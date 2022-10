Allup Silica: Bessere Trennung liefert Sand mit Premiumspezifikation für den Solarenergieboom

Wichtige Fortschritte für die Quarzsandgesellschaft Allup Silica, die nachweisen kann, dass sie in der Lage ist, qualitativ hochwertiges Material zu liefern.

Die Solarenergie boomt. Allein in diesem Jahr werden nach Schätzungen von BloombergNEF voraussichtlich 250 Gigawatt neue Leistung installiert. Das entspricht einem Viertel der bisher weltweit installierten Leistung. Die Nachfrage wird weiter steigen. Was das schnelle Wachstum der Solarbranche künftig allerdings hemmen könnte, ist die Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe, darunter – oft vergessen, weil vermeintlich häufig – hochreiner Sand. Sandprojekte, die logistisch, umwelttechnisch und von ihrer Qualität her alle Kriterien erfüllen, sind rar. Jetzt ist es dem australische Sand-Start-Up Allup Silica (ASX: APS; FRA: U77) gelungen, auf seinem Sparkler A Silica-Projekt in West-Australien konsistent Sand mit Premium-Qualität zu gewinnen, der für Glas oder Solarpaneele geeignet wäre.

Die Tests mit einem verbesserten Abscheidungsverfahren lieferten einen durchschnittlichen Fe2O3-Gehalt von 84 ppm über alle Testergebnisse hinweg, womit die Premium-Spezifikation von <100 ppm für Photovoltaik-Anwendungen erreicht wird. Nach der Aufbereitung wurde ein SiO2 von 99,8 % (höchster Wert) erzielt. Die durchschnittliche Ausbeute lag bei allen getesteten Proben bei mehr als 96 % SiO2. Bei dem Test wurden vier Proben verarbeitet, die aus bis zu 2.500 Meter voneinander entfernten Stellen auf dem Projekt entnommen wurden. Das Ziel sei es, durch die weitere Optimierung des Trennverfahren künftig projektweit die hohe Spezifikation für Solarpanele zu erzielen. Das Sparkler Projekt verfügt bereits über eine in situ Inferred Resource von 70 Mio. Tonnen Sand mit 96,84% SiO2. (siehe Meldung vom 30. Juni 2022) Jetzt mehr erfahren: Allup Silica: Bessere Trennung liefert Sand mit Premiumspezifikation für den Solarenergieboom

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Allup Silica halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen Allup Silica im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Allup Silica und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal Allup Silica die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für ihrer Berichterstattung vergütet.

