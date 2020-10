Alltagsmasken für jedermann – der Maskenteufel hilft

Egal ob Mund- und Nasenmasken für Erwachsene und für Kinder, der Maskenteufel bietet hautverträgliche und waschbare Alltagsmasken aus hochwertigen Material.

Im Augenblick steigt die Fallzahl der an Covid-19 Erkrankten erneut. Durch die Maskenpflicht in Deutschland benötigt jeder Deutsche einen Mund- und Nasenmaske. Doch woher soll man eine solche Maske bekommen und welche sind wirklich gut? Da hilft der Maskenteufel!

Die einzelnen Landesregierungen, Städte und Kommunen in Deutschland führten seit dem 27. April 20 in vielen Bereichen eine Maskenpflicht (Mund- und Nasenmasken) ein. So gehören Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr (Bus und Bahn), auf Verbrauchermärkte, wie auch in den Pausen für die Kinder in den Schulen zum alltäglichen Leben dazu und dienen zum Schutz und zur Eindämmung von Covid-19.

Mit Masken von www.maskenteufel.de (http://www.maskenteufel.de) sorgen Sie für sich und für andere. Mit nur wenigen Klicks bestellen Sie waschbare Mund und Nasenmasken für Kinder oder für Erwachsene, die in Europa und nicht in Fernost produziert werden.

Kindermasken:

Gut vom Tragekomfort und eng anliegend sind die neuen waschbaren Mund und Nasenmasken für Kinder.

Maskenteufel empfiehlt diese bei einem Kindesalter von 4-12 Jahre. Die Masken bestehen aus hochwertigen Material (100% Polypropylen Moplen HP561r) und sind auf Hautverträglichkeit getestet. Die Maske und das Expander-Vollgummi ist mehrfach waschbar und somit günstiger als eine Einwegmaske

Masken für Erwachsene:

Gut vom Tragekomfort und eng anliegend sind die neuen waschbaren Mund und Nasenmasken für Erwachsene.

Maskenteufel empfiehlt diese ab ca. 14 Jahren. Die Masken bestehen aus hochwertigen Material (100% Polypropylen Moplen HP561r) und sind auf Hautverträglichkeit getestet. Die Maske und das Expander-Vollgummi ist mehrfach waschbar und somit günstiger als eine Einwegmaske

Die Alltagsmasken von Maskenteufel dienen ausschließlich der privaten Verwendung.

Keine Zertifizierung – nicht medizinisch oder anderweitig geprüft

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EventAttraktion.de

Herr Jens Mehring

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

Deutschland

fon ..: 05461706274

web ..: http://www.eventattraktion.de

email : info@eventattraktion.de

EventAttraktion.de

Jens Mehring e.K.

Goethestrasse 4

49565 Bramsche

Tel.: 05461 706 274

Email:

Inhaber Jens Mehring e.K.

Unternehmen:

www.EventAttraktion.de

Eventmarketing und Erlebnisverleih

Die Firma EventAttraktion.de blickt mittlerweile auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Planung, Konzeptionierung und Durchführung von Veranstaltungen in Europa zurück.

www.Ihre-Veranstaltung.de

360 Grad durchdacht – so lautet das Motto von Ihre-Veranstaltung.de für Ihr Jubiläum, Messeauftritt, Firmenevent oder Ihre Privatveranstaltung.

www.JOJOS-Kinderlieder.de

Die JOJOS – sie sind die Überraschung im Bereich Kinderlieder und Kindermusik. Die beiden sympathischen Gutelaune-Brüder Jens und Jörg, die sich mit ihrer CD „Kinderträume“ erstmals als Duo im Jahr 2009 vorstellten, komponieren, texten, produzieren ins Ohr gehende Mitmach- und Bewegungslieder für Kinder, die von Herzen kommen und mit denen Sie deutschlandweit auf Tour sind.

www.maskenteufel.de



