com

consultnetwork beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Thema Unternehmenssteuerung. Unsere Trainer und Berater können auf Erfahrungen aus über 100 Controlling-Einführungsprojekten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Slowenien zurückgreifen.

Wir verbinden Controllingberatung mit hochwertigen Softwarelösungen für das Controlling und unterstützen Sie bei der Mitarbeiterentwicklung im Fachbereich Controlling! Neben unseren Beratungsleistungen bieten wir unseren Kunden auch Services und Dienstleistungen rund um das Thema Controlling an. Zielsetzung ist es Unternehmen, die einen personellen Engpass im Controlling haben oder sich für das Outsourcing des Controllings entscheiden, optimal zu unterstützen!

Durch unser Leistungsspektrum ist es uns möglich, unsere Kunden von der Entwicklung eines ganzheitlichen Controllingkonzeptes bis hin zur Umsetzung der Konzepte und deren Verwendung im betrieblichen Alltag zu unterstützen und auch entsprechende Ergebnisverantwortung in den Entwicklungsprojekten zu übernehmen.

Es würde uns freuen, auch Sie bei der Entwicklung Ihres Controllings begleiten zu dürfen!

