alltagsmeditationen – ein faszinierender Blick auf Erleuchtung

Detlef Bartel greift in „alltagsmeditationen“ ein spirituelles Thema auf naturwissenschaftliche Weise auf.

Vor über 1200 Jahren sagte der indische Lehrer und Philosoph Adi Shankara Worte, ueber die heute noch viel nachgedacht wird: „Brahman ist wirklich. Das Universum ist unwirklich. Das Universum ist Brahman.“ Dem größten Teil der Menschheit ist die wahre Bedeutung dieser Worte bis zum heutigen Tage fremd geblieben. Auch das, was gemeinhin unter dem Schlagwort Erleuchtung gehandelt wird, dürfte den meisten weiterhin ein Buch mit sieben Siegeln sein. Wie auch das Bewusstsein ist Erleuchtung etwas, das die Mehrheit der Menschheit nicht versteht. Mit „alltagsmeditationen“ erklärt Neurologen Detlef Bartel Lesern Meditation und Erleuchtung auf der Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse allgemein verständlich und macht das Thema so einfach zugänglich.

Meditation wird in „alltagsmeditationen“ von Detlef Bartel als eine praxisrelevante Methode zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Bewusstsein beschrieben, kann die Meditierenden aber auch vor unerwartete Hindernisse stellen. Warum dies so ist und wie das alles genau funktioniert wird in dem Buch „alltagsmeditationen“ erklärt. Der Autor zeigt Querverbindungen zwischen verschiedenen Wissenschaftszweigen und der Meditation auf. Das Buch ist spannend für alle, die ein Interesse an Fragen haben, die das Mysterium des Bewusstseins betreffen.

„alltagsmeditationen" von Detlef Bartel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9716-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

